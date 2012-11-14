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Transcend, USB 3.0 uyumlu HUB3 adlı USB çoklayıcısını duyurdu

6 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın lider depolama ve multimedya çözümleri üreticilerinden Transcend, 4 adet USB 3.0 portunu bünyesinde barındıran HUB3 adlı USB çoklayıcısını duyurdu.

Özellikle Ultrabook ve ince yapılı dizüstü modellerini hedefleyen HUB3, USB 3.0 portu yetersiz olan cihazlar için pratik ve hızlı bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar USB 3.0 uyumlu 4 adet cihazı bilgisayarına bağlayabiliyor. 

Paket içerisinde gelen adaptör ile kullanıldığında ise 2A yüksek akım gücü sağlayarak iPad ve diğer taşınabilir cihazları da kolaylıkla şarj edebiliyor. Böylece e-okuyucu, tablet, akıllı telefon gibi cihazlar için ek bir şarj adaptörü taşımaya gerek kalmıyor.

HUB3, USB 2.0 ve USB 1.1 ile geriye dönük uyumluluk da sağlıyor. Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS X ve Linux işletim sistemleri ile tam uyumlu olan HUB3'ün, kısa süre sonra 35$ fiyat etiketiyle ülkemize giriş yapması bekleniyor.

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Kirk Lee 6 yıl
fiyatlar biraz daha düşerse alınabilir...
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Krone 6 yıl
Piyasaya düşer şimdi replikaları.
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