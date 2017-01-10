Hollanda, raylı sistemlerinin enerjisini rüzgardan sağlamaya başladı

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Hollanda’nın en büyük demir yolu şirketi Nederlandse Spoorwegen (NS), ülkedeki karbon salınımını düşürmek için 2015’te enerji şirketi Eneco ile bir araya gelmiş ve ortak hareket ederek 2018’e kadar ülkedeki tüm raylı sistemlerin kullandığı enerjinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını duyurmuşlardı. Planlanandan çok daha hızlı ilerleyen çalışmalar sonucu 2016’da ülkedeki raylı sistemlerin %75’inin elektriği rüzgar enerjisinden elde edilir hale geldi ve 1 Ocak 2017’den itibariyle bu oran %100’e ulaşmasıyla Hollanda, beklenenden 1 yıl önce hedefini gerçekleştirmiş durumda.

Günde 600.000 yolcu taşıyan NS, bunun için yılda 1.2 milyar kWh enerji harcıyor. Harcanan bu enerji miktarı başkent Amsterdam’da harcanan yıllık enerji ile eşit. Böylelikle Hollanda dev bir şehrin harcadığı elektrik miktarını rüzgar enerjisiyle üreterek karbon salınımı azaltmış olacak. Sadece 2200 rüzgar türbini ile yıllık 7.5 milyon kWh enerji üreten Hollanda'daki bu uygulamanın rüzgar enerjisine yatırım yapan diğer ülkelere de örnek olacak.

Dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji olan rüzgar enerjisinin 2020 yılına gelindiğinde tüm dünyadaki enerji ihtiyacının %12’sini karşılayacak hale gelmesi bekleniyor. Üretim/tüketim oranında ise rekor İskoçya’ya ait, 7 Ağustos 2016’da İskoçya’da rüzgar türbinlerinden üretilen enerji ülkede tüketilen enerji miktarını aşmayı başarmıştı.

https://cleantechnica.com/2017/01/08/dutch-trains-now-run-100-wind-power/