Transcend'den yüksek hızlı iki yeni DDR3 bellek kiti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Transcend, ürün gamına aXeRam serisi yüksek kaliteli iki yeni DDR3 bellek kiti eklemeye hazırlanıyor. Her ikisi de çift kanal formunda olan yeni kitler, 4GB kapasiteli iki adet modülden oluşurken, çalışma hızı modeline göre değişiklik gösteriyor ve bir kit 2133MHz'de, diğeri ise 2400MHz'de görev yapıyor.
Hem Intel hem de AMD platformlarıyla uyumlu olan bellek kitlerinden 2133MHz hızındaki kit, 1.6v çalışma geriliminde 10-11-10-27, 2400MHz hızındaki kit ise 11-12-11-29 zamanlamalarında 1.65v gerilimiyle görev yapıyor. Dikkat edileceği üzere her iki bellek kiti de JEDEC'in DDR3 teknolojisi için belirlediği referans çalışma geriliminin (1.5v) üzerinde çalışıyorlar.
Yüksek çalışma geriliminde kararlılık ve kullanım ömrününün olumsuz etkilenmemesi adına, her iki bellek kitinde de 8 katmanlı üst seviye baskılı devre kartlarına yer veriliyor. Ayrıca her iki bellek kiti de aXeRam seisi için tasarlanan özel alüminyum ısı dağıtıcılara sahip. Ömür boyu garanti ile yakında satışa sunulması beklenen belleklerin fiyatları ise açıklanmadı.
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Ben 2010 şubatında imzamda görülen Patriot Sector 5 Viper II model 2000 Mhz 8.8.8.24 ramları almıştım. Üstelik 1.5 V ile bu değeri veriyordu. 1.72 verince CL9-2133 görüyordu.
Şimdi bakıyorum 1866 ramlar CL9-CL10, 2133 ramlar CL10-11 geliyor. Hem de 1.65 V ile. İlerleme nerede yahu. 2,5 yıl içinde geriye gitmişiz resmen.
2133 için artık en az 9.10.9.27 veremeyen ram ram değildir. 2400 için ise 10.11.10.30 en az limittir bana göre.
Önemli olan iyi soğutup kararlı çalışması.
Ayrıca transcend , Dünyanın en iyi markalarından birisidir. Her sene taiwan'da düzenlenen Excellence of taiwan yani taiwan mükemmeliyetlik ödülü adlı alınması çok zor olan ödülü 9 yıldır trancend alıyor. Gerçekten yaptığı yenilikler de takdir edilecek düzeyde.
Axe (Balta) Ram adıyla çıkarttıkları Ram ne kadar Balta yerine "Kazma" gibi görünse de mühim olan şekli değil işlevi...
Piyasada daha alınasılar var.