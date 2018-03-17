Mustang Shelby GT500, 2019'da geri dönüyor

Ford, bu hafta Michigan’da düzenlenen medya etkinliğinde yeni Bronco ve Explorer ST modelleri hakkında verdiği bilgilerin yanı sıra Shelby GT500’ün net olmasa da ön tasarımı hakkında ipuçları veren ikinci bir teaser görüntüsünü paylaştı.
En az 700 beygir
Paylaşılan görselde GT500’ün ön taraftan görüntüsü haricinde başka bir detay görünmüyor. Ancak önceki duyurudan bildiğimiz bir şey varsa o da aracın en az 700 beygirlik bir motora sahip olacağı. Ford, yaptığı duyuruda GT500’ün şimdiye kadar trafiğe uygun olarak ürettiği en güçlü araç olacağını da belirtti. Ancak diğer pek çok detay gibi aracın otomatik şanzıman seçeneğiyle birlikte mi, yoksa Shelby GT350 gibi yalnızca manuel şanzımana sahip olarak mı geleceği bilinmiyor.
Ford, GT500’ü 2019 yılı içerisinde piyasaya süreceğini açıkladı. O zamana kadar diğer detaylar da yavaş yavaş netleşecektir.
https://www.roadandtrack.com/new-cars/future-cars/a19446678/mustang-shelby-gt500-teaser-first-look/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayallere devam.
Mustang'e kütük ucube diyen net zevksizdir anca ilgi çekmeye çalışır
Ahmet:Biz bunu nah alırız,Ahhh Ahhh...