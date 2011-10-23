Türk Telekom'dan Van'a destek

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Van'da yaşanan 7.2 şiddetindeki depremin mağdur ettiği bölge halkına ilk destek teknoloji şirkletlerinden geldi. Türk Telekom yaptığı açıklama ile Van ve Van’a bağlı tüm ilçe ve köylerde, deprem dolayısıyla mağdur olan yöre halkına destek olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, telefon ve ADSL hizmetinin kesintisiz olarak verilmeye devam edildiği deprem bölgesindeki Türk Telekom müşterileri, ev ve iş telefonlarından 23 ve 24 Ekim 2011 tarihlerinde şehir içi ve şehirlerarası yönüne yapılan tüm aramaları ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda ankesörlü telefonlardan şehir içi ve şehirlerarası aramalar, ankesörlü telefon kartı kullanılmadan, ücretsiz olarak yapılabilecek ve bu uygulama 24 Ekim 2011 Pazartesi günü boyunca geçerli olacak.
Ülke olarak hepimize geçmiş olsun. Donanimhaber.com olarak yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.
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adamlar 5 alıyor 2 veriyor adına da yardım diyo :D
Sen yorumları başka yöne çekiyorsun. Tabikide gerçek amaçlarını bilemem sadece benim görüşüm.
Doğru diyorsun gerçek bir deprem atlatmadım ama sen benim dediğim noktayı anlamamışsın. Ben ücretsiz olsa adam umarsamaz dedim. Hem deprem oldugunda insanların telefon başında vakit geçirecegini sanmam. Neden olarak birçok kişi öldü ve maddi kayıplarda var. İnsanlar önce kendini sonra digerlerini kurtarmaya çalışır. Deprem sonrasında yaralanan veya yaralanmayan birisinin telefona koşacagını sanmıyorum. Hatların açık olması güzel fakat saten çok fazla olmayan telefon parasını adam 2 günlügüne önemsemez. Saten hayat mayat meselesi. Sen bunu reklam olarak görmeye bilirsin ama bana göre daha çok reklam amaçlı.
yani ya reklam amaçlı değil de gerçekten oradaki insanların daha rahat iletişim kurmasını sağlamayı amaç olarak güdüyorsa bunun günahını alabilir misin üstüne
ney olursa olsun ankesörlü telefonlardan bile görüşmek bedava diyor ve reklam olarak olsun ya da olmasın bunu herkese duyurması lazım ki oradaki vatandaşımız faydalansın
firmanın amacı ne olursa olsun şu an yaptığı iyi bişey bence.
Siz belki deprem atlatmadığınız için bilemeyebilirsiniz ancak deprem sonrası sizi merak eden herkes size ulaşmaya çalışıyor. Hatlar koptuğu için iletişim olmayınca da meydana gelecek paniği bir hayal edin...
bedava yap ama bunu duyurma fatura gonderme