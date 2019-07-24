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Türk Telekom'un limitsiz sabit internet paketleri yenilendi: İşte yeni fiyatlar

Türk Telekom'un bireysel kullanıcılarına yönelik sunduğu yeni 'Yılın Kampanyası' kapsamında bazı paketlerin hızı yükseltildi, bazı paketlerde ise yüzde 30'a varan fiyat indirimine gidildi.
3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
12,1b
272
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Diğer
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türk Telekom'un limitsiz sabit internet paketleri yenilendi: İşte yeni fiyatlar
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Türk Telekom, bireysel kullanıcılarına sunduğu limitsiz sabit internet paketlerini yeniledi. ‘Yılın Kampanyası’ adı verilen düzenleme ile giriş seviyesindeki limitsiz paketlerin hızı yükseltildi. 35 Mbps ve üzeri hızlardaki limitsiz paketlerde de indirime gidildi.

Türk Telekom’un yeni abonelerine yönelik limitsiz internet paketlerinde geçerli kampanya kapsamında giriş seviyesindeki limitsiz paketin 24 ay taahhütlü fiyatında değişim yapılmadan paket hızı 6 Mbps’den 8 Mbps’ye yükseltildi. Bunun yanı sıra 12 Mbps’lik limitsiz internet paketine de 5 TL’lik fiyat indirimi yapıldı.

35 Mbps ve üzeri hızlarda %30'a varan indirim 

Türk Telekom’un ‘Yılın Kampanyası’ giriş seviyesindeki paketlerle sınırlı değil. 35, 50 ve 100 Mbps’lik limitsiz paketlerin 24 ay taahhütlü fiyatlarında da yüzde 30’a varan indirim yapıldığı belirtildi. Ayrıca yeni kampanya kapsamında Türk Telekom’a gelen müşteriler Muud Premium, TT Wifi Limitsiz, TT Depo 10GB ve McAfee Güvenlik gibi hizmetlerden 24 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek.

24 Mbps ve üstü hızlarda limitsiz paketleri tercih eden müşteriler ise, yukarıda bahsi geçen hizmetlere ek olarak Türk Telekom Prime müşterisi olacak. Bu müşteriler Türk Telekom Prime fırsatlarından yararlanmanın yanı sıra TT Akademi’nin 12 aylık İngilizce Online Eğitim paketine de ücretsiz sahip olacak.

‘Yılın Kampanyası’ adıyla sunulan tarifelerden 24 ay taahhüt verme koşuluyla yararlanılabilecek. Mevcut müşterilerin de bu kampanyadan yararlanabilmesi için taahhüt yenileme imkanı sunulacak. Son olarak, limitsiz internet kullanmak istemeyen müşterilere sunulan 100GB akıllı paketlerin de 200GB'a yükseltildiği belirtildi.

Paket AdıYalın/Alo PaketSabit Telefonu olanlar
8Mbps Limitsiz Fiber İnternet
74,90 TL62,90 TL
12Mbps Limitsiz Fiber İnternet
84,90 TL72,90 TL
16Mbps Limitsiz Fiber İnternet
94,90 TL82,90 TL 
24Mbps Limitsiz Fiber İnternet104,90 TL92,90 TL
35Mbps Limitsiz Fiber İnternet 
114,90 TL102,90 TL
50Mbps Limitsiz Fiber İnternet
129,90 TL117,90 TL
100Mbps Limitsiz Fiber İnternet
159,90 TL147,90 TL


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csh 3 sa. en beğenilen
8mbps limitsiz FIBER Internet. Saka gibi
Fiyati da saka gibi, 75TL.
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mehmet4428 2 sa.
Fiber alt yapıya da 8 mbps cidden saçma.
En azından fiber demeyin de komik olmasın.
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Charmlander 2 sa.
Hazır indirime girmişken hepsinden birer tane alayım hemen ...
8 Mbps Limitsiz Fiber ne demek? Gülerler insana ;) Ayıptır ya.
Yanıtla +14
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2 Avatar Avatar
System Lord 55 sn.
ttnet 50 mb 117 tl benim kanpanyayla geçmiştim . 6-8 aydan fazla oldu kull
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
anıyorum . oturduğum site de gerçek fiber internet var . ama bazen sayfaların yüklenmesi yavaş oluyor bu normal mi ? aldığım hızlar bu şekilde .
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okoca 4 dk.
Bu soyguna biz tükeciler dur demeliyi<. İnternetsiz kalmamak için bu faşih fiyatları kabul etmeye zorlanmamızı protesto etmek gerekiyor. Ama o kadar örgütsüz bir tüketiciyiz ki bireysel olarak hiç bir şey yapamadan söyleniyoruz. Bizlerin hakkına sahip çıkacak birilerini kurumları arıyoruz. Ses yükseltin artık. Türknet kullanıyorum son 6 aydır. Hızım konumuma göre 35 ler civarında. Araştırın bir çok kurum var. bütçelerinize göre taahütsüz seçenekleri değerlendirin. Rekabeti çoğaltalım. Ki ucuz hızlı ve kaliteli hizmeti bizlere versinler.....!
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AL3ATROS 5 dk.
TT net kullanıcısıydım senelerdir, nazlana nazlana hizmet alıyordum son tarifem 16mbp kadar hı telefon dahil 84, 90 dı, temmuz ayının başında 24 ay tahhüt vermiştim sonradan Turknet de hizmet vermeye başlamış Kütahyada, onlara sordum , telefon dahil 35 mbp hız 75, 90 TL.hemen geçtim .1 gün denedim 35mbp hız ve 3 mbp upload var harika, ertesi gün online işlemlere bakıyorum paketlerine 75 kadar hız 85, 90 telefon dahil, 10 TL farka iki kat hız, reklam amaçlı yazmıyorum benim şansıma mı nedir şu anda Turk netten çok memnunum ve de TT net den ucuz.
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TearsForFears 31 dk.
Ttnetin fiber fiyatları rakiplerinden daha yüksek. Oysa mobilde en uygunu türk telekom. 50 mbps limitsiz taahhütle 100 lirayı geçmemeli. İnsanlar 8 mbps ye takılmış oysa 25 lira daha verince hız 8 den 50 ye çıkıyor.
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@BJK@ 41 dk.
24 ay taahhüt mü?
8 Mb fiber ineternet mi?yetmedi 75 tl mi?
50Mb 117 tl mi?
insan aklıyla dalga geçip 24 ay nasıl sömürürüz politikası bu

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burak335 42 dk. ProfXavier
Doğru fiyatlar arttı bayağı ben az göz açıklık yaptım kotalar kaldırılmadan 3 4 gün önce aradım taahhüt yeniledim 2 yıl bu taahhütte de varmış 6 ay toplam 2. 5 yıl bu uzadı böylelikle
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ProfXavier 46 dk. burak335
Yüz küsur liralardan bahsettiler. Bu 35 de sınırlı sayıda gelen bir kampanyaydı.
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mabovski 47 dk.
Fiberliyormıyuz gençler:)
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dr20mouse 57 dk.
Önce bir İstanbul'da altyapı yapsınlar sonra indirime bakarız.
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KralCocuk44 1 sa.
kotasız internet diyip 100 gb geçiren milli gurur
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RaymonD7 23 dk. KralCocuk44
Milli değil(milli arap)
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