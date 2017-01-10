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Türk Telekom’dan dijital ödeme hizmetleri hamlesi

Türk Telekom, yeni nesil dijital ödeme hizmetleri sunabilmek adına attığı adımları resmiyete döküyor. TT Ödeme Hizmetleri A.Ş., BDDK’dan Ödeme Hizmetleri lisansını resmen aldı.
2 yıl
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Diğer
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türk Telekom’dan dijital ödeme hizmetleri hamlesi
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Son dönemde tüm dünyada dijital ödeme hizmetlerinin popülaritesi hızlı bir şekilde artıyor. Ülkemizde ise ödeme hizmetleri sunan şirketlerin sunucularını ülke içinde bulundurması zorunluluğu özellikle yerel şirketlerin elini güçlendiriyor. Paypal’ın bu nedenle ülkeden çıkışının ardından birçok yeni servis duyuruldu.

Bunlara son eklenen isim ise Türk Telekom. TT Ödeme Hizmetleri A.Ş. adıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan Ödeme Hizmetleri Lisansı alan Türk Telekom, kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından da yasal bir kimlik kazanmış oldu.

Türk Telekom Dijital Ödeme Sistemleri Direktörü Zeynep Bosna, adım attıkları bu yeni alan ile müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak dijital ödeme seçenekleri sunacakları belirtiyor. Türk Telekom’un özellikle konusunda bir dizi yenilik sunması bekleniyor. Bu tür hizmetler, özellikle kayıt içi ekonominin gelişmesi yönündeki pozitif etkisiyle hükümetler tarafından da destekleniyor.

Türk Telekom’un ödeme hizmetleri birimi aslında Nisan 2013’te kurulmuştu. Haziran 2015’te ise BDDK’ya lisans başvurusu yapılmış ve gereklilikler tamamlanarak yasal yeterlilik Ocak 2017 itibariyle alınmış oldu. Türk Telekom, Finansal Teknolojiler alanındaki rekabette daha da güçlü servisler ile öncü bir isim olmayı planlıyor. Önümüzdeki günlerde şirket cephesinden bu odakta yeni çözümlerin duyurusu yapılabilir. 


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Musty3535123 2 yıl en beğenilen
türk telekom logolu herşey benden uzak dursun..
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Audi383848 2 yıl
Önce türk telekom adam akıllı internet hizmeti sunsun.O kadar mağdur insan var.İstediği gibi at koşturup tekellik yapabiliyor.Diğer isslerin gelişmesini engelliyor.Telekomdan adam gibi hizmet olmaz.Bu da olmayacak.Yıl olmuş 2017 hala adsl denen çağ dışı sistemi kullanan insanlar var.
Adam akıllı bir şirket olsun da ondan sonra geliştirsin bu ödeme sistemini.
Önce türk telekom adam akıllı internet hizmeti sunsun.O kadar mağdur insan var.İstediği gibi at koşturup tekellik yapabiliyor.Diğer isslerin gelişmesini engell...
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Spider_hip 2 yıl
Türk Telekom'dan alınan hediyelerden ötürü mü acaba paypal ülkeden şutlandı diye insan düşünüyor şimdi. Özelleştirilmiş olmasaydı belki güvenebilirdik ama şu an başında İngiliz İstihbaratı mı var ne var belli değil. O yüzden buna ancak Jet Fadıl'a defalarca inanıp defalarca dolandırılan saftirikler güvenir. Zaten batıyor söylentileri de çıktı. Artık bizim devlet batmasın diye elin yabancılarına (ya da ortakları araştırmak lazım akraba falan var mı) bolca teşvikler, krediler mi verecek ne yapacak göreceğiz. Ayda bir Roket vardı, onu da kapattılar.
Türk Telekom'dan alınan hediyelerden ötürü mü acaba paypal ülkeden şutlandı diye insan düşünüyor şimdi. Özelleştirilmiş olmasaydı belki güvenebilirdik ama şu an...
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awaqado 2 yıl
mobil ödeme sistemi ile abuk subuk sitelere abone ettiler...saol adı türk kendi olmayan telekom
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apodur 2 yıl
bu şirket müşteri kazıklamaktan müşteriyi başından salmaktan yalan bilgi vermekten başka halt ettiği yok.
09 Ocakta Müşteri temsilcisini arıyorum diyorumki "bağlantı hızım 0,44 problem nedir acaba AKN kotasınımı aştım." ilk cevabı evet 55 gb olmuş. 2 dk sonra yok 43gb olmuş diyor ve arıza kaydı açıyor. ertesi gün arayorum diğer bir müşteri temsilcisi tüm olayı başından anlattırarak diyorki" AKN kotanız dolmamış daha 35 daha var"
Sabahta arıza hakkında mesaj eliyor. "beyfendi AKN kotanızı aştığınızda dolayı hızınız düşürülmüş.
Allah belasını versin cehenneme düşersin sende inşallah.
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mcrew 2 yıl
Türk Telekom'un başına iki üç tane elektronik haberleşme mezunu 30 yaşını aşmamış insan koysalardı şu durumundan daha iyi olurdu kesinlikle
reklam yaparken bile rakiplerinin ekmeğine yağ sürüyorlar. Reklam politikaları bile tamamen ofsayt
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UML 2 yıl
Kesin Ebay bunu ödeme yöntemlerine ekler, çok işimize yarar
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kadirirdem 2 yıl
internet sorununa bende katılıyorum mobilde ciddi yavaş diğer firmalara göre...
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bilek 2 yıl
yerin dibine giresin ttnet
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Spider_hip 2 yıl
Türk Telekom'dan alınan hediyelerden ötürü mü acaba paypal ülkeden şutlandı diye insan düşünüyor şimdi. Özelleştirilmiş olmasaydı belki güvenebilirdik ama şu an başında İngiliz İstihbaratı mı var ne var belli değil. O yüzden buna ancak Jet Fadıl'a defalarca inanıp defalarca dolandırılan saftirikler güvenir. Zaten batıyor söylentileri de çıktı. Artık bizim devlet batmasın diye elin yabancılarına (ya da ortakları araştırmak lazım akraba falan var mı) bolca teşvikler, krediler mi verecek ne yapacak göreceğiz. Ayda bir Roket vardı, onu da kapattılar.
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asosyal mühendis 2 yıl
Paypal yakınından bile geçemez!
ve
Gereksiz...
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exterminant 2 yıl
gereksiz...
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Audi383848 2 yıl
Önce türk telekom adam akıllı internet hizmeti sunsun.O kadar mağdur insan var.İstediği gibi at koşturup tekellik yapabiliyor.Diğer isslerin gelişmesini engelliyor.Telekomdan adam gibi hizmet olmaz.Bu da olmayacak.Yıl olmuş 2017 hala adsl denen çağ dışı sistemi kullanan insanlar var.
Adam akıllı bir şirket olsun da ondan sonra geliştirsin bu ödeme sistemini.
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tt ödeme hizmetleri a.ş., türk telekom ve
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