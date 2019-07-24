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Huawei Mate 30 Pro canlı olarak görüntülendi

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açıkğa çıkaran yeni fotoğraflar yayınlandı. Amiral gemisi telefon canlı olarak görüntülendi.
3 sa.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei'nin Mate 30 olarak adlandırılması beklenen yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Akıllı telefonun Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 Lite olmak üzere üç farklı varyantı olacak. Daha önce bu konuda bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Mate 30 Pro canlı olarak görüntülendi.
Ayrıca Bkz. "LG'nin 2019 model akıllı TV'lerine HomeKit ve AirPlay 2 desteği geliyor"
İnternete sızdırılan görüntüler, kılıf içerisinde muhafaza edilen iki gizemli Huawei telefonu gösteriyor. Cihaz henüz piyasaya sürülmediği için tasarımını gizli tutmak adına bu şekilde bir önlem alınmış. Fotoğraflardaki telefonun tanıtım tarihi yaklaşan Mate 30 Pro olduğu tahmin ediliyor.

Mate 20 Pro'ya benziyor

İnce çerçeveleri olan cihaz kavisli ekrana sahip. Ayrıca ekranın üst kısmında ön kamera ve diğer sensörleri barındıran genişçe bir çentik var. Tasarım olarak geçen yıl piyasaya sürülen Mate 20 Pro'ya benzediğini söyleyebiliriz.
Huawei'nin Mate 30 serisini 2019'un son çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Akıllı telefonlar muhtemelen Eylül veya Ekim ayında resmiyet kazanacak. Dolayısı ile görüntülerdeki telefonun Mate 30 Pro olup olmadığını öğrenebilmemiz için önümüzde birkaç ay daha var.

https://www.gizmochina.com/2019/07/24/huawei-mate-30-pro-live-photos-show-off-its-waterfall-display/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
System Lord 3 dk.
her şey iyi de google ile olan sorun ne olacak ? p 20 pro vardı anında sattım 3800 lira etti . eğer ki huwaei google ile anlaşırsa tekrar düşünebilirim . 3 ay süre vermişlerdi .
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mskblt 1 sa.
Niye herkes birbirini arıyor.
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smart1978 2 sa.
4k 60 FPS HDR10 olarak kayit imkani gelecekmis ve 4K da OIS aktif olacakmis :)
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Şeref60 3 sa.
Cihaz güzel
Parası nasıl acaba ??
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