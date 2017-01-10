Türk Telekom’dan dijital ödeme hizmetleri hamlesi

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Son dönemde tüm dünyada dijital ödeme hizmetlerinin popülaritesi hızlı bir şekilde artıyor. Ülkemizde ise ödeme hizmetleri sunan şirketlerin sunucularını ülke içinde bulundurması zorunluluğu özellikle yerel şirketlerin elini güçlendiriyor. Paypal’ın bu nedenle ülkeden çıkışının ardından birçok yeni servis duyuruldu.

Bunlara son eklenen isim ise Türk Telekom. TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. adıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan Ödeme Hizmetleri Lisansı alan Türk Telekom, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından da yasal bir kimlik kazanmış oldu.

Türk Telekom Dijital Ödeme Sistemleri Direktörü Zeynep Bosna, adım attıkları bu yeni alan ile müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak dijital ödeme seçenekleri sunacakları belirtiyor. Türk Telekom’un özellikle konusunda bir dizi yenilik sunması bekleniyor. Bu tür hizmetler, özellikle kayıt içi ekonominin gelişmesi yönündeki pozitif etkisiyle hükümetler tarafından da destekleniyor.

Türk Telekom’un ödeme hizmetleri birimi aslında Nisan 2013’te kurulmuştu. Haziran 2015’te ise BDDK’ya lisans başvurusu yapılmış ve gereklilikler tamamlanarak yasal yeterlilik Ocak 2017 itibariyle alınmış oldu. Türk Telekom, Finansal Teknolojiler alanındaki rekabette daha da güçlü servisler ile öncü bir isim olmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde şirket cephesinden bu odakta yeni çözümlerin duyurusu yapılabilir.