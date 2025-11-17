Bellek maliyetleri tırmanıyor: Telefonlar ve PC pazarı baskı altında

Bellek maliyetleri tırmanıyor
TrendForce, 2026 akıllı telefon üretim tahminini önceki küçük artış beklentisinden yüzde 2’lik düşüşe çekti. Özellikle düşük maliyetli modeller en sert etkiyi yaşıyor. 2025'in dördüncü çeyreğinde DRAM kontrat fiyatlarının yıllık bazda yüzde 75’i aşması, toplam birim maliyetini yüzde 8-10 seviyesinde yukarı çekmiş durumda.
Belleğin bütçede 10-15'lik paya sahip olduğu düşünüldüğünde, bu artış üreticiler için önemli bir baskı oluşturuyor. Kâr marjları dar olan giriş seviyesinde ise markaların üretim payını azaltması ve fiyatları yukarı çekmesi bekleniyor. Tedarik sıkışıklığı küçük markaları daha fazla zorlarken, büyük üreticiler paylarını genişletiyor.
Tüm bu gelişmeler, notebook pazarını üç ana sorunla karşı karşıya bırakıyor. Yükselen BOM maliyetleri, zayıf talep ve kanal tarafında artan baskı. Markaların bu koşulları dengeleyebilmesi için stok yönetimi, ürün yapılandırması ve fiyat politikalarını daha hassas şekilde planlaması gerekecek.
PC ekosisteminin bir uzantısı olan monitörler bellek maliyetlerinden doğrudan etkilenmiyor, ancak bilgisayar satışlarının düşmesi durumunda monitör pazarında da daralma bekleniyor. TrendForce, 2026 için daha önce yüzde 0.1 büyüme beklenen monitör pazarının artık yüzde 0.4 küçüleceğini söylüyor.