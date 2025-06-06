Tam Boyutta Gör

Xiaomi'nin Redmi K90 serisinde ekran tarafında önemli bir değişikliğe gitmeye hazırlandığı konuşuluyor. Sızan bilgilere göre şirket, 6,59 inç boyutunda, düz ve yüksek çözünürlüklü (yaklaşık 2K) yeni bir LTPS panel üzerinde çalışıyor. Bu panelin, üst segment cihazlarda görmeye alışık olduğumuz gelişmiş malzemelerle üretildiği ve yüksek piksel yoğunluğuyla dikkat çektiği belirtiliyor.

Yeni ekranın, halihazırda K80 serisinde kullanılan 6,67 inçlik AMOLED panelden daha küçük olması bekleniyor. Ancak bu küçülme, kalite açısından bir gerileme anlamına gelmiyor. Aksine, daha net görüntüler, daha az güç tüketimi ve daha modern bir tasarım anlayışıyla sunulması planlanıyor. Panelin geniş ekran oranı, ince çerçeveleri ve yumuşak köşe geçişleriyle birlikte cihazın genel estetiğini de yukarı çekeceği düşünülüyor.

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Henüz bu ekranın hangi modelde yer alacağı netlik kazanmış değil ancak sızıntının zamanlaması, gözleri doğrudan Redmi K90'a çevirmiş durumda. Xiaomi’nin daha önce TCL CSOT ile birlikte çalışarak elde ettiği başarılı sonuçlar, bu yeni panelde de benzer bir iş birliğinin izlerini taşıyabileceğini düşündürüyor.

Resmî açıklama gelene kadar tüm bu detaylar spekülasyon olarak kalsa da, Xiaomi’nin orta segmentte görsel kaliteyi yeniden tanımlamaya hazırlandığı oldukça açık. Redmi K90, ekranıyla serinin şimdiye kadarki en büyük sıçramasını yapabilir.

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Redmi K90 serisi yepyeni bir ekran teknolojisiyle gelebilir

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