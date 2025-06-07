Samsung Galaxy Z Fold 7’nin ekran boyutu ve özellikleri netleşti

Galaxy Z Fold 7, daha geniş ekran ve iyileştirilmiş tasarımla gelecek
Kısa süre önce ortaya çıkan sızıntıya göre Galaxy Z Fold 7’nin iç ekranı 8 inç büyüklüğünde olacak. Ancak cihazın çerçevelerinin önemli ölçüde inceltilmesi sayesinde kullanılabilir ekran alanı neredeyse 8,2 inçe ulaşacak. Bu bilgi, uzun süredir 8 ile 8,2 inç arasında değişen ekran boyutuna dair söylentilere netlik kazandırmış oldu.
Çerçevelerin küçültülmesi sadece ekran alanını değil, görüntü deneyimini de üst seviyeye taşıyacak. Z Fold 7’nin ekran çerçevesi önceki model olan Z Fold 6’daki 1,9 mm’den 1 mm’ye düşürülerek daha sürükleyici bir görüntü sunacak. Panelin Galaxy Z Fold Special Edition ile aynı yapıyı paylaşması ve 1968 x 2184 piksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.
Yeni ekranın yanı sıra cihazın donanım tarafında da dikkat çekici yenilikler bulunuyor. Galaxy Z Fold 7’nin 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana kamerayla gelmesi planlanıyor. Bu, özellikle mobil fotoğrafçılık deneyimini ön planda tutan kullanıcılar için büyük bir artı sağlayacak. Son olarak performans açısından bakıldığında ise cihaz, Qualcomm’un en yeni Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanacak. Bu sayede daha yüksek hız, daha verimli enerji kullanımı ve daha akıcı bir kullanıcı deneyimi sunması hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.