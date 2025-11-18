SK hynix’ten Güney Kore’ye 410 milyar dolarlık yatırım

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Güney Kore merkezli yarı iletken üreticisi SK hynix, Yongin’deki yeni yarı iletken üretim kümesine yönelik yatırım planını başlangıçta öngörülen 85 milyar dolardan 410 milyar dolara yükseltti. Bu dev hamlenin özellikle DRAM çipleri ve yapay zeka odaklı bellek talebindeki hızlı artışla şekillendiği belirtiliyor.

SK hynix, yatırım ölçeğini büyüttü

Kore medyasına göre hafta sonu gerçekleştirilen bir toplantıda Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve yerli sektör öncüleri bir araya geldiği. Toplantıda, SK Group Başkanı Chey Tae-won, Yongin yarı iletken kümesine yapılacak yatırımın başlangıçta planlanan 128 trilyon won’dan (yaklaşık 85,5 milyar USD) 600 trilyon won’a (yaklaşık 410 milyar USD) çıkarılacağını duyurdu.

Yongin kümesinde inşa edilecek dört yeni fabrika, Cheongju’daki M15X tesislerinin altı katı büyüklüğünde olacak. Her bir fabrika yaklaşık 120 trilyon won (yaklaşık 82 milyar USD) maliyetle inşa edilecek ve toplam dört fabrika için maliyet 480 trilyon won’a (yaklaşık 327 milyar USD) ulaşacak. Sektör uzmanları, küresel bellek çip piyasasındaki hızlı talep artışı ve teknolojik gelişmelerin yatırım maliyetlerini yükselttiğini belirtiyor.

Dünyanın ilk mikroişlemcisi Intel 4004 değil, F-14’teki MP944’du 10 sa. önce eklendi

Yatırımın önünü açan düzenlemeler de kamuoyu ile paylaşıldı. Yongin hükümeti, yarı iletken fabrikasının taban alanı oranını yüzde 350’den yüzde 490’a yükseltirken, bina yükseklik sınırını 120 metreden 150 metreye çıkardı. Bu değişiklikler, SK hynix’in gelecek nesil çip üretim kümesindeki temiz oda alanını yüzde 50 artırdı.

