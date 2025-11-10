DDR5 hız rekoru yeniden kırıldı: 13.211 MT/s seviyesine ulaşıldı

13.211 MT/s seviyesine ulaşıldı
Yeni denemede kullanılan sistem, Intel Core Ultra 7 265K işlemci ve GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE anakarttan oluşuyor. Sıvı nitrojen soğutma altında yapılan testte bellek zamanlamaları CL68-127-127-127-2T olarak doğrulandı. CPU-Z ve HWBot tarafından onaylanan 13.211 MT/s değeri, DDR5 belleklerin ulaştığı en yüksek frekans olarak kayıtlara geçti.
Topluluk içinde mevcut donanımların 13.300 veya 13.500 MT/s seviyelerini görebileceği yönünde beklentiler artıyor. GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE anakart, son dönemde elde edilen tüm rekor denemelerinde kullanıldığı için DDR5 hız aşırtma alanında açık ara en güçlü platform olmayı sürdürüyor. Tabii ki gerçek kullanım senaryolarına bu frekansların doğrudan katkısı olmasa da, topluluğun hedefi 14.000 MT/s barajını aşmak .Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
s26 ultra da s-pen gelecek hemde buluututlu olacak eskisi gibi boşuna yıpratma kendini admin...