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Hollanda, raylı sistemlerinin enerjisini rüzgardan sağlamaya başladı

2018’de Ülkedeki tüm raylı sistemlerin yenilenebilir enerjiyle çalışmasını planlayan Hollanda, amacına erken ulaştı. Ülkedeki bütün raylı araçlar artık rüzgar enerjisiyle çalışıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Hollanda, raylı sistemlerinin enerjisini rüzgardan sağlamaya başladı
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Hollanda’nın en büyük demir yolu şirketi Nederlandse Spoorwegen (NS), ülkedeki karbon salınımını düşürmek için 2015’te enerji şirketi Eneco ile bir araya gelmiş ve ortak hareket ederek 2018’e kadar ülkedeki tüm raylı sistemlerin kullandığı enerjinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını duyurmuşlardı. Planlanandan çok daha hızlı ilerleyen çalışmalar sonucu 2016’da ülkedeki raylı sistemlerin %75’inin elektriği rüzgar enerjisinden elde edilir hale geldi ve 1 Ocak 2017’den itibariyle bu oran %100’e ulaşmasıyla Hollanda, beklenenden 1 yıl önce hedefini gerçekleştirmiş durumda.

Günde 600.000 yolcu taşıyan NS, bunun için yılda 1.2 milyar kWh enerji harcıyor. Harcanan bu enerji miktarı başkent Amsterdam’da harcanan yıllık enerji ile eşit. Böylelikle Hollanda dev bir şehrin harcadığı elektrik miktarını rüzgar enerjisiyle üreterek karbon salınımı azaltmış olacak. Sadece 2200 rüzgar türbini ile yıllık 7.5 milyon kWh enerji üreten Hollanda'daki bu uygulamanın rüzgar enerjisine yatırım yapan diğer ülkelere de örnek olacak.

Dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji olan rüzgar enerjisinin 2020 yılına gelindiğinde tüm dünyadaki enerji ihtiyacının %12’sini karşılayacak hale gelmesi bekleniyor. Üretim/tüketim oranında ise rekor İskoçya’ya ait, 7 Ağustos 2016’da İskoçya’da rüzgar türbinlerinden üretilen enerji ülkede tüketilen enerji miktarını aşmayı başarmıştı.


https://cleantechnica.com/2017/01/08/dutch-trains-now-run-100-wind-power/ Yorum Yaz
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Bu memlekette bu tarz işler için uygun yerlere sahip olabilirdi de terörden, şundan bundan vakit bulup gerçekleştiremedik üretmediğimiz gibi, üstüne kayıp kaçak vergisi diye başkalarının borcunu öder olduk. Adaletini sevdiğim dünya.
Bu memlekette bu tarz işler için uygun yerlere sahip olabilirdi de terörden, şundan bundan vakit bulup gerçekleştiremedik üretmediğimiz gibi, üstüne kayıp kaça...
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DH Misafiri 2 yıl
hayranım şu bazı yabancı milletlerin taşı sıkıp suyunu çıkartma azimlerine helal olsun.
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Kerim5100 2 yıl
Bizde elektriğin dağıtılması bile lüks artık dağıtılmasının parasını da biz veriyoruz.
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kadirirdem 2 yıl
bu tarz haberleri görünce anca uzaktan bakıyoruz , helal olsun...
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exterminant 2 yıl
şöyle iyi şeyleri örnek alsalar ya...
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BekirTemel 2 yıl en beğenilen
Bu memlekette bu tarz işler için uygun yerlere sahip olabilirdi de terörden, şundan bundan vakit bulup gerçekleştiremedik üretmediğimiz gibi, üstüne kayıp kaçak vergisi diye başkalarının borcunu öder olduk. Adaletini sevdiğim dünya.
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UML 2 yıl BekirTemel
Artık kayıp kaçak bedelini kaldırdılar, dağıtım bedeli ödüyoruz.
Dolayısıyla bu bedelleri mahkeme yoluyla geri alma yolu da kapalı.
Acı ama gerçek
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Musty3535123 2 yıl
rüzgar kesilse trenler kaldı o zaman :D bizim ülkedede yerli olarak üretseler ucuzlasada toplu yapılsa kooparatif gibi.
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