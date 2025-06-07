Galaxy Z Fold 7 serisine "Ultra" modeli gelmeyecek

Heyecan yaratmak için kullanıldığı ifade ediliyor
Samsung’un dün yayımladığı basın bülteninde, “yalnızca yükseltilmiş özelliklerden ibaret olmayan Ultra bir deneyim” vurgusu dikkat çekti ve bu da birçok kişide “Galaxy Z Fold 7 Ultra” modeli geliyor düşüncesini yarattı. Ancak, güvenilir sızıntılarıyla bilinen ihbarcı Max Jambor, böyle bir cihazın gelmeyeceğini belirtti ve Fold 7'nin Ultra deneyimi sunacağını ifade etti. Samsung’un bu terimi heyecan yaratmak için bilerek kullandığını öne sürdü.
Bu yılki Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung’un tanıtacağı katlanabilir telefonların Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE olacağı son TKDN sertifikalarıyla da doğrulandı. Fold 7’nin, açıldığında 3.9 mm ve katlandığında 8.9 mm inceliğe sahip olacağı, 200 MP ana kamera, 8.2 inç iç ekran ve Snapdragon 8 Elite çip ile geleceği söyleniyor. Flip 7 ve Flip 7 FE modellerinin ise Exynos işlemcilerle gelmesi ve daha büyük kapak ekranı sunması bekleniyor. Üç modelin de Android 16 temelli One UI 8 ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
Galaxy Unpacked etkinliğinin kesin tarihi henüz açıklanmasa da sızan bilgiler, Temmuz ayı başlarında New York’ta gerçekleşeceğini gösteriyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/06/05/galaxy-z-fold7-ultra-isnt-real-claims-tipster/ https://x.com/MaxJmb/status/1930263654483525673 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.