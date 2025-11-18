SK hynix’ten Güney Kore’ye 410 milyar dolarlık yatırım

SK hynix, yatırım ölçeğini büyüttü
Kore medyasına göre hafta sonu gerçekleştirilen bir toplantıda Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung ve yerli sektör öncüleri bir araya geldiği. Toplantıda, SK Group Başkanı Chey Tae-won, Yongin yarı iletken kümesine yapılacak yatırımın başlangıçta planlanan 128 trilyon won’dan (yaklaşık 85,5 milyar USD) 600 trilyon won’a (yaklaşık 410 milyar USD) çıkarılacağını duyurdu.
Yongin kümesinde inşa edilecek dört yeni fabrika, Cheongju’daki M15X tesislerinin altı katı büyüklüğünde olacak. Her bir fabrika yaklaşık 120 trilyon won (yaklaşık 82 milyar USD) maliyetle inşa edilecek ve toplam dört fabrika için maliyet 480 trilyon won’a (yaklaşık 327 milyar USD) ulaşacak. Sektör uzmanları, küresel bellek çip piyasasındaki hızlı talep artışı ve teknolojik gelişmelerin yatırım maliyetlerini yükselttiğini belirtiyor.
Yatırımın önünü açan düzenlemeler de kamuoyu ile paylaşıldı. Yongin hükümeti, yarı iletken fabrikasının taban alanı oranını yüzde 350’den yüzde 490’a yükseltirken, bina yükseklik sınırını 120 metreden 150 metreye çıkardı. Bu değişiklikler, SK hynix’in gelecek nesil çip üretim kümesindeki temiz oda alanını yüzde 50 artırdı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: