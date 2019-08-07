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Türkçe çeviri ile Samsung Galaxy Note 10 lansmanı canlı yayını!

Samsung Galaxy Note ailesinin en yeni üyesi bu akşam saat 23.00'da büyük bir lansmanla tanıtılacak. Biz de DH YouTube kanalında canlı yayını sizlere Türkçe simultane çeviriyle aktaracağız.
11 sa. (Son Güncelleme: 10 sa.)
4,8b
5
12
Cep Telefonları
Burak Şolt
Video Editörü
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Galaxy Note 10 özellikleri ve fiyatı

Galaxy Note 10 modelinde 6.3 inçlik 2280x1080 piksel çözünürlüğünde Dinamik AMOLED ekran bizi karşılıyor. Ekranda Infinity-O çentik tasarımı benimsenirken agresif bir ekran-kasa oranı elde ediliyor. Ekran Gorilla Glass 6 ile korunurken parmak izi okuyucu da entegre edilmiş. Ekran HDR10+ destekli.

Yonga seti tarafında 7nm sürecindeki Snapdragon 855 veya 8nm sürecindeki Exynos 9820 yer alacak. Bununla birlikte Samsung’un daha güçlü Snapdragon 855 Plus veya Exynos 9825 yonga setlerine yer vereceğini iddia edenler de var.
 Kamera tarafında 12MP çözünürlüğünde ana sensör yerini koruyor ancak f/1.5, f/1.8 ve f/2.4 üçlü dinamik aralığı ile dikkat çekiyor. 16MP çözünürlüğünde ikinci sensör süper geniş açıya sahip. 12MP çözünürlüğündeki f/2.1 sensör ise 2x optik yakınlaştırma yapıyor ve ışığı daha iyi yakalıyor. Kamera paketi 4K 60fps video kaydı, yapay zekâ modları ve OIS sunuyor. Ön kısımda ise 10MP çözünürlüğünde Dual Pixel odaklamalı sensör yer alıyor. Tüm sensörler HDR10+ destekli. 
3600mAh kapasiteli batarya 25W kablolu ve 12W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip. 8GB RAM ve 256GB UFS 3.0 depolama kapasitesi olsa da microSD girişinin olmayacağı ifade ediliyor. Galaxy Note 10 için 999 Avro fiyat seviyesi konuşuluyor.
Galaxy Note 10 Plus özellikleri ve fiyatı

Galaxy Note 10 Plus haliyle daha büyük ve bazı açılardan daha iyi bir model olacak. Ekran tarafında 6.8 inçlik 3040 x 1440 piksel çözünürlüğünde bir panel yer alıyor. Kaplama ve çentik tasarımları aynı kalıyor.

12GB RAM ve 256GB/512GB UFS 3.0 depolama seçenekleri yanında microSD desteği bu modelde yer alacak. 4300mAh kapasiteli batarya 45W kablolu ve 20W kablosuz hızlı şarj desteği ile donatılmış. Kamera tarafında ekstra bir 3D ToF derinlik sensörü yer alıyor. Galaxy Note 10 Plus için 1149 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. S-Pen kaleminin ise 4096 baskı hassasiyet seviyesi ve 70 milisaniye gecikme süresine sahip olacağı ifade ediliyor.
 Canlı yayın Donanım Haber YouTube kanalında saat 22.30'da başlayacak;
  


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Kerim5100 9 sa. en beğenilen mustafabarakli23
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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FRIDICAN 7 sa.
Millet geçim derdine düşmüş tl yerlerde geziyor nasıl heycanlandırsın alamadıktan sonra neye yarar çok uzak artık eski tat yok...
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mehmehcik_71 3 sa.
Neyse tüketici kredisiyle alınabilir!
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sub182 3 sa.
samsung telefon satmamak icin elinden geleni yapiyor
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freedomfighter 3 sa.
Yuhhh! Vizyonsuzluğa bak. P30 pro çakması yapmış adamlar resmen haha
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Şeref60 4 sa.
Bunlar bizi daha iyi bilirler
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FRIDICAN 7 sa.
Millet geçim derdine düşmüş tl yerlerde geziyor nasıl heycanlandırsın alamadıktan sonra neye yarar çok uzak artık eski tat yok...
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interwap 8 sa.
Bu fiyatlara anca hediye eden olursa kullanırım. (Millette hediye etmek için sırada bekliyordu.)
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mustafabarakli23 10 sa.
Galaxy note 10’un yeterli donanımı olmadığı aşikar. Gerek ekranı gerekse de rami olsun çok yetersiz. Ancak zannediyorum bu özelliklerde çıkmayacak.
2 Yanıt Yanıtla
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Murat.Ak 10 sa.
Teknoloji memleketimizde kimseyi çok fazla heyecanlandırmıyor artık sanırım.
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oguzhan diric 10 sa. Murat.Ak
Çıkan telefonlar harika ama millette alacak para yok. Misal evliysen bu cihaza en az 7000₺ verip nasıl alacaksın insan ailesinin imkanlarini kisip bu parayi verir mi? Ha verenler varsa saygi duyarim, sonunca kendi kazandigi parayi harciyorlar.
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