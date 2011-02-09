Türk Telekom 2010 mali yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Türk Telekom geçtiğimiz yıla ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2010 yılının tamamını kapsayan sonuçlar kapsamında şirket, net karının bir önceki yıla kıyasla %32 arttırarak 2,5 milyar liraya ulaştığını duyurdu. 2010 yılında 10,9 milyar dolarlık konsolide satış geliri eden ve bu açıdan 2009 yılı ile kıyaslandığında %2,7 büyüme gösteren firmanın, arabağlantı ücretlerindeki azalış ve etkin maliyet yönetimi ile, artan gelirlerine ek olarak maliyetleri %3,1 düşürürerk, geçtiğimiz yılı 6 milyar liralık giderle kapattığı bildirildi.
Türk Telekom'un satış gelirlerinde en büyük kalemleri, %15,6'lık artış ile 2,473 milyon lira olarak gerçekleşen ADSL ve %5,7 artış ile 2,646 milyar lira olarak gerçekleşen mobil oluşturdu. Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK), bir önceki yıla kıyasla %11 artarak 4 milyar 835 milyon lira olarak kaydedilen Türk Telekom'da, 2010 yılı faaliyet karı, ''sabit ve mobil faaliyetlerindeki güçlü performans sayesinde'' yüzde 18 artışla, 3,311 milyon lira olarak gerçekleşirken, faaliyet karı marjı 2009 yılına kıyasla 400 baz puan artarak yüzde 31 oldu. Ekonomi kanalı CNBC-E'nin yatırımcılar arasında yaptığı anketin sonuçlarından daha iyi bir performans çizen Türk Telekom'da, şirketin tepe yöneticisi Hakam Kanafani şunları söyledi;
''Türk Telekom Grubu sadece kendi faaliyet alanında değil, sosyal sorumluluk projelerine ve ülke ekonomisine yaptığı yatırımlara da devam etti. Sabit ve mobil operasyonlarımız için geçen sene yaklaşık 1,7 milyar lira yatırım yaptık ve böylece Türk Telekom Grubu'nun 5 yılda toplam yatırım miktarı 9 milyar liraya ulaştı. Yatırımlarımız altyapı, teknoloji ve daha da önemlisi insan kaynakları alanlarına odaklandı. Bu yatırımlarla, birçok yeni üniversite mezunu aramıza katıldı ve çalışanlarımızın kariyer gelişimini sağlayan, dolayısıyla müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artıran yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızı tüm hızıyla sürdürdük. Türk Telekom Grubu olarak ülkenin en iyilerine iş fırsatları ve kariyer olanakları sunan en önemli gruplardan biri olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz.''
Özetlemek gerekirse, Türk Telekom Grubu'nun 2010 yılı karı, 2,451 milyon lira ve hisse başına 0,7002 kuruş olurken, 2009 yılı karı 1,860 milyon lira ve hisse başına 0,5314 kuruş olarak gerçekleşmişti.
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ÖZEL HABER :
Yakında PTT özelleşecek, sadece seçimin geçmesi bekleniyor, PTT nin ve PTT BANK'ın karı 9 ve 10 haneli rakamlar iken özelleştirilecek. Seçim öncesi insanları kızdırmak istemiyorlar yalnızca.
Herşey ortada, seçim sizin...
Özelleştirmenin yanlış kullandığını zannetmiyorum. Özelleştirme artık bütün ülkeler için kaçınılmaz her nekadar herşeyimizi satıyoruz gitti elimizden denilsede böyle büyük satışlarda ülkeler her zaman Kamulaştırma hakkını elinde tutar . Değerini vererek dileği anda kamulaştırma yoluyla elinden tekrar alabilir. Bunu yaptığı zamanda zaten bi ülkenin güvenililirliği biter ama sonuç itibariyle geri alabilir.
Telekom iyiki satılmış çünkü senin dediğin gibi yavaş işliyordu ama işliyordu mantığla sanırım biz ADSL ye 1-2 sene önce geçebilmiştik. Şu an TTNET özelleşmiş haliyle neyine gerek 10 MB internet düşük ping diyorsa düşünsenize Ziraat bankası Mantığyla devletin elindeyken 50 yaşındaki bi hatun bir devlet memurunun telefonu açıp MSN açmıyormu kardeşim dediğini. Ben 2001 senesinde telekoma gittiğimde Kablonet daha belli başlı caddelere 128 kb olarak alıyorduk. O zaman Telekom ADSL Santrali alınsamı alınmasamı diye tartışıyordu. Telekom da Telefon bağlatmak için 2 gün beklediğimi biliyorum. Bankoda 1 tane yaşlı amca dosyaların içine gömülmüş 25 dk da birinin evrakları inceliyor sırada 15-20 kişi kıllandığı bişey yoksa bankonun arkasında 6-7 tane kadını memuru toplayıp sohbet eden şefe yolluyordu. Şefe imzaya gittiğimde Masanın altında kadının prinç ayıkladığını gördüm. Böyle bir kurumun şuan bile memnun olmadığımız nokta ya devlet zihniyetiyle gelmesi mümkünmüdür sizce ? Ziraat bankasıyla kaç kişi çalışıyor? Ziraat bankasından gidip bir kredi isteyin yada bir internet şubeciliği size uzaylı gibi bakıyorlar halen.
Özelleştirme ve fayda almamak farklı şeyler . Devletin tek suçu var oda tekelci ortama göz yumması ki buda yeni yeni aşılıyor her nekadar TTNET alt yapısınıda kullansada .
Ayrıca bir not Özelleştirmeyi Ülkemize ait birşey olduğunu düşünen arkadaşlara Ben Norveç menşeili bir şirkette çalışıyorum. Norveçte yaşayan yada ilgisi olanlar bilir. Norveç Dünyanın en yüksek kişi başı gelir seviyesine sahip ülkesi adamların paraya ihtyiacı yok ama adamlar Ülkenin en fazla vergi elde ettiği KİT leri olan Petrol ve Maden şirketlerini Özelleştirdiler. Alanlarda Amerika ve Kanadalı şirketlerden eskiden aldıkları verginin 2 katını kazanıyorlar ama adamlar özelleştirme yaparken belli tahahütler alıyorlar 2 katı üretim 2 katı istihdam 20 yıl içinde şu kadar yatırım şu kadar ciro falan gibi şeyler. bizim Türkiye özelleştirme en çok parayı veren kimse ona satılıyor sonrası mevlam kayıra.
arkadaşın dediği gibi.. "hani Allah belanı versin derlerya"" derlermiş... (?)
bende öyle geçiriyorum içimden...!!!
Haberi neden okumadığıma gelince zaten yeterince küfür ediyorum şimdi okursam bütün gün ederim..!!!
DHtan rica etsek şu şirketin hiçbir haberini yayınlamasada huzurlu bir şekilde haber okusak.. yok arkadaş kapatıyom şimdi bilgisayarı..!!! valla...
Hani insanlar .."Allah BElasını versin" derler yaaa...
İşte bende onu diyorum ..ttnet adını duydugum zaman..
Aynen aynen; bir de özelleştirmişlerdi ya "zarar ediyor" diye; bu şirket zarar ediyorduysa, sonumuz iyi değil...
ile cepnet kullaniyorum ayda 8 tl ye isimi gorebiliyorum iki aydir hoscakal ttnet
neti sınırsız özgürçe dosya indirme keyfi yaşatmayı sağlayacağına bütün paketleri sınırlama getiren bir zihniyete neden boşu boşuna yuksek miktarda para verelim her ay 60 tl fatura ödeyeceğime her ay paşalar gibi akçaabat köfte sefası yaparım daha iyi