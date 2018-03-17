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Mustang Shelby GT500, 2019'da geri dönüyor

Ocak ayında sosyal medya hesabı üzerinden Mustang Shelby GT500'ü 700 beygirin üzerinde bir motorla geri getireceğini duyuran Ford, aracın ikinci teaser görüntüsünü yayınladı.
1 yıl
4,7b
1
43
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mustang Shelby GT500, 2019'da geri dönüyor
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Amerikan otomobil devi Ford, geçtiğimiz Ocak ayında Shelby GT500 modelini 2019 yılında geri getireceğini Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir teaser videosuyla duyurmuştu. Şimdi de ikinci bir teaser ile aracın ön taraftan görünümünü paylaştı.

Ford, bu hafta Michigan’da düzenlenen medya etkinliğinde yeni Bronco ve Explorer ST modelleri hakkında verdiği bilgilerin yanı sıra Shelby GT500’ün net olmasa da ön tasarımı hakkında ipuçları veren ikinci bir teaser görüntüsünü paylaştı.

En az 700 beygir 

Paylaşılan görselde GT500’ün ön taraftan görüntüsü haricinde başka bir detay görünmüyor. Ancak önceki duyurudan bildiğimiz bir şey varsa o da aracın en az 700 beygirlik bir motora sahip olacağı. Ford, yaptığı duyuruda GT500’ün şimdiye kadar trafiğe uygun olarak ürettiği en güçlü araç olacağını da belirtti. Ancak diğer pek çok detay gibi aracın otomatik şanzıman seçeneğiyle birlikte mi, yoksa Shelby GT350 gibi yalnızca manuel şanzımana sahip olarak mı geleceği bilinmiyor.

Ford, GT500’ü 2019 yılı içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı. O zamana kadar diğer detaylar da yavaş yavaş netleşecektir.


https://www.roadandtrack.com/new-cars/future-cars/a19446678/mustang-shelby-gt500-teaser-first-look/ Yorum Yaz
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sniper23 1 yıl en beğenilen
Türkiye'yi ilgilendirmeyen bir haber.
Hayallere devam.
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Cryin 1 yıl tuago
tuago
Yeni bir yontulmamış amerikan kütüğü daha. Şu ucubeyi beğenen net zevksizdir. Anca beygir gücüyle ilgi çekmeye çalışır.

Mustang'e kütük ucube diyen net zevksizdir anca ilgi çekmeye çalışır
tuagoYeni bir yontulmamış amerikan kütüğü daha. Şu ucubeyi beğenen net zevksizdir. Anca beygir gücüyle ilgi çekmeye çalışır.Mus...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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kadirirdem 1 yıl
Johny: iyi biz bunu 30 bin euro'ya alırız.
Ahmet:Biz bunu nah alırız,Ahhh Ahhh...
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ECDAD_OSMANLI 1 yıl
1 hafta sonraki haber
Mustang shelby gt500 den Türkiye 10 adet ön sipariş verdi.
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Tutankhamun66 1 yıl
Amerikan arabalarını tek geçerim tek kelime ile harikalar.
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aycibin 1 yıl
geçen yıl 840hp'lik dodge challenger srt demon piyasaya çıkmıştı.2.3sn 0-100'e sahip ve sadece 84K usd.gt500 çok güzel araba ama gelecek yıl piyasaya çıkacaksa farklı şeyler sunması lazım.
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darkfriairs 1 yıl aycibin
Kendi kendine park ediyor.
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JoeyBane 1 yıl
Beni ilgilendiren kısmı hangi oyunlarda sürebileceğimiz.
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zolzauza 1 yıl
Mustang ı beğenmeyen zatı muhterem gitsin "preğmiyum" passata binsin
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12 Angry Men 1 yıl
Amerika'da liselilerin üniversitelilerin bindiği arabaları burada zenginler bile alıp binemezler o kadar pahalı. Hadi aldın diyelim bu kez de mtv'si yakıtı ve sigortası cep yakıyor.
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zildjiann 1 yıl
San Antoniodayken kiralamıştım. Yarı abartı şeklinde, millet şahin/doğana biner gibi biniyor. Hele ki asker milletinin neredeyse hepsinin altında var. Lüks vs. Standart ayrımı maalesef bazı alanlarda çok feci ülkemiz ile Amerika/Avrupa arasında, yazık..
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Ned_Starkk 1 yıl
Memleket şu an kötü bir masal ülkesi, insanlar kötülüğün hayalini kuruyor, iyiye dair umut yok. Vergilerden kurtuluş yok, bu araçlar bizim için hayal
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alemburda34 1 yıl
Bakış açım:
BUndan güzel duvar kağıdı olur
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Lego95 1 yıl
700 Hp stock bir araba rahatlıkla 1000 hp + olacaktır
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