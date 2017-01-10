Hollanda, raylı sistemlerinin enerjisini rüzgardan sağlamaya başladı

Günde 600.000 yolcu taşıyan NS, bunun için yılda 1.2 milyar kWh enerji harcıyor. Harcanan bu enerji miktarı başkent Amsterdam’da harcanan yıllık enerji ile eşit. Böylelikle Hollanda dev bir şehrin harcadığı elektrik miktarını rüzgar enerjisiyle üreterek karbon salınımı azaltmış olacak. Sadece 2200 rüzgar türbini ile yıllık 7.5 milyon kWh enerji üreten Hollanda'daki bu uygulamanın rüzgar enerjisine yatırım yapan diğer ülkelere de örnek olacak.
Dünyada kullanımı en çok artan yenilenebilir enerji olan rüzgar enerjisinin 2020 yılına gelindiğinde tüm dünyadaki enerji ihtiyacının %12’sini karşılayacak hale gelmesi bekleniyor. Üretim/tüketim oranında ise rekor İskoçya’ya ait, 7 Ağustos 2016’da İskoçya’da rüzgar türbinlerinden üretilen enerji ülkede tüketilen enerji miktarını aşmayı başarmıştı.
https://cleantechnica.com/2017/01/08/dutch-trains-now-run-100-wind-power/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dolayısıyla bu bedelleri mahkeme yoluyla geri alma yolu da kapalı.
Acı ama gerçek