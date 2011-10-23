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Türk Telekom'dan Van'a destek

7 yıl
11,4b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Van'da yaşanan 7.2 şiddetindeki depremin mağdur ettiği bölge halkına ilk destek teknoloji şirkletlerinden geldi. Türk Telekom yaptığı açıklama ile Van ve Van’a bağlı tüm ilçe ve köylerde, deprem dolayısıyla mağdur olan yöre halkına destek olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, telefon ve ADSL hizmetinin kesintisiz olarak verilmeye devam edildiği deprem bölgesindeki Türk Telekom müşterileri, ev ve iş telefonlarından 23 ve 24 Ekim 2011 tarihlerinde şehir içi ve şehirlerarası yönüne yapılan tüm aramaları ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda ankesörlü telefonlardan şehir içi ve şehirlerarası aramalar, ankesörlü telefon kartı kullanılmadan, ücretsiz olarak yapılabilecek ve bu uygulama 24 Ekim 2011 Pazartesi günü boyunca geçerli olacak. 
Ülke olarak hepimize geçmiş olsun. Donanimhaber.com olarak yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.

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SystemApps 7 yıl
selim2531
türk telekomdan gelecek yardım yerin dibine batsın

adamlar 5 alıyor 2 veriyor adına da yardım diyo :D
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-Oxy.gen- 7 yıl
türk telekomdan gelecek yardım yerin dibine batsın
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sahoron 7 yıl
mc_fosil
sahoron
XPerience
sahoronBana biraz reklam gibi geldi. Adam deprem atlatmış ücretsiz telefonu ne yapsın. Onun derdindemi. Ve üst sayfada avea haberinide görebilirsiniz. Avea firması bildiginiz gibi Türk Telekomum yani 2 ayrı reklam bana göre. Ha yardım olarak para ve erzak olsaydı ve duyursaydı bunu hiç birşey demezdim helal olsun derdim.
Siz belki deprem atlatmadığınız için bilemeyebilirsiniz ancak deprem sonrası sizi merak eden herkes size ulaşmaya çalışıyor. Hatlar koptuğu için iletişim olmayınca da meydana gelecek paniği bir hayal edin...
Doğru diyorsun gerçek bir deprem atlatmadım ama sen benim dediğim noktayı anlamamışsın. Ben ücretsiz olsa adam umarsamaz dedim. Hem deprem oldugunda insanların telefon başında vakit geçirecegini sanmam. Neden olarak birçok kişi öldü ve maddi kayıplarda var. İnsanlar önce kendini sonra digerlerini kurtarmaya çalışır. Deprem sonrasında yaralanan veya yaralanmayan birisinin telefona koşacagını sanmıyorum. Hatların açık olması güzel fakat saten çok fazla olmayan telefon parasını adam 2 günlügüne önemsemez. Saten hayat mayat meselesi. Sen bunu reklam olarak görmeye bilirsin ama bana göre daha çok reklam amaçlı.
yani ya reklam amaçlı değil de gerçekten oradaki insanların daha rahat iletişim kurmasını sağlamayı amaç olarak güdüyorsa bunun günahını alabilir misin üstüne ney olursa olsun ankesörlü telefonlardan bile görüşmek bedava diyor ve reklam olarak olsun ya da olmasın bunu herkese duyurması lazım ki oradaki vatandaşımız faydalansın firmanın amacı ne olursa olsun şu an yaptığı iyi bişey bence.

Sen yorumları başka yöne çekiyorsun. Tabikide gerçek amaçlarını bilemem sadece benim görüşüm.
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sahoron 7 yıl
XPerience
sahoronBana biraz reklam gibi geldi. Adam deprem atlatmış ücretsiz telefonu ne yapsın. Onun derdindemi. Ve üst sayfada avea haberinide görebilirsiniz. Avea firması bildiginiz gibi Türk Telekomum yani 2 ayrı reklam bana göre. Ha yardım olarak para ve erzak olsaydı ve duyursaydı bunu hiç birşey demezdim helal olsun derdim.
Siz belki deprem atlatmadığınız için bilemeyebilirsiniz ancak deprem sonrası sizi merak eden herkes size ulaşmaya çalışıyor. Hatlar koptuğu için iletişim olmayınca da meydana gelecek paniği bir hayal edin...

Doğru diyorsun gerçek bir deprem atlatmadım ama sen benim dediğim noktayı anlamamışsın. Ben ücretsiz olsa adam umarsamaz dedim. Hem deprem oldugunda insanların telefon başında vakit geçirecegini sanmam. Neden olarak birçok kişi öldü ve maddi kayıplarda var. İnsanlar önce kendini sonra digerlerini kurtarmaya çalışır. Deprem sonrasında yaralanan veya yaralanmayan birisinin telefona koşacagını sanmıyorum. Hatların açık olması güzel fakat saten çok fazla olmayan telefon parasını adam 2 günlügüne önemsemez. Saten hayat mayat meselesi. Sen bunu reklam olarak görmeye bilirsin ama bana göre daha çok reklam amaçlı.
1 Yanıt Yanıtla
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mcrew 7 yıl sahoron
sahoron

XPerience

sahoronBana biraz reklam gibi geldi. Adam deprem atlatmış ücretsiz telefonu ne yapsın. Onun derdindemi. Ve üst sayfada avea haberinide görebilirsiniz. Avea firması bildiginiz gibi Türk Telekomum yani 2 ayrı reklam bana göre. Ha yardım olarak para ve erzak olsaydı ve duyursaydı bunu hiç birşey demezdim helal olsun derdim.
Siz belki deprem atlatmadığınız için bilemeyebilirsiniz ancak deprem sonrası sizi merak eden herkes size ulaşmaya çalışıyor. Hatlar koptuğu için iletişim olmayınca da meydana gelecek paniği bir hayal edin...


Doğru diyorsun gerçek bir deprem atlatmadım ama sen benim dediğim noktayı anlamamışsın. Ben ücretsiz olsa adam umarsamaz dedim. Hem deprem oldugunda insanların telefon başında vakit geçirecegini sanmam. Neden olarak birçok kişi öldü ve maddi kayıplarda var. İnsanlar önce kendini sonra digerlerini kurtarmaya çalışır. Deprem sonrasında yaralanan veya yaralanmayan birisinin telefona koşacagını sanmıyorum. Hatların açık olması güzel fakat saten çok fazla olmayan telefon parasını adam 2 günlügüne önemsemez. Saten hayat mayat meselesi. Sen bunu reklam olarak görmeye bilirsin ama bana göre daha çok reklam amaçlı.


yani ya reklam amaçlı değil de gerçekten oradaki insanların daha rahat iletişim kurmasını sağlamayı amaç olarak güdüyorsa bunun günahını alabilir misin üstüne

ney olursa olsun ankesörlü telefonlardan bile görüşmek bedava diyor ve reklam olarak olsun ya da olmasın bunu herkese duyurması lazım ki oradaki vatandaşımız faydalansın

firmanın amacı ne olursa olsun şu an yaptığı iyi bişey bence.
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XPerience 7 yıl
sahoron
Bana biraz reklam gibi geldi. Adam deprem atlatmış ücretsiz telefonu ne yapsın. Onun derdindemi. Ve üst sayfada avea haberinide görebilirsiniz. Avea firması bildiginiz gibi Türk Telekomum yani 2 ayrı reklam bana göre. Ha yardım olarak para ve erzak olsaydı ve duyursaydı bunu hiç birşey demezdim helal olsun derdim.

Siz belki deprem atlatmadığınız için bilemeyebilirsiniz ancak deprem sonrası sizi merak eden herkes size ulaşmaya çalışıyor. Hatlar koptuğu için iletişim olmayınca da meydana gelecek paniği bir hayal edin...
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bradenburg 7 yıl
iyimi oldu yoksa kotumu bedava diye bir takım insanlar gereksiz yere hatları kullanıcaklar su anda en cok ihtiyac olan sey iletişimin kesintisiz saglanması bedava gorusme degil
bedava yap ama bunu duyurma fatura gonderme
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sahoron 7 yıl
Bana biraz reklam gibi geldi. Adam deprem atlatmış ücretsiz telefonu ne yapsın. Onun derdindemi. Ve üst sayfada avea haberinide görebilirsiniz. Avea firması bildiginiz gibi Türk Telekom'um yani 2 ayrı reklam bana göre. Ha yardım olarak para ve erzak olsaydı ve duyursaydı bunu hiç birşey demezdim helal olsun derdim.
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mcrew 7 yıl
avea da aynı şekilde birşeyler yapıyordu hatta kapalı olan hatları geçici olarak açma gibi şeyler. Grup şirketi olduğu için sanırım tt avea paralel çalışıyorlar. Umarım diğer oparetörlerden de böyle şeyler gelir
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