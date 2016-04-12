Türk Telekom 4.5G ekibi Türkiye turuna başladı

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Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom’un, 4.5G hizmetinin 1 Nisan’da başlamasının ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerini bu yeni teknolojinin getirdiği avantajlarla tanıştırmak amacıyla başlattığı roadshow devam ediyor. 7 Mayıs’a kadar devam edecek tur kapsamında Türkiye’nin 24 iline gidilecek.

Roadshow kapsamında gün boyunca hizmet verecek olan Türk Telekom 4.5G otobüsündeki uzman ekipler, müşterilere Türk Telekom’un Fiber Güçlü 4.5G hizmetini anlatıp, müşterilerin cihazlarının 4.5G uyumlu olup olmadığı konusunda bilgi vererek, 4.5G uyumlu SIM kart değişikliğini ücretsiz olarak gerçekleştirecek.

Türk Telekom 4.5G roadshow’unun durakları arasında Bursa, Tekirdağ, Edirne, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Denizli, Antalya, Konya, Kayseri, Adana, Gaziantep, Sivas, Erzurum, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Eskişehir, Ankara, Sakarya ve Kocaeli yer alıyor.

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