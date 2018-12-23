Avrupa pazarına yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobil: e.Go Life

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Elektrikli otomobillerin yıldızının parladığı şu günlerde piyasada pek çok küçük, şehir içi kullanıma odaklı ve uygun fiyatlı model bulunuyor. Ancak genelde Asyalı markalar tarafından üretilen bu modeller ne yazık ki kendi ülkelerinin dışına çıkamıyor. Almanya merkezli bir girişim ise üreteceği uygun fiyatlı model ile bu durumu değiştirmek istiyor.

Avrupa pazarına uygun fiyatlı bir elektrikli otomobille giriş yapmak isteyen şirketin adı e.Go Mobile. Şirket, Avrupa’nın en çok satan elektrikli kamyoneti StreetScooter’ın arkasındaki isim, yani Prof. Günther Schuh tarafından kuruldu. Kamyonetin satışlarından elde ettiği sermaye ile e.Go Mobile’ı kuran Schuh, Alman tedarikçi ZF Friedrichshafen ile birlikte sürücüsüz minibüs geliştirmek için de 135 milyon euro civarında bir yatırım aldı. Yakın gelecekte de Life adını verdiği elektrikli otomobili piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

e.Go Life'ın 3 farklı versiyonu bulunuyor

Boyutlarından da anlayabileceğiniz üzere şehir içi kullanıma odaklanan e.Go Life, Fiat 500’den birazcık daha kısa gövdesinin içinde dört kişilik bir kabin barındırıyor. Üç farklı batarya seçeneğine sahip olan elektrikli aracın baz versiyonunda 20 kW’lık elektrik motorunu besleyen 14.9 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. 121 km menzili bulunan bu versiyonun fiyatı Almanya’da 15 bin 900 euro’dan başlıyor.

e.Go Life’ın bir üst versiyonunda ise 40 kW elektrik motoru ve 17.9 kWh batarya paketi bulunuyor. 142 km menzil sunan bu versiyonun başlangıç fiyatı ise 17 bin 400 euro. Son olarak, en tepedeki versiyonda 60 kW elektrik motoru ve 23.9 kWh batarya paketi sunuluyor. 184 km menzile sahip aracın başlangıç fiyatı 19 bin 900 euro. Versiyonların maksimum hızı sırasıyla 116 km/s, 130 km/s ve 152 km/s olarak ölçülüyor.

Hedef yılda 100 bin araç üretmek

15 inçlik çelik jantlara sahip olan e.Go Life’ta halojen farlar bulunuyor. Sade bir tasarıma sahip olan kabin tarafında benzer boyutlarda iki ekran bilgi-eğlence ve gösterge ekranı görevi görüyor. Şimdiye dek 3.200 civarında ön sipariş alan Alman şirketin Mart 2019’da üretime, bir sonraki ay da satışa teslimatlara başlayacağı belirtiliyor. e.Go Mobile’ın 2022 hedefi ise yılda 100 bin araç üretmek.

https://e-go-mobile.com/de/modelle/e.go-life/