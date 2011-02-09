Türk Telekom 2010 mali yılı finansal sonuçlarını açıkladı

Türk Telekom geçtiğimiz yıla ait finansal sonuçlarını açıkladı. 2010 yılının tamamını kapsayan sonuçlar kapsamında şirket, net karının bir önceki yıla kıyasla %32 arttırarak 2,5 milyar liraya ulaştığını duyurdu. 2010 yılında 10,9 milyar dolarlık konsolide satış geliri eden ve bu açıdan 2009 yılı ile kıyaslandığında %2,7 büyüme gösteren firmanın, arabağlantı ücretlerindeki azalış ve etkin maliyet yönetimi ile, artan gelirlerine ek olarak maliyetleri %3,1 düşürürerk, geçtiğimiz yılı 6 milyar liralık giderle kapattığı bildirildi.

Türk Telekom'un satış gelirlerinde en büyük kalemleri, %15,6'lık artış ile 2,473 milyon lira olarak gerçekleşen ADSL ve %5,7 artış ile 2,646 milyar lira olarak gerçekleşen mobil oluşturdu. Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK), bir önceki yıla kıyasla %11 artarak 4 milyar 835 milyon lira olarak kaydedilen Türk Telekom'da, 2010 yılı faaliyet karı, ''sabit ve mobil faaliyetlerindeki güçlü performans sayesinde'' yüzde 18 artışla, 3,311 milyon lira olarak gerçekleşirken, faaliyet karı marjı 2009 yılına kıyasla 400 baz puan artarak yüzde 31 oldu. Ekonomi kanalı CNBC-E'nin yatırımcılar arasında yaptığı anketin sonuçlarından daha iyi bir performans çizen Türk Telekom'da, şirketin tepe yöneticisi Hakam Kanafani şunları söyledi;

''Türk Telekom Grubu sadece kendi faaliyet alanında değil, sosyal sorumluluk projelerine ve ülke ekonomisine yaptığı yatırımlara da devam etti. Sabit ve mobil operasyonlarımız için geçen sene yaklaşık 1,7 milyar lira yatırım yaptık ve böylece Türk Telekom Grubu'nun 5 yılda toplam yatırım miktarı 9 milyar liraya ulaştı. Yatırımlarımız altyapı, teknoloji ve daha da önemlisi insan kaynakları alanlarına odaklandı. Bu yatırımlarla, birçok yeni üniversite mezunu aramıza katıldı ve çalışanlarımızın kariyer gelişimini sağlayan, dolayısıyla müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerin kalitesini artıran yenilikçi insan kaynakları uygulamalarımızı tüm hızıyla sürdürdük. Türk Telekom Grubu olarak ülkenin en iyilerine iş fırsatları ve kariyer olanakları sunan en önemli gruplardan biri olmanın sorumluluğuyla hareket ediyoruz.''

Özetlemek gerekirse, Türk Telekom Grubu'nun 2010 yılı karı, 2,451 milyon lira ve hisse başına 0,7002 kuruş olurken, 2009 yılı karı 1,860 milyon lira ve hisse başına 0,5314 kuruş olarak gerçekleşmişti.