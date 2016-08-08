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Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik

Türkiye’de yazılım sektörünün gelişmesi ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin gelirlerini de artırarak küresel ölçekte söz sahibi olmaları adına önemli bir çalışmaya başlanıyor. İşte detaylar:
2 yıl
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Diğer Yazılım
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Dönem dönem açılan çeşitli programlar ile ülke içinde teknoloji alanındaki projeleri desteklemeye çalışan Türkiye’de yeni bir çalışma başlatılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ekonomi Bakanlığı’nın ortak yürüteceği çalışma kapsamında yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama giderlerinin yüzde 75’i Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik

TOBB-Bilişim Soft_Away Projesi ile Türkiye’deki yazılım şirketlerinin küresel ölçekte daha rekabetçi olabilmesi ve bu alanda yeni pazarlara açılması hedefleniyor. 2023 yılında 25 bin dolar kişi başı gelir ve 500 milyar ihracat geliri hedefi doğrultusunda yazılım sektörü de ülkenin stratejik iş kolları arasında yer alıyor.

Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik
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Süreç Nasıl İşleyecek? SOFT_AWAY Başvurusu Nereden Yapılıyor?

Bu noktada desteklerden faydalanabilecek yazılım firmaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Yazılım Meclisi üyelerinden oluşacak bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu hakkı kazanan şirketlerin kapsam içerisindeki harcamaları, Ekonomi Bakanlığı’nın kontrolünden geçtikten sonra şirketlere ödenecek. Projeye mevcut durumda yurt dışına açılmış olan şirketler potansiyellerini daha da artırma odağında başvurabilecek.

Yurt içinde belirli bir noktaya gelmiş olmasına karşın henüz hiç yurt dışına adım atamamış şirketler ise kapsam içerisinde öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak. Firmaların da katılımı ile yapılacak ihtiyaç analizi toplantılarında öne çıkan başlıklarda da desteklemeler yapılabilecek.

Projeye başvurular için ilgili şirketlerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar burada yer alan SOFT_AWAY başvuru formunu doldurması gerekiyor.


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Rabelisa 2 yıl en beğenilen
Ülkede iyi şeyler de oluyor.
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asiruhh1903 2 yıl
İnşallah bu destekleri gerçekten hak eden şirketler alır ve iyi işler yaparlar
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orcnbyr 2 yıl
Firmam adına tam olarak istediğimiz destek. Umarım KOSGEB gibi gereksiz yormazlar.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
açık kaynaklı yazılımı teşvik ederse bu ülkede yazılım sektörü gelişir.
yoksa copy paste kodlarıyla taklitte çini bile geçebiliriz !
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Adoring 2 yıl
Her seferinde dişariya bilgi siziyor bunun önüne gecilmesi lazim birseyler yapilsa bile onlar vatan hainleri tarafindan başka ulkelere servis ediliyor.
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kingo_disco 2 yıl
Kimse kusura bakmasın bu paralar yine yandaşlara gider
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Asil Türk Kanı 2 yıl
bilişimle ne kafa yoruyorsunuz gençler açın xhamster stoya,dani daniels vs karşınızda zaten işinizi görün kapatın pc yi
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enferiil 2 yıl
hiç inanasım gelmedi. genç mucitler, girişimciler için destek diye her fırsatta söylenen kredi vs gibi şeyleri göstermelik senede 3-5 kişiye anca verdiler. bankacı tandığınız varsa yada kosgeb çalışanı tanıdıkta olabilir, sorun gerçeği sizde görün. yine zaten piyasanın içinde olan belli başlı şirketler kaymağını yer. bizim gibilerde haberleri okur.
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karanlikmadde 2 yıl enferiil
enferiil

hiç inanasım gelmedi. genç mucitler, girişimciler için destek diye her fırsatta söylenen kredi vs gibi şeyleri göstermelik senede 3-5 kişiye anca verdiler. bankacı tandığınız varsa yada kosgeb çalışanı tanıdıkta olabilir, sorun gerçeği sizde görün. yine zaten piyasanın içinde olan belli başlı şirketler kaymağını yer. bizim gibilerde haberleri okur.

çok farazi konuşuyorsun ve işin içinde olmadığın belli.
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kadirirdem 2 yıl
güzel şeyler bunlar umarım bu fırsatları iyi kullanacak firmalar alırlar...
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-BraveHeart- 2 yıl


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Guest-2BAE0C551 2 yıl
Bu Bilişim Fazla Kafa Yorursan Sıyırırsın...
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asiruhh1903 2 yıl
"fazla kafa yorarsan, kafayı sıyırırsın, hikmetine fazla şey yapmamak lazım"
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dBZerodealer- 2 yıl Guest-2BAE0C551
kubilay61

Bu Bilişim Fazla Kafa Yorursan Sıyırırsın...

Çokta şa
apmamak lazım
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Seyrim 2 yıl
Bunlar için geç bile kalındı ama ülkem gelişiyor sevindirici haberler.. Bundan sonra Türk yazılımcıları kimse tutamaz.. 3-4 seneye devler ligine oynarız..
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MonsterMMORPG 2 yıl
Güzel buraya başvurabilirim planladığım projem için
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