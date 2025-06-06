Huawei’nin yeni Tri-Fold telefonu yolda: Lansman takvimi sızdı

Üniversitedeki öğrencilik yıllarından itibaren teknoloji yayınlarına içerik üreten Uğur, teknoloji dünyasının nabzını DH okurları için tutuyor.

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Huawei’nin geçen yıl eylül ayında tanıttığı ilk tri-fold akıllı telefon, sektörde dikkatleri üzerine çekmişti. Şirket, bu iddialı form faktörünü rafa kaldırmak yerine yeni bir modelle devam ettirmeye hazırlanıyor. Gelen son sızıntılara göre ikinci nesil üçe katlanabilir Huawei cihazı, 2025’in ikinci yarısında kullanıcılarla buluşacak.

Yeni modelde ekran tasarımı büyük oranda korunuyor. Yani önceki versiyonda olduğu gibi iki yerden katlanan esnek panelle, tablet boyutunda bir ekran deneyimi sunulması bekleniyor. Fakat asıl yenilikler iç donanımda. Telefona, N-1 üretim sürecinden geçtiği belirtilen yeni bir Kirin işlemcinin güç vereceği söyleniyor. Bu işlemcinin adının Kirin 9020 olması muhtemel, zira ilk nesilde Kirin 9010 yer alıyordu.

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Kamera tarafında da iyileştirmeler gündemde. Net teknik detaylar henüz paylaşılmış değil, ancak Huawei’nin bu modelde fotoğraf kalitesine özel önem verdiği belirtiliyor. Şirketin, özellikle yazılım optimizasyonlarıyla görüntü işleme yeteneklerini geliştirmeye odaklandığı tahmin ediliyor.

Mate XT, üçe katlanabilen ilk ticari telefon olarak hem tasarımı hem de HarmonyOS’un ekran geçişlerindeki başarısıyla öne çıkmıştı. Yeni modelin ise bu güçlü temelin üzerine daha gelişmiş donanım ve kamera özellikleri ekleyerek piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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