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    Samsung Galaxy Z Fold 7’nin ekran boyutu ve özellikleri netleşti

    Samsung Galaxy Z Fold 7’nin yeni ekran boyutu netleşti. Daha ince çerçeveler ve güçlü donanım ile Samsung’un katlanabilir amiral gemisi neler sunacak? İşte detaylar:

    Samsung Galaxy Z Fold 7’nin ekran boyutu ve özellikleri netleşti Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni nesil katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 7, yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinde teknoloji dünyasının gündemine oturmaya hazırlanıyor. Son haftalarda cihazın ekran boyutuna dair birçok farklı söylenti dolaşırken yeni bir güvenilir sızıntı bu belirsizliği ortadan kaldırdı. Edinilen bilgilere göre Galaxy Z Fold7, hem ekran boyutunda hem de genel tasarımda önemli iyileştirmelerle kullanıcıların karşısına çıkacak.

    Galaxy Z Fold 7, daha geniş ekran ve iyileştirilmiş tasarımla gelecek

    Kısa süre önce ortaya çıkan sızıntıya göre Galaxy Z Fold 7’nin iç ekranı 8 inç büyüklüğünde olacak. Ancak cihazın çerçevelerinin önemli ölçüde inceltilmesi sayesinde kullanılabilir ekran alanı neredeyse 8,2 inçe ulaşacak. Bu bilgi, uzun süredir 8 ile 8,2 inç arasında değişen ekran boyutuna dair söylentilere netlik kazandırmış oldu.

    Çerçevelerin küçültülmesi sadece ekran alanını değil, görüntü deneyimini de üst seviyeye taşıyacak. Z Fold 7’nin ekran çerçevesi önceki model olan Z Fold 6’daki 1,9 mm’den 1 mm’ye düşürülerek daha sürükleyici bir görüntü sunacak. Panelin Galaxy Z Fold Special Edition ile aynı yapıyı paylaşması ve 1968 x 2184 piksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.

    Yeni ekranın yanı sıra cihazın donanım tarafında da dikkat çekici yenilikler bulunuyor. Galaxy Z Fold 7’nin 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamerayla gelmesi planlanıyor. Bu, özellikle mobil fotoğrafçılık deneyimini ön planda tutan kullanıcılar için büyük bir artı sağlayacak. Son olarak performans açısından bakıldığında ise cihaz, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak. Bu sayede daha yüksek hız, daha verimli enerji kullanımı ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunması hedefleniyor.

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    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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