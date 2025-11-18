Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    SK hynix’ten Güney Kore’ye 410 milyar dolarlık yatırım

    SK hynix, Yongin yarı iletken kümesi yatırımını 85 milyar dolardan 410 milyar dolara çıkardı. Yeni tesisler, DRAM ve yapay zeka talebini karşılamak için dev kapasite sunacak.

    SK hynix’ten Güney Kore’ye 410 milyar dolarlık yatırım Tam Boyutta Gör
    Güney Kore merkezli yarı iletken üreticisi SK hynix, Yongin’deki yeni yarı iletken üretim kümesine yönelik yatırım planını başlangıçta öngörülen 85 milyar dolardan 410 milyar dolara yükseltti. Bu dev hamlenin özellikle DRAM çipleri ve yapay zeka odaklı bellek talebindeki hızlı artışla şekillendiği belirtiliyor.

    SK hynix, yatırım ölçeğini büyüttü

    Kore medyasına göre hafta sonu gerçekleştirilen bir toplantıda Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve yerli sektör öncüleri bir araya geldiği. Toplantıda, SK Group Başkanı Chey Tae-won, Yongin yarı iletken kümesine yapılacak yatırımın başlangıçta planlanan 128 trilyon won’dan (yaklaşık 85,5 milyar USD) 600 trilyon won’a (yaklaşık 410 milyar USD) çıkarılacağını duyurdu.

    Yongin kümesinde inşa edilecek dört yeni fabrika, Cheongju’daki M15X tesislerinin altı katı büyüklüğünde olacak. Her bir fabrika yaklaşık 120 trilyon won (yaklaşık 82 milyar USD) maliyetle inşa edilecek ve toplam dört fabrika için maliyet 480 trilyon won’a (yaklaşık 327 milyar USD) ulaşacak. Sektör uzmanları, küresel bellek çip piyasasındaki hızlı talep artışı ve teknolojik gelişmelerin yatırım maliyetlerini yükselttiğini belirtiyor.

    Yatırımın önünü açan düzenlemeler de kamuoyu ile paylaşıldı. Yongin hükümeti, yarı iletken fabrikasının taban alanı oranını yüzde 350’den yüzde 490’a yükseltirken, bina yükseklik sınırını 120 metreden 150 metreye çıkardı. Bu değişiklikler, SK hynix’in gelecek nesil çip üretim kümesindeki temiz oda alanını yüzde 50 artırdı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    komik soyadları amortisör gıcırtısı nasıl geçer elektrikli araba alınır mı afr ayarı nedir i'd neyin kısaltması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    EXA TREND3 C1
    EXA TREND3 C1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum