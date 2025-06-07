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    Vivo X Fold 5, üçlü koruma sunan ilk katlanabilir telefon olacak

    Vivo, X Fold 5'in sektörde üçlü koruma sağlayan ilk katlanabilir telefon olduğunu söylüyor. Cihaz, suya, toza ve düşmeye karşı dayanıklılığıyla fark yaratacak. 

    Vivo X Fold 5, üçlü koruma sunan ilk katlanabilir telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Vivo, yeni nesil katlanabilir telefonu X Fold 5'i Çin'de tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni telefonu için tanıtım kampanyasını başlatan Vivo, cihazın dayanıklılığına vurgu yapıyor.

    Vivo, X Fold 5'in sektörde üçlü koruma sağlayan ilk katlanabilir telefon olduğunu söylüyor. Cihaz, suya, toza ve düşmeye karşı dayanıklılığıyla fark yaratacak.

    Geçtiğimiz yılki modelde toz geçirmezlik özelliği yer almıyordu. Yeni modelde ise IP5X derecelendirmesiyle sektördeki en yüksek toz koruma seviyesi sunuluyor. Telefon, su geçirmezlik cephesinde ise IPX8 seviyesinde koruma sunuyor ve 3 metreye kadar suya daldırmaya dayanabiliyor. Bu değer, Galaxy Z Fold 6'nın 1,5 metrelik dayanıklılığını geride bırakıyor.

    Vivo X Fold 5, üçlü koruma sunan ilk katlanabilir telefon olacak Tam Boyutta Gör
    Ek olarak telefon, yüksek basınçlı su jetlerine karşı koruma için IPX9 derecesine ve hatta su altında katlama için IPX9+ derecesine sahip. Vivo, X Fold 5'in 1 metre su altında 1.000 kez açılıp kapatılabileceğini iddia ediyor.

    Vivo X Fold 5 beklenen özellikleri

    Vivo X Fold 5'in, her ikisi de 120 Hz yenileme hızına sahip 6,53 inç LTPO dış ekrana ve 8,03 inç 2K+ AMOLED iç ekrana sahip olması bekleniyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması beklenen telefon, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanıyla gelecek. 6.000 mAh bataryasıyla pil ömrü konusunda da iddialı olan telefonun, 90 W kablolu ve 30 W kablosuz şarj desteğine sahip olması bekleniyor.

    Kamera cephesinde hem dış hem de iç ekranların 32 MP selfie kamerasına sahip olacağı söyleniyor. Arka tarafta ise 50 MP Sony IMX921 ana sensör, 50 MP ultra geniş ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP periskop lens içeren Zeiss ayarlı üçlü kamera sistemi bulunacak.

    Kaynakça https://weibo.com/3657968361/PvgzahqMA?pagetype=profilefeed https://www.gizmochina.com/2025/06/06/vivo-x-fold-5-is-the-first-foldable-phone-thats-water-dust-and-drop-resistant/
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    turkelvis 1 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    H
    hexedemical 1 gün önce

    Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye

    Y
    YouRæk 1 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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