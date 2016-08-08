Türk yazılım sektörüne ekonomi bakanlığından büyük teşvik

Dönem dönem açılan çeşitli programlar ile ülke içinde teknoloji alanındaki projeleri desteklemeye çalışan Türkiye’de yeni bir çalışma başlatılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Ekonomi Bakanlığı’nın ortak yürüteceği çalışma kapsamında yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama giderlerinin yüzde 75’i Ekonomi Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

TOBB-Bilişim Soft_Away Projesi ile Türkiye’deki yazılım şirketlerinin küresel ölçekte daha rekabetçi olabilmesi ve bu alanda yeni pazarlara açılması hedefleniyor. 2023 yılında 25 bin dolar kişi başı gelir ve 500 milyar ihracat geliri hedefi doğrultusunda yazılım sektörü de ülkenin stratejik iş kolları arasında yer alıyor.

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Süreç Nasıl İşleyecek? SOFT_AWAY Başvurusu Nereden Yapılıyor?

Bu noktada desteklerden faydalanabilecek yazılım firmaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Yazılım Meclisi üyelerinden oluşacak bir komisyon tarafından belirlenecek. Bu hakkı kazanan şirketlerin kapsam içerisindeki harcamaları, Ekonomi Bakanlığı’nın kontrolünden geçtikten sonra şirketlere ödenecek. Projeye mevcut durumda yurt dışına açılmış olan şirketler potansiyellerini daha da artırma odağında başvurabilecek.

Yurt içinde belirli bir noktaya gelmiş olmasına karşın henüz hiç yurt dışına adım atamamış şirketler ise kapsam içerisinde öncelikli olarak değerlendirmeye alınacak. Firmaların da katılımı ile yapılacak ihtiyaç analizi toplantılarında öne çıkan başlıklarda da desteklemeler yapılabilecek.

Projeye başvurular için ilgili şirketlerin 31 Ekim 2016 tarihine kadar burada yer alan SOFT_AWAY başvuru formunu doldurması gerekiyor.