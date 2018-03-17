Mustang Shelby GT500, 2019'da geri dönüyor

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Amerikan otomobil devi Ford, geçtiğimiz Ocak ayında Shelby GT500 modelini 2019 yılında geri getireceğini Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir teaser videosuyla duyurmuştu. Şimdi de ikinci bir teaser ile aracın ön taraftan görünümünü paylaştı.

Ford, bu hafta Michigan’da düzenlenen medya etkinliğinde yeni Bronco ve Explorer ST modelleri hakkında verdiği bilgilerin yanı sıra Shelby GT500’ün net olmasa da ön tasarımı hakkında ipuçları veren ikinci bir teaser görüntüsünü paylaştı.

En az 700 beygir

Paylaşılan görselde GT500’ün ön taraftan görüntüsü haricinde başka bir detay görünmüyor. Ancak önceki duyurudan bildiğimiz bir şey varsa o da aracın en az 700 beygirlik bir motora sahip olacağı. Ford, yaptığı duyuruda GT500’ün şimdiye kadar trafiğe uygun olarak ürettiği en güçlü araç olacağını da belirtti. Ancak diğer pek çok detay gibi aracın otomatik şanzıman seçeneğiyle birlikte mi, yoksa Shelby GT350 gibi yalnızca manuel şanzımana sahip olarak mı geleceği bilinmiyor.

Ford, GT500’ü 2019 yılı içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı. O zamana kadar diğer detaylar da yavaş yavaş netleşecektir.

https://www.roadandtrack.com/new-cars/future-cars/a19446678/mustang-shelby-gt500-teaser-first-look/