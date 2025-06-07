Vivo X Fold 5, üçlü koruma sunan ilk katlanabilir telefon olacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, yeni nesil katlanabilir telefonu X Fold 5'i Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonu için tanıtım kampanyasını başlatan Vivo, cihazın dayanıklılığına vurgu yapıyor.

Vivo, X Fold 5'in sektörde üçlü koruma sağlayan ilk katlanabilir telefon olduğunu söylüyor. Cihaz, suya, toza ve düşmeye karşı dayanıklılığıyla fark yaratacak.

Geçtiğimiz yılki modelde toz geçirmezlik özelliği yer almıyordu. Yeni modelde ise IP5X derecelendirmesiyle sektördeki en yüksek toz koruma seviyesi sunuluyor. Telefon, su geçirmezlik cephesinde ise IPX8 seviyesinde koruma sunuyor ve 3 metreye kadar suya daldırmaya dayanabiliyor. Bu değer, Galaxy Z Fold 6'nın 1,5 metrelik dayanıklılığını geride bırakıyor.

Tam Boyutta Gör Ek olarak telefon, yüksek basınçlı su jetlerine karşı koruma için IPX9 derecesine ve hatta su altında katlama için IPX9+ derecesine sahip. Vivo, X Fold 5'in 1 metre su altında 1.000 kez açılıp kapatılabileceğini iddia ediyor.

Huawei’nin yeni Tri-Fold telefonu yolda: Lansman takvimi sızdı 1 gün önce eklendi

Vivo X Fold 5 beklenen özellikleri

Vivo X Fold 5'in, her ikisi de 120 Hz yenileme hızına sahip 6,53 inç LTPO dış ekrana ve 8,03 inç 2K+ AMOLED iç ekrana sahip olması bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması beklenen telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelecek. 6.000 mAh bataryasıyla pil ömrü konusunda da iddialı olan telefonun, 90 W kablolu ve 30 W kablosuz şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

Kamera cephesinde hem dış hem de iç ekranların 32 MP selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor. Arka tarafta ise 50 MP Sony IMX921 ana sensör, 50 MP ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop lens içeren Zeiss ayarlı üçlü kamera sistemi bulunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Vivo X Fold 5, üçlü koruma sunan ilk katlanabilir telefon olacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: