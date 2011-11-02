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Transcend, JetFlash 350 serisi yeni USB belleklerini duyurdu

7 yıl
9,9b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yeni medya oynatıcısı ile gündeme gelen Transcend, JetFlash 350 serisi yeni USB belleklerini pazara sunmaya hazırlanıyor. 60 x 18.6 x 8.7 mm boyutlarında ve 8.5 gram ağırlığında olan USB 2.0 destekli sürücüler, tamamı siyah olan sade tasarıma sahip.

Dört farklı kapasite seçeneği ile gelen Transcend JetFlash 350'yi kullanıcılar 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB alternatifleriyle alabilecekler. Yeni modeller arasındaki farkı sadece kapasite belirlemiyor aynı zamanda her kapasite için farklı yazma hızları sunulduğunu da belirtelim;
- 15MB/saniyeye kadar okuma ve 4MB/saniyeye kadar yazma (4GB için)
- 15MB/saniyeye kadar okuma ve 7MB/saniyeye kadar yazma (8GB, 16GB)
- 15MB/saniyeye kadar okuma ve 11MB/saniyeye kadar yazma (32GB)

JetFlash 350 serisi USB belleklerin yakında çıkması beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı. 

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venomboy_85 7 yıl
usb 3.0 olani kullaniyorum çok memnunum...
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