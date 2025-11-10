Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör DDR5 belleklerde hız sınırı bir kez daha aşıldı. Son olarak hız aşırtma denemeleri ile tanınan AiMax, Patriot Viper Xtreme 5 serisine ait 24 GB DDR5 modül ile 13.211 MT/s seviyesine ulaşarak yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Böylece kısa süre önce kırılan 13.153 MT/s’lik skor da geçilmiş oldu.

13.211 MT/s seviyesine ulaşıldı

Yeni denemede kullanılan sistem, Intel Core Ultra 7 265K işlemci ve GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE anakarttan oluşuyor. Sıvı nitrojen soğutma altında yapılan testte bellek zamanlamaları CL68-127-127-127-2T olarak doğrulandı. CPU-Z ve HWBot tarafından onaylanan 13.211 MT/s değeri, DDR5 belleklerin ulaştığı en yüksek frekans olarak kayıtlara geçti.

Tam Boyutta Gör AiMax’in başarısı, son haftalarda peş peşe kırılan DDR5 hız rekorlarına bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz günlerde Saltycroissant 13.153 MT/s, ondan kısa süre önce ise HiCookie 13.034 MT/s seviyelerine ulaşmıştı. Böylece 13.200 MT/s bariyeri de aşılmış oldu.

SK Hynix açıkladı: DDR6 ve GDDR8 bellekler 2028 sonrasına kaldı 2 gün önce eklendi

Topluluk içinde mevcut donanımların 13.300 veya 13.500 MT/s seviyelerini görebileceği yönünde beklentiler artıyor. GIGABYTE Z890 AORUS Tachyon ICE anakart, son dönemde elde edilen tüm rekor denemelerinde kullanıldığı için DDR5 hız aşırtma alanında açık ara en güçlü platform olmayı sürdürüyor. Tabii ki gerçek kullanım senaryolarına bu frekansların doğrudan katkısı olmasa da, topluluğun hedefi 14.000 MT/s barajını aşmak .

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ram Haberleri

DDR5 hız rekoru yeniden kırıldı: 13.211 MT/s seviyesine ulaşıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: