Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Transcend'den yüksek hızlı iki yeni DDR3 bellek kiti

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,7b
1
10
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Transcend, ürün gamına aXeRam serisi yüksek kaliteli iki yeni DDR3 bellek kiti eklemeye hazırlanıyor. Her ikisi de çift kanal formunda olan yeni kitler, 4GB kapasiteli iki adet modülden  oluşurken, çalışma hızı modeline göre değişiklik gösteriyor ve bir kit 2133MHz'de, diğeri ise 2400MHz'de görev yapıyor.
Hem Intel hem de AMD platformlarıyla uyumlu olan bellek kitlerinden 2133MHz hızındaki kit, 1.6v çalışma geriliminde 10-11-10-27, 2400MHz hızındaki kit ise 11-12-11-29 zamanlamalarında 1.65v gerilimiyle görev yapıyor. Dikkat edileceği üzere her iki bellek kiti de JEDEC'in DDR3 teknolojisi için belirlediği referans çalışma geriliminin (1.5v) üzerinde çalışıyorlar.
Yüksek çalışma geriliminde kararlılık ve kullanım ömrününün olumsuz etkilenmemesi adına, her iki bellek kitinde de 8 katmanlı üst seviye baskılı devre kartlarına yer veriliyor. Ayrıca her iki bellek kiti de aXeRam seisi için tasarlanan özel alüminyum ısı dağıtıcılara sahip. Ömür boyu garanti ile yakında satışa sunulması beklenen belleklerin fiyatları ise açıklanmadı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
melikulupinar 7 yıl
Extra bir özelliği yok. Zaten piyasa CL10-2133 ve CL11-2400 ram dolu. 2133 için 10.11.10.27, 2400 için ise 11.12.11.29 ahım şahım değerler değil.

Ben 2010 şubatında imzamda görülen Patriot Sector 5 Viper II model 2000 Mhz 8.8.8.24 ramları almıştım. Üstelik 1.5 V ile bu değeri veriyordu. 1.72 verince CL9-2133 görüyordu.

Şimdi bakıyorum 1866 ramlar CL9-CL10, 2133 ramlar CL10-11 geliyor. Hem de 1.65 V ile. İlerleme nerede yahu. 2,5 yıl içinde geriye gitmişiz resmen.

2133 için artık en az 9.10.9.27 veremeyen ram ram değildir. 2400 için ise 10.11.10.30 en az limittir bana göre.

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ghost_player 7 yıl
iyi'de gecikme süresi artıdığında hız yükseltikçe terazi gibi bir şey olmuş oluyor.Ne anladım ben öyle performanstan yani: ( Şimdi ne anladım ben bu yatıştan :D )
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
highgen 7 yıl
2400mhzlik çalışma frekansında voltaj ve gecikme değerleri başarılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Psydia
Tasarim berbat. Tabi kasanin icini acmayacagimiz icin sorun yok

Önemli olan iyi soğutup kararlı çalışması.
Ayrıca transcend , Dünyanın en iyi markalarından birisidir. Her sene taiwan'da düzenlenen Excellence of taiwan yani taiwan mükemmeliyetlik ödülü adlı alınması çok zor olan ödülü 9 yıldır trancend alıyor. Gerçekten yaptığı yenilikler de takdir edilecek düzeyde.
Axe (Balta) Ram adıyla çıkarttıkları Ram ne kadar Balta yerine "Kazma" gibi görünse de mühim olan şekli değil işlevi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ajans123 7 yıl
PROFESYONELLER İÇİN OKADARDA İYİ DEİL ARKADAŞIN DEDİGİ GİBİ PİYASADA DAHA İYİLERİ VAR
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Psydia 7 yıl
Tasarim berbat. Tabi kasanin icini acmayacagimiz icin sorun yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sempozium 7 yıl
Bir ara intele 1.5v ramler tavsiye ediliyordu bunlar 1.65 ten bahsediyorlar vede intel uyumlu diyorlar anakarta zarar vermezmi ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
King ov Hell 7 yıl
Profesyonel işler için pek iyi değil gibi CL'i deli gibi arttırmışlar tepki manyağı olmuş.


Piyasada daha alınasılar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1697 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ram, transcend
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 17. Bölüm "Mobil Dünyanın Vazgeçilmezleri Olan Oyun ve Uygulamalarla Yine Birlikteyiz" 7 yıl Monster'dan 11.6" Ekranlı Mini Oyun Bilgisayarı Q61W110ER01 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim