Bellek maliyetleri tırmanıyor: Telefonlar ve PC pazarı baskı altında

Tam Boyutta Gör Bellek fiyatlarındaki yükseliş 2026 tüketici pazarında baskı oluşturmaya devam ediyor. TrendForce'un son analizine göre küresel makroekonomik görünüm zayıf seyrederken, jeopolitik riskler tüketicilerin harcama eğilimlerini daha da aşağı çekiyor. Buna ek olarak bellek fiyatlarındaki artış, cihaz maliyetlerini hızla yukarı taşıyor ve markaları perakende fiyatlarını artırmaya zorluyor.

Bellek maliyetleri tırmanıyor

TrendForce, 2026 akıllı telefon üretim tahminini önceki küçük artış beklentisinden yüzde 2’lik düşüşe çekti. Özellikle düşük maliyetli modeller en sert etkiyi yaşıyor. 2025'in dördüncü çeyreğinde DRAM kontrat fiyatlarının yıllık bazda yüzde 75’i aşması, toplam birim maliyetini yüzde 8-10 seviyesinde yukarı çekmiş durumda.

Belleğin bütçede 10-15'lik paya sahip olduğu düşünüldüğünde, bu artış üreticiler için önemli bir baskı oluşturuyor. Kâr marjları dar olan giriş seviyesinde ise markaların üretim payını azaltması ve fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor. Tedarik sıkışıklığı küçük markaları daha fazla zorlarken, büyük üreticiler paylarını genişletiyor.

Tam Boyutta Gör Benzer bir tablo dizüstü bilgisayar tarafında da mevcut. Şu an için DRAM ve NAND'in toplam BOM maliyetindeki payı yüzde 10-18 aralığında bulunuyor. Ancak bellek fiyatlarının üst üste çeyrekler boyunca artmasıyla 2026'da bu payın yüzde 20'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Bu maliyet artışının büyük kısmı tüketiciye yansıdığı takdirde, notebook fiyatlarında yüzde 5-15 bandında artış bekleniyor.

Tüm bu gelişmeler, notebook pazarını üç ana sorunla karşı karşıya bırakıyor. Yükselen BOM maliyetleri, zayıf talep ve kanal tarafında artan baskı. Markaların bu koşulları dengeleyebilmesi için stok yönetimi, ürün yapılandırması ve fiyat politikalarını daha hassas şekilde planlaması gerekecek.

PC ekosisteminin bir uzantısı olan monitörler bellek maliyetlerinden doğrudan etkilenmiyor, ancak bilgisayar satışlarının düşmesi durumunda monitör pazarında da daralma bekleniyor. TrendForce, 2026 için daha önce yüzde 0.1 büyüme beklenen monitör pazarının artık yüzde 0.4 küçüleceğini söylüyor.

