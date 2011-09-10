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Tumblr 10 milyar blog gönderisini de geride bıraktı

7 yıl
198
1
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların duygularını ifade etmeleri amacıyla yayın hayatına başlayan blog platformu artık milyarlarca gönderinin kısa süre içerisinde yayınlandığı dev bir yayın okyanusu haline geldi. Diğer blog hizmetlerinden daha geç bu alana giren Tumblr da milyarlar kulübüne adını yazdırdı.
Tumblr New York'da 2007 yılında kurulan bir mikroblog sitesi. Büyük blog sitelerinin aksine resim, video, link, ses, metin paylaşımlarının kısa formatta yayınlanmasına imkan tanıyan Tumblr kısa sürede popüler oldu ve en büyük onuncu sosyal ağ haline geldi.
Tumblr bugün yaptığı duyuruda toplamda 10 milyar blog gönderisini aştıklarını açıkladı. Bunu da kullanıcı paneline yerleştirdiği konfetilerle kutladı. Tumblr 28 milyon bloga ev sahipliği yaparken günde atılan gönderi sayısı 30 milyonu geçti.
Tumbler Haziran ayı ortasında 6.5 milyar gönderi sayısına ulaşmıştı. Aradan geçen 3 ayda ise 4.5 milyar gönderi daha ekledi. Bu da büyük bir yoğunluk anlamına geliyor. Her geçen gün daha da artan popülarite sitenin anasayfasında sergilenen ziyaretçi sayısını da fazlaca etkiliyor.
Tumblr için önemli sayılacak diğer bir olay ise ilerleyen aylarda firmanın 800 milyon dolarlık yatırım alacak olması beklentisi. Firma için bu bir dönüm noktası anlamına geliyor. 


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