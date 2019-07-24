Huawei Mate 30 Pro canlı olarak görüntülendi

Huawei'nin Mate 30 olarak adlandırılması beklenen yeni bir amiral gemisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Akıllı telefonun Mate 30, Mate 30 Pro ve Mate 30 Lite olmak üzere üç farklı varyantı olacak. Daha önce bu konuda bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Şimdi ise Mate 30 Pro canlı olarak görüntülendi.

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İnternete sızdırılan görüntüler, kılıf içerisinde muhafaza edilen iki gizemli Huawei telefonu gösteriyor. Cihaz henüz piyasaya sürülmediği için tasarımını gizli tutmak adına bu şekilde bir önlem alınmış. Fotoğraflardaki telefonun tanıtım tarihi yaklaşan Mate 30 Pro olduğu tahmin ediliyor.

Mate 20 Pro'ya benziyor

İnce çerçeveleri olan cihaz kavisli ekrana sahip. Ayrıca ekranın üst kısmında ön kamera ve diğer sensörleri barındıran genişçe bir çentik var. Tasarım olarak geçen yıl piyasaya sürülen Mate 20 Pro'ya benzediğini söyleyebiliriz.

Huawei'nin Mate 30 serisini 2019'un son çeyreğinde tanıtması bekleniyor. Akıllı telefonlar muhtemelen Eylül veya Ekim ayında resmiyet kazanacak. Dolayısı ile görüntülerdeki telefonun Mate 30 Pro olup olmadığını öğrenebilmemiz için önümüzde birkaç ay daha var.

https://www.gizmochina.com/2019/07/24/huawei-mate-30-pro-live-photos-show-off-its-waterfall-display/