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    Redmi K90 serisi yepyeni bir ekran teknolojisiyle gelebilir

    Xiaomi’nin Redmi K90 modeli, ekran tarafında önemli bir yenilikle gündemde. Yeni sızıntılar, 6,59 inç boyutunda, düz ve yüksek çözünürlüklü LTPS bir panelin geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

    Redmi K90 serisi yepyeni bir ekran teknolojisiyle gelebilir Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin Redmi K90 serisinde ekran tarafında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı konuşuluyor. Sızan bilgilere göre şirket, 6,59 inç boyutunda, düz ve yüksek çözünürlüklü (yaklaşık 2K) yeni bir LTPS panel üzerinde çalışıyor. Bu panelin, üst segment cihazlarda görmeye alışık olduğumuz gelişmiş malzemelerle üretildiği ve yüksek piksel yoğunluğuyla dikkat çektiği belirtiliyor.

    Yeni ekranın, halihazırda K80 serisinde kullanılan 6,67 inçlik AMOLED panelden daha küçük olması bekleniyor. Ancak bu küçülme, kalite açısından bir gerileme anlamına gelmiyor. Aksine, daha net görüntüler, daha az güç tüketimi ve daha modern bir tasarım anlayışıyla sunulması planlanıyor. Panelin geniş ekran oranı, ince çerçeveleri ve yumuşak köşe geçişleriyle birlikte cihazın genel estetiğini de yukarı çekeceği düşünülüyor.

    Henüz bu ekranın hangi modelde yer alacağı netlik kazanmış değil ancak sızıntının zamanlaması, gözleri doğrudan Redmi K90'a çevirmiş durumda. Xiaomi’nin daha önce TCL CSOT ile birlikte çalışarak elde ettiği başarılı sonuçlar, bu yeni panelde de benzer bir iş birliğinin izlerini taşıyabileceğini düşündürüyor.

    Resmî açıklama gelene kadar tüm bu detaylar spekülasyon olarak kalsa da, Xiaomi’nin orta segmentte görsel kaliteyi yeniden tanımlamaya hazırlandığı oldukça açık. Redmi K90, ekranıyla serinin şimdiye kadarki en büyük sıçramasını yapabilir.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 1 saat önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 4 saat önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 21 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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