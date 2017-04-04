Türk mühendisleri tarafından geliştirilen insansız hava araçları

Bu videomuzda yerli ve milli imkanlarla Türk mühendisleri tarafından geliştirilen silahlı ve silahsız harekat icra edebilen insansız hava araçlarını tanıtıyoruz.

Donanımhaber.com'dan herkese merhaba Ben Samet Yurtsever, Bu videomuzda milli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarını tanıtacağız.



Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk yerli insansız hava aracı, Baykar Makina tarafından geliştirilen Bayraktar Mini İHA.



Aralık 2007'de Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilmeye başlanılan Bayraktar Mini İHA, özellikle karakol, kritik tesis ve konvoy güvenliği için gözetleme yapabiliyor.



Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde 186 adet bulunan Bayraktar mini iha, Türkiye'nin yurtdışına satışını gerçekleştirdiği ilk insansız hava aracı olma özelliğini de taşıyor. Bu kapsamda Katar'ın Bayraktar Mini İHA'dan 20 adet satın aldığı biliniyor. Ayrıca Bayraktar Mini İHA'nın 100.000 uçuş saatini aştığı belirtiliyor.

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Bayraktar Mini İHA'nın bugüne kadar gerçekleştirilen bir çok terör operasyonunda ve sınır ötesi harekatta kullanıldığı da belirtliyor.



Yine Baykar Makine tarafından geliştirilen ve son zamanlarda başarılı operasyonlarla ön plana çıkan Bayraktar Taktik Blok 2 insansız hava aracı ise, silahlı ve silahlı iki farklı tipte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 12 adet, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde ise 6 adet bulunan ihadan, Emniyet Genel Müdürlüğü'de

6 adet tedarik etmiş bulunmakta.



Hangardan çıkarıldığı anda otomatik taksi, otomatik kalkış ve otomatik seyir icra edebilen Bayraktar TB2, yine tam otomatik şekilde iniş yapıp hangar önüne kadar gelebiliyor. Bayraktar Mini İHA'nın bugüne kadar gerçekleştirilen bir çok terör operasyonunda ve sınır ötesi harekatta kullanıldığı da belirtliyor.Yine Baykar Makine tarafından geliştirilen ve son zamanlarda başarılı operasyonlarla ön plana çıkan Bayraktar Taktik Blok 2 insansız hava aracı ise, silahlı ve silahlı iki farklı tipte Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde 12 adet, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde ise 6 adet bulunan ihadan, Emniyet Genel Müdürlüğü'de6 adet tedarik etmiş bulunmakta.Hangardan çıkarıldığı anda otomatik taksi, otomatik kalkış ve otomatik seyir icra edebilen Bayraktar TB2, yine tam otomatik şekilde iniş yapıp hangar önüne kadar gelebiliyor.

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TSK envanterindeki Bayraktar TB2'lerden bazılarını ise Roketsan üretimi MAM-L taşıyabildiği biliniyor. Bu ihalar kanatlarında 2 adet MAM-L'yi tespit ettikleri düşman hedeflerine göndererek başarılı nokta operasyonları yapıyor. Bugüne kadar Bayraktar TB2'nin tespit edip anında imha ettiği terörist sayısının 100'ü geçtiği iddia ediliyor. Tespitin ardından bölgeye başka bir unsur yönlendirmeksizin hedefi imha etme kabiliyeti sunan Bayraktar TB2'ler terörle mücadelede büyük bir öneme sahip.



27.030 feet ile irtifa rekorunu elinde bulunduran Bayraktar TB2, tek seferde tam 24 saat havada kalarak diğer bir rekoru da kırmış bulunuyor. Şuana dek 14.000 saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2'lerin %93'ünün yerli imkanlarla üretiliyor olması da büyük bir gurur kaynağı.



Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel taktik iha ise silahlı görev icra edebilen bir diğer insansız hava aracımız. Karayel 22.500 feet irtifada görev icra edebilmenin yanı sıra, 20 saat havada kalabiliyor. TSK envanterindeki Bayraktar TB2'lerden bazılarını ise Roketsan üretimi MAM-L taşıyabildiği biliniyor. Bu ihalar kanatlarında 2 adet MAM-L'yi tespit ettikleri düşman hedeflerine göndererek başarılı nokta operasyonları yapıyor. Bugüne kadar Bayraktar TB2'nin tespit edip anında imha ettiği terörist sayısının 100'ü geçtiği iddia ediliyor. Tespitin ardından bölgeye başka bir unsur yönlendirmeksizin hedefi imha etme kabiliyeti sunan Bayraktar TB2'ler terörle mücadelede büyük bir öneme sahip.27.030 feet ile irtifa rekorunu elinde bulunduran Bayraktar TB2, tek seferde tam 24 saat havada kalarak diğer bir rekoru da kırmış bulunuyor. Şuana dek 14.000 saatin üzerinde uçuş gerçekleştiren Bayraktar TB2'lerin %93'ünün yerli imkanlarla üretiliyor olması da büyük bir gurur kaynağı.Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel taktik iha ise silahlı görev icra edebilen bir diğer insansız hava aracımız. Karayel 22.500 feet irtifada görev icra edebilmenin yanı sıra, 20 saat havada kalabiliyor.

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Tam otonom iniş kalkış yapabilen Karayel, 60-80 knot arası bir hıza sahip.



Türkiye'nin en önemli insansız hava aracı projesi olarak görülen Orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracımız ANKA'nın ise 3 farklı modeli bulunuyor. Geliştirme projesi kapsamında ortaya çıkan ilk model olan ANKA-A görüntüleme sistemi olarak ASELSAN üretimi ASELFLİR-300T kullanıyor. 23.000 feet irtifaya çıkabilen iha, 18 saat havada kalabiliyor. ANKA-A prototipleri resmi olarak tedarik edilmese de şuanda Elazığ'da TSK'ya hizmet veriyor. Tam otonom iniş kalkış yapabilen Karayel, 60-80 knot arası bir hıza sahip.Türkiye'nin en önemli insansız hava aracı projesi olarak görülen Orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava aracımız ANKA'nın ise 3 farklı modeli bulunuyor. Geliştirme projesi kapsamında ortaya çıkan ilk model olan ANKA-A görüntüleme sistemi olarak ASELSAN üretimi ASELFLİR-300T kullanıyor. 23.000 feet irtifaya çıkabilen iha, 18 saat havada kalabiliyor. ANKA-A prototipleri resmi olarak tedarik edilmese de şuanda Elazığ'da TSK'ya hizmet veriyor.



Geliştirme projesinin bir diğer modeli olan ANKA-B ise 30.000 feet irtifaya çıkabilmesinin yanı sıra 24 saat havada kalabiliyor. ANKA-A'dan farklı olan Sentetik Açıklıklı Radar kullanan ANKA-B, bu özelliği sayesinde sis veya bulut engeline takılmaksızın her türlü hava şartında görüntü alabiliyor.



Seri üretim projesi kapsamında geliştirilen ve Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edilecek olan ANKA-S ise ANKA-B gibi 30.000 feet irtifaya çıkabiliyor ve 24 saat havada kalabiliyor. ANKA-A ve B'nin aksine herhangi bir menzil kısıtlaması bulunmayan ANKA-S, SATCOM özelliğine sahip. Yani dünyanın herhangi bir noktasında uydu vasıtasıyla ile kontrol edilebilen ANKA, bu özelliği sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücüne güç katacak. ANKA-S aynı zamanda daha gelişmiş ve ufaltılmış görüntüleme sistemi olan ASELSAN üretimi CATS'i kullanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri şuana dek 10 adet ANKA-S siparişi verdi. İlk ANKA-S'nin 2017 yılının ilk çeyreğinde envantere alınması planlanıyor.



Vestel savunma ürünü BORA ise uçuş aviyoniklerinin test edilmesi ve pilot eğitimi için tasarlandı. 18.000 feet yükseklikte 5 saate kadar uçuş gerçekleştirebilen BORA, 10 kilogram faydalı yük taşıyabiliyor.-



Baykar Makina üretimi Malazgirt döner kanat İHA ise sabit kanatlardan farklı olarak havada asılı kabiliyor. Operasyonel irtifası 3.600 feet olan Malazgirt, 20 kilometre menzilden kontrol edilebiliyor. 90 dakika uçuş gerçekleştiren Malazgirt döner kanat iha, otomatik iniş gerçekleştirebiliyor.



ASELSAN'ın öncelikli olarak karakol güvenliği ihtiyacı kapsamında geliştirdiği ARI-1T isimli insansız hava aracı ise 15

kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor ve 2 saat havada kalabiliyor.



TAI tarafından geliştirilen hedef uçak sistemlerinden biri olan TURNA ise düşman uçak ve füzelerini simüle ederek hava savunma eğitimleri için kullanılıyor. 90 dakika havada kalabilen Turna, azami 180 knot hıza ulaşabiliyor. Yaklaşık 12.000 feet irtifaya kadar ulaşabilen Turna 50 kilometre mesafeden kontrol edilebiliyor.

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Yine TAI tarafından geliştirilen Şimşek yüksek hızlı hedef uçak ise isminden de anlaşılacağı üzere daha yüksek hızlı düşman hedeflerini simüle etmek amacıyla kullanılıyor. 400 knot hıza ulaşabilen Şimşek 45 dakika havada kalabiliyor. Şimşek aynı zamanda gemilerin helikopter pistlerinden kalkış yapabiliyor ve paraşüt ile karaya ve denize iniş gerçekleştirebiliyor.



Altınay çoklu rotorlu İHA ise, özellikle karakol ve üs güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor. TSK geçtiğimiz aylarda 499 adet Altınay İHA siparişi vermişti. Bir buçuk saat havada kalabilen Altınay İHA, 20 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Sipariş edilen İHA'ların ise yakın zamanda kullanılmaya başlandığı biliniyor.



Türk mühendisleri tarafından çoğunlukla yerli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarımızı tanıttığımız videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.

Yine TAI tarafından geliştirilen Şimşek yüksek hızlı hedef uçak ise isminden de anlaşılacağı üzere daha yüksek hızlı düşman hedeflerini simüle etmek amacıyla kullanılıyor. 400 knot hıza ulaşabilen Şimşek 45 dakika havada kalabiliyor. Şimşek aynı zamanda gemilerin helikopter pistlerinden kalkış yapabiliyor ve paraşüt ile karaya ve denize iniş gerçekleştirebiliyor.Altınay çoklu rotorlu İHA ise, özellikle karakol ve üs güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılıyor. TSK geçtiğimiz aylarda 499 adet Altınay İHA siparişi vermişti. Bir buçuk saat havada kalabilen Altınay İHA, 20 kilograma kadar faydalı yük taşıyabiliyor. Sipariş edilen İHA'ların ise yakın zamanda kullanılmaya başlandığı biliniyor.Türk mühendisleri tarafından çoğunlukla yerli imkanlarla geliştirilen insansız hava araçlarımızı tanıttığımız videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.