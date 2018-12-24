Türk tasarımcıdan Mercedes SL'ye bambaşka bir boyut kazandıran tasarım çalışması

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Mercedes-Benz SL satışları dünya genelinde istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bu durum Alman üreticiyi yeni jenerasyonda hem tasarım hem de teknik açıdan ciddi bir güncelleme yapmaya zorluyor. Bunun bilinciyle hareket eden Mercedes, SL modelini baştan yaratmak ve daha sürücü odaklı bir araçla müşterilerinin karşısına çıkmak istiyor.

Şimdiki modelden çok AMG GT’ye yakın olacağı söylenen yeni jenerasyon Mercedes-Benz SL’in yapımında AMG biriminin payı büyük olacak. Gelen haberlere göre araç yeni nesil AMG GT’de kullanılan Modular Sports Architecture (MSA) üzerine inşa edilecek. Yeni nesil SL’in sahip olacağı tasarım merak edilirken, Türk tasarımcı Emre Husmen’den araçla ilgili dikkat çekici bir tasarım yorumu geldi.

Emre Husmen, kökten değiştirilmesi planlanan SL’e bambaşka bir boyut kazandırmış. SLE olarak isimlendirdiği aracı elektrikli otomobiller arasına dahil eden Türk tasarımcı, bununla da yetinmeyip Shooting Brake formuna kavuşturmuş. Husmen’in çizdiği Mercedes-Benz SLE’nin dikkat çeken detayları arasında dijital ızgarası, bumerang şeklindeki farları, türbin şeklindeki devasa jantları, yan aynalar yerine kullanılan kameralar ve özgün çizgilere sahip arka yüzü bulunuyor.