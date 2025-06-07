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    Galaxy Z Fold 7 serisine "Ultra" modeli gelmeyecek

    Samsung’un yeni katlanabilir telefonu için yayımladığı son tanıtım, “Ultra” ifadesiyle hayranları heyecanlandırdı. Ancak, Ultra vurgusunun pazarlama amaçlı yapıldığı belirtildi.

    Galaxy Z Fold 7 serisine 'Ultra' modeli gelmeyecek Tam Boyutta Gör
    Samsung’un yeni katlanabilir telefonu için yayımladığı son tanıtım, “Ultra” ifadesiyle hayranları heyecanlandırdı. Ancak güvenilir sızıntılarıyla tanınan bir kaynak, bu söylentilere şimdiden nokta koydu. Galaxy Unpacked etkinliği yaklaşırken, Güney Koreli teknoloji devinin Ultra vurgusunun aslında yeni bir üst seviye modelden ziyade pazarlama stratejisi olduğu anlaşılıyor. Yani bu yaz tanıtılacak modeller, üç katlanabilir cihazla sınırlı kalacak.

    Heyecan yaratmak için kullanıldığı ifade ediliyor

    Samsung’un dün yayımladığı basın bülteninde, “yalnızca yükseltilmiş özelliklerden ibaret olmayan Ultra bir deneyim” vurgusu dikkat çekti ve bu da birçok kişide “Galaxy Z Fold 7 Ultra” modeli geliyor düşüncesini yarattı. Ancak, güvenilir sızıntılarıyla bilinen ihbarcı Max Jambor, böyle bir cihazın gelmeyeceğini belirtti ve Fold 7'nin Ultra deneyimi sunacağını ifade etti. Samsung’un bu terimi heyecan yaratmak için bilerek kullandığını öne sürdü.

    Bu yılki Galaxy Unpacked etkinliğinde Samsung’un tanıtacağı katlanabilir telefonların Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 ve uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE olacağı son TKDN sertifikalarıyla da doğrulandı. Fold 7’nin, açıldığında 3.9 mm ve katlandığında 8.9 mm inceliğe sahip olacağı, 200 MP ana kamera, 8.2 inç iç ekran ve Snapdragon 8 Elite çip ile geleceği söyleniyor. Flip 7 ve Flip 7 FE modellerinin ise Exynos işlemcilerle gelmesi ve daha büyük kapak ekranı sunması bekleniyor. Üç modelin de Android 16 temelli One UI 8 ile piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

    Galaxy Unpacked etkinliğinin kesin tarihi henüz açıklanmasa da sızan bilgiler, Temmuz ayı başlarında New York’ta gerçekleşeceğini gösteriyor. 

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/06/05/galaxy-z-fold7-ultra-isnt-real-claims-tipster/ https://x.com/MaxJmb/status/1930263654483525673
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    limercoin 3 saat önce

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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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