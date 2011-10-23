Türk Telekom'dan Van'a destek

Van'da yaşanan 7.2 şiddetindeki depremin mağdur ettiği bölge halkına ilk destek teknoloji şirkletlerinden geldi. Türk Telekom yaptığı açıklama ile Van ve Van’a bağlı tüm ilçe ve köylerde, deprem dolayısıyla mağdur olan yöre halkına destek olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, telefon ve ADSL hizmetinin kesintisiz olarak verilmeye devam edildiği deprem bölgesindeki Türk Telekom müşterileri, ev ve iş telefonlarından 23 ve 24 Ekim 2011 tarihlerinde şehir içi ve şehirlerarası yönüne yapılan tüm aramaları ücretsiz olarak gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda ankesörlü telefonlardan şehir içi ve şehirlerarası aramalar, ankesörlü telefon kartı kullanılmadan, ücretsiz olarak yapılabilecek ve bu uygulama 24 Ekim 2011 Pazartesi günü boyunca geçerli olacak.

Ülke olarak hepimize geçmiş olsun. Donanimhaber.com olarak yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da başsağlığı diliyoruz.