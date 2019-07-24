Türk Telekom'un limitsiz sabit internet paketleri yenilendi: İşte yeni fiyatlar

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Türk Telekom, bireysel kullanıcılarına sunduğu limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi. ‘Yılın Kampanyası’ adı verilen düzenleme ile giriş seviyesindeki limitsiz paketlerin hızı yükseltildi. 35 Mbps ve üzeri hızlardaki limitsiz paketlerde de indirime gidildi.

Türk Telekom’un yeni abonelerine yönelik limitsiz internet paketlerinde geçerli kampanya kapsamında giriş seviyesindeki limitsiz paketin 24 ay taahhütlü fiyatında değişim yapılmadan paket hızı 6 Mbps’den 8 Mbps’ye yükseltildi. Bunun yanı sıra 12 Mbps’lik limitsiz internet paketine de 5 TL’lik fiyat indirimi yapıldı.

35 Mbps ve üzeri hızlarda %30'a varan indirim

Türk Telekom’un ‘Yılın Kampanyası’ giriş seviyesindeki paketlerle sınırlı değil. 35, 50 ve 100 Mbps’lik limitsiz paketlerin 24 ay taahhütlü fiyatlarında da yüzde 30’a varan indirim yapıldığı belirtildi. Ayrıca yeni kampanya kapsamında Türk Telekom’a gelen müşteriler Muud Premium, TT Wifi Limitsiz, TT Depo 10GB ve McAfee Güvenlik gibi hizmetlerden 24 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek.

24 Mbps ve üstü hızlarda limitsiz paketleri tercih eden müşteriler ise, yukarıda bahsi geçen hizmetlere ek olarak Türk Telekom Prime müşterisi olacak. Bu müşteriler Türk Telekom Prime fırsatlarından yararlanmanın yanı sıra TT Akademi’nin 12 aylık İngilizce Online Eğitim paketine de ücretsiz sahip olacak.

‘Yılın Kampanyası’ adıyla sunulan tarifelerden 24 ay taahhüt verme koşuluyla yararlanılabilecek. Mevcut müşterilerin de bu kampanyadan yararlanabilmesi için taahhüt yenileme imkanı sunulacak. Son olarak, limitsiz internet kullanmak istemeyen müşterilere sunulan 100GB akıllı paketlerin de 200GB'a yükseltildiği belirtildi.

Paket Adı Yalın/Alo Paket Sabit Telefonu olanlar 8Mbps Limitsiz Fiber İnternet

74,90 TL 62,90 TL 12Mbps Limitsiz Fiber İnternet

84,90 TL 72,90 TL 16Mbps Limitsiz Fiber İnternet

94,90 TL 82,90 TL 24Mbps Limitsiz Fiber İnternet 104,90 TL 92,90 TL 35Mbps Limitsiz Fiber İnternet 114,90 TL 102,90 TL 50Mbps Limitsiz Fiber İnternet

129,90 TL 117,90 TL 100Mbps Limitsiz Fiber İnternet

159,90 TL 147,90 TL