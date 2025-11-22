Giriş
    SK Hynix, yapay zekanın talebine yetişmek için DRAM üretimini 8 kat arttıracak

    Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden SK Hynix, yapay zekanın yol açtığı devasa DRAM talebine yetişebilmek için üretimi 8 kat arttırmayı planlıyor.          

    SK Hynix, yapay zeka için DRAM üretimini 8 kat arttıracak Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden SK Hynix, yaşanan tedarik sıkıntılarını giderebilmek için üretimi ciddi biçimde artırmayı planlıyor. 

    Son dönemde, yapay zeka nedeniyle DRAM belleklere olan olağanüstü talep oluştu ve oluşan kıtlık sonucunda fiyatlar büyük artış gösterdi. Bellek üreticileri de kapasitelerini arttırarak bu duruma uyum sağlamaya çalışıyor. Koreli medya kuruluşu Hankyung’un haberine göre SK hynix, 2026’ya kadar DRAM üretim kapasitesini 8 katın üzerine çıkarmayı hedefliyor. Bu artış, bulut servis sağlayıcıları ile Nvidia ve AMD gibi devlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacak.

    Aylık üretim 20.000'den 160.000 yongaya çıkacak

    Şirketin Icheon kampüsünde 1c DRAM üretimi aylık 20.000 yongadan (wafer) 160.000 yongaya çıkarılacak; bu da oldukça büyük bir genişleme anlamına geliyor. SK Hynix'in şu anda aylık ortalama yaklaşık 500.000 yonga ürettiği düşünüldüğünde, toplam DRAM üretim kapasitesinin %32'sinden fazlasının son teknoloji 1c DRAM'lere ayrıldığı anlamına geliyor.

    SK Hynix, bu yıl sonunda ise Cheongju kampüsünde açılacak olan yeni fabrikada aylık ortalama 60.000 yonga kapasiteli 1b DRAM üretim hattını devreye almayı planlıyor.

    Bu kapasite artışı, özellikle GDDR7 bellekler ile son dönemde yapay zeka sunucularında yoğun kullanılan düşük güçlü SOCAMM modüllerine ayrılacak. Yapay zeka endüstrisinin odağı öğrenimden çıkarıma kaydığı için, talep de HBM belleklerden daha ucuz ve daha az güç tüketen genel amaçlı DRAM'lere kaydı. Bu da, Nvidia gibi yapay zeka donanımı üreticilerinin tüketici ürünlerinde yer alan DRAM'lere akın etmesine yol açtı. SK Hynix de bu yatırımlarla bu artan talebi karşılamayı hedefliyor.

    Bellek üretimini artıran tek firma da SK hynix değil. Samsung, Micron ve diğer üreticiler de aynı doğrultuda hızlı şekilde adımlar atıyor. Ancak bu adımlar, yapay zeka sektörüne yönelik olduğu için tüketici tarafında kıtlık kısa sürede çözülmeyebilir. Daha önce yapılan tahminlere göre, dünya genelindeki veri merkezi yatırımları, üreticilerin yıllar içinde ancak ulaşabileceği büyüklükte DRAM stokuna ihtiyaç duyuyor.

