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Avrupa pazarına yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobil: e.Go Life

Almanya merkezli bir girişim olan e.Go Mobile tarafından 2019'da satışa sunulacak e.Go Life'ın üç farklı batarya seçeneği mevcut. Şehir içi kullanıma odaklanan aracın başlangıç fiyatı 15 bin 900 euro.
4 ay
17,1b
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18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Avrupa pazarına yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobil: e.Go Life
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Elektrikli otomobillerin yıldızının parladığı şu günlerde piyasada pek çok küçük, şehir içi kullanıma odaklı ve uygun fiyatlı model bulunuyor. Ancak genelde Asyalı markalar tarafından üretilen bu modeller ne yazık ki kendi ülkelerinin dışına çıkamıyor. Almanya merkezli bir girişim ise üreteceği uygun fiyatlı model ile bu durumu değiştirmek istiyor.

Avrupa pazarına uygun fiyatlı bir elektrikli otomobille giriş yapmak isteyen şirketin adı e.Go Mobile. Şirket, Avrupa’nın en çok satan elektrikli kamyoneti StreetScooter’ın arkasındaki isim, yani Prof. Günther Schuh tarafından kuruldu. Kamyonetin satışlarından elde ettiği sermaye ile e.Go Mobile’ı kuran Schuh, Alman tedarikçi ZF Friedrichshafen ile birlikte sürücüsüz minibüs geliştirmek için de 135 milyon euro civarında bir yatırım aldı. Yakın gelecekte de Life adını verdiği elektrikli otomobili piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

e.Go Life'ın 3 farklı versiyonu bulunuyor 

Boyutlarından da anlayabileceğiniz üzere şehir içi kullanıma odaklanan e.Go Life, Fiat 500’den birazcık daha kısa gövdesinin içinde dört kişilik bir kabin barındırıyor. Üç farklı batarya seçeneğine sahip olan elektrikli aracın baz versiyonunda 20 kW’lık elektrik motorunu besleyen 14.9 kWh’lık batarya paketi bulunuyor. 121 km menzili bulunan bu versiyonun fiyatı Almanya’da 15 bin 900 euro’dan başlıyor.

e.Go Life’ın bir üst versiyonunda ise 40 kW elektrik motoru ve 17.9 kWh batarya paketi bulunuyor. 142 km menzil sunan bu versiyonun başlangıç fiyatı ise 17 bin 400 euro. Son olarak, en tepedeki versiyonda 60 kW elektrik motoru ve 23.9 kWh batarya paketi sunuluyor. 184 km menzile sahip aracın başlangıç fiyatı 19 bin 900 euro. Versiyonların maksimum hızı sırasıyla 116 km/s, 130 km/s ve 152 km/s olarak ölçülüyor.

Hedef yılda 100 bin araç üretmek 

15 inçlik çelik jantlara sahip olan e.Go Life’ta halojen farlar bulunuyor. Sade bir tasarıma sahip olan kabin tarafında benzer boyutlarda iki ekran bilgi-eğlence ve gösterge ekranı görevi görüyor. Şimdiye dek 3.200 civarında ön sipariş alan Alman şirketin Mart 2019’da üretime, bir sonraki ay da satışa teslimatlara başlayacağı belirtiliyor. e.Go Mobile’ın 2022 hedefi ise yılda 100 bin araç üretmek.


https://e-go-mobile.com/de/modelle/e.go-life/ Yorum Yaz
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fhrstw 4 ay en beğenilen stalker(1979)
E.Go Life Ceosu: Sizin halkınız fakirse biz napalım gardaşım. 15 telefon fiyatına 0 araba satıyoruz.
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Bay Robot 4 ay
O paraya daha iyi elektrikli alternatifler olabilir...
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cadillaccts 4 ay
türkiyeyi avrupa pazarı olarak gördüklerini sanmıyorum.
adam kendine göre araba üretmiş.
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sniper23 4 ay cadillaccts
Şirketler işine gelince Türkiye'yi, Avrupa'da deyip şak diye EURO fiyatlarını geçiriyorlar. Bazıları da işine gelince Orta Doğu ülkesi deyip USD fiyatları geçirmeye çalışıyorlar.
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ardicli2000 4 ay
20 KW ya 24 KWh batarya koysa menzil olacak 300. Şehir içi 1 hafta mükemmel. üstelik orası Almaya, elektrikli araçlara özel park yeri var. Alış veriş merkezine gidiyorsunuz, kapının önünde size özel park yeri, kimse parketmez, parketti mi arayın anında gelip çekerler. Yer aramaktan daha hızlı hem de :)
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ouzqan 4 ay
tam şehir içi, kısa mesafe aracı olmuş hatta yeri gelir kuryeler için bile mükemmel seçim.
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deoks 4 ay
Şuna binen adamda ne eGo’su olacak zaten.
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yorumculuklar 4 ay
İç ortam kalitesi arttırılırsa AB'deki Fiat 500 hakimiyetini etkileyebilir bence.
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BekirHan 4 ay
İşin ilginci ve üzücü olanı bu projeyi bir üniversitedeki prof. ve öğrencilerinin yürütüyor, seri üretime geçiriyor oluşu... Ya bizde?
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fixriterzi 4 ay BekirHan
Babayiğitler ortalığı A.Ş.
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DH Misafiri 4 ay
Adamlar 2 ayfon fiyatına araba satıyor, onu bile alamıyorum.
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stalker(1979) 4 ay
uygun fiyatlı elektrikli otomobil: e.Go Life :) Türkiye ye gönderin bakalım halen aynısını söyleyebiliyor musunuz? :)
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fhrstw 4 ay stalker(1979)
E.Go Life Ceosu: Sizin halkınız fakirse biz napalım gardaşım. 15 telefon fiyatına 0 araba satıyoruz.
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alaz1903 4 ay stalker(1979)
Avrupa pazarı denmiş zaten Ortadoğu pazarı denmemiş. Bir ara yaklaşır gibi olmuştuk ama biz o pazardan uzaklaşalı çok oldu.
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OverClocK1ng 4 ay
Ya tamam da, 121 km menzil diyorsunuz. Bu sadece sabah işe gidip akşam eve dönen adam için yeterli gelir. Onun harici gezmek için bir yere gittin. Eve dönebilmek için şarja takılı saatlerce beklemen gerekecek.
184 km menzil sunan ise 20.000 Euro. Bu Türkiye'de %62 vergi ile gelse 200.000 liraya satılır. Menzil çok az....
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WoXeD 4 ay OverClocK1ng
alma.
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