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Türk tasarımcıdan Mercedes SL'ye bambaşka bir boyut kazandıran tasarım çalışması

Türk tasarımcı Emre Husmen, Alman üreticinin yeni jenerasyonla birlikte baştan aşağı yenilemeyi düşündüğü Mercedes-Benz SL'yi başka bir isimle ve Shooting Brake formunda hayal etti.
4 ay
11,2b
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24
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Türk tasarımcıdan Mercedes SL'ye bambaşka bir boyut kazandıran tasarım çalışması
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Mercedes-Benz SL satışları dünya genelinde istikrarlı bir şekilde düşüyor. Bu durum Alman üreticiyi yeni jenerasyonda hem tasarım hem de teknik açıdan ciddi bir güncelleme yapmaya zorluyor. Bunun bilinciyle hareket eden Mercedes, SL modelini baştan yaratmak ve daha sürücü odaklı bir araçla müşterilerinin karşısına çıkmak istiyor.

Şimdiki modelden çok AMG GT’ye yakın olacağı söylenen yeni jenerasyon Mercedes-Benz SL’in yapımında AMG biriminin payı büyük olacak. Gelen haberlere göre araç yeni nesil AMG GT’de kullanılan Modular Sports Architecture (MSA) üzerine inşa edilecek. Yeni nesil SL’in sahip olacağı tasarım merak edilirken, Türk tasarımcı Emre Husmen’den araçla ilgili dikkat çekici bir tasarım yorumu geldi.

Emre Husmen, kökten değiştirilmesi planlanan SL’e bambaşka bir boyut kazandırmış. SLE olarak isimlendirdiği aracı elektrikli otomobiller arasına dahil eden Türk tasarımcı, bununla da yetinmeyip Shooting Brake formuna kavuşturmuş. Husmen’in çizdiği Mercedes-Benz SLE’nin dikkat çeken detayları arasında dijital ızgarası, bumerang şeklindeki farları, türbin şeklindeki devasa jantları, yan aynalar yerine kullanılan kameralar ve özgün çizgilere sahip arka yüzü bulunuyor.



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Sercan.S 4 ay en beğenilen
arkadan pug cinsi köpeğin suratına benziyor şahsen beğenmedim
yandan da atletik durmuyor
önden şekil güzel
5 üzerinden 2,3 puan
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***Respect*** 4 ay
Ferrari Berlinetta shooting brake
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DH Misafiri 4 ay
Çok beğendim. Mercedes-Benz, keşke bu tasarımı seri üretime geçirse süper olur seri üretimi doğrudan Ferrari 812 Superfast rakip olur
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DH Misafiri 4 ay
Çok beğendim. Mercedes-Benz keşke bu konsepti seri üretime geçirse gerçekten çok güzel olur güncel SL'den daha fazla tutar. Mercedes'in uzun zamandır SL'i satıştan kaldıracağı gündemde zaten bu onun yerini alır hemde ondan daha çok satar diye düşünüyorum
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ozzzy222 4 ay
bu ne la , ön alt lambo farlar marussia kaput maserati , arka mustang :D gövde viper :D burada bundan daha iyilerini çizenler çıkar, eleştirmek beleşti ,,, çok pis eleştirdim
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incicibin 4 ay
İğrenç yazmaya geldim, şimdi gidiyorum.
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sistemli adam 4 ay
4 yaşındaki yeğenim daha güzelini çizerdi.
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Emin KOÇ 4 ay
Ferrari'den esinlenip daha modern bir şeyler yapayım derken arkadan bakınca çok çirkin bir tasarım ortaya çıkmış maalesef.
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Sirrüs 4 ay
Keşke bambaşka bir boyut kazandırmasalarmış.
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tween25 4 ay
kavram tasarım,farklı prodüksiyon tasarım ve üretim farklı, iş ticari bir iş olduğu için stil tasarımcıları yüksek abartılı lastik çizer. Araçlar stilde daha havalı durur. fakat iş üretime geldiği zaman. Motor kaputu 75-85 cm arası mesafe sürücü ve yolcu koltuğu ortalama mesafesi =(lastik çapı+3.5 yada 4 lastikçapı+lastik çapı) kabaca. bunlar hesaplandığı zaman o konseptin.genel fikirleri yani konsept DNA'sını enjekte edersiniz .Mesela yukardaki çizimi reno sembole enjekte etseniz. farlar boomerang gibi çizersiniz. kapıdan sırta doğra "^" kavis verirsiniz. Mümkün olduğunca kendi aracınıza bu kavramları tasarımı izin verdiği ölçüde yapmaya çalışırsınız.
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Father Torque 4 ay
Bu konsept kavramını bir türlü çözemedim, koca koca firmalar hiçbir şekilde seri üretime geçirmeyecekleri araçların çizimlerini hatta prototiplerini yıllardır kamuoyuyla paylaşıp dururlar. Bizler de fuarlarda, internette felan bakıp bakıp "hmm, ilginçmiş" deyip dururuz.
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Piêr Dé Sans 4 ay
Ön tarafı evet mercedes çizgileri taşıyor ama arkası olmamış bana kalırsa. Mercedes in hatlarının dışında bir şey olmuş. Arka tarafı daha çok bentley i andırmış ve öndeki hırçınlık mevcut değil. Sanki önden " bırakın yardırayım " arka taraftan da " kardeş izin verirsen önde amcam bekliyor" der gibi.
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