Transcend'den yüksek hızlı iki yeni DDR3 bellek kiti

Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Transcend, ürün gamına aXeRam serisi yüksek kaliteli iki yeni DDR3 bellek kiti eklemeye hazırlanıyor. Her ikisi de çift kanal formunda olan yeni kitler, 4GB kapasiteli iki adet modülden oluşurken, çalışma hızı modeline göre değişiklik gösteriyor ve bir kit 2133MHz'de, diğeri ise 2400MHz'de görev yapıyor.

Hem Intel hem de AMD platformlarıyla uyumlu olan bellek kitlerinden 2133MHz hızındaki kit, 1.6v çalışma geriliminde 10-11-10-27, 2400MHz hızındaki kit ise 11-12-11-29 zamanlamalarında 1.65v gerilimiyle görev yapıyor. Dikkat edileceği üzere her iki bellek kiti de JEDEC'in DDR3 teknolojisi için belirlediği referans çalışma geriliminin (1.5v) üzerinde çalışıyorlar.

Yüksek çalışma geriliminde kararlılık ve kullanım ömrününün olumsuz etkilenmemesi adına, her iki bellek kitinde de 8 katmanlı üst seviye baskılı devre kartlarına yer veriliyor. Ayrıca her iki bellek kiti de aXeRam seisi için tasarlanan özel alüminyum ısı dağıtıcılara sahip. Ömür boyu garanti ile yakında satışa sunulması beklenen belleklerin fiyatları ise açıklanmadı.



