Huawei Pura 80 serisi, mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorlayacak

Huawei'nin Pura 80 serisi Çin lansmanına sadece birkaç gün kaldı ve şirket yeni görüntüleme sistemini öne çıkaran tanıtımlarla ortamı ısıtıyor. Mobil fotoğrafçılık sınırlarını zorlama mirasıyla Huawei'nin son tanıtımları yeni bir standart belirleyebilecek bir periskop telefoto lensine işaret ediyor.

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İşte Huawei Pura 80’in kamera sisteminde öne çıkan yenilikler:

11 Haziran'da piyasaya sürülmesi planlanan Pura 80 serisi, Huawei'nin resmi Weibo hesabında paylaşılan iki tanıtım videosuyla ilgi odağı oluyor. İlki, Huawei'nin XMAGE görüntüleme teknolojisinin P9'dan Mate serisine evrimini izliyor ve Pura 80'in kamera becerisine dair bir bakışla sonuçlanıyor.

İkinci video, 2x (48 mm) ve 3,7x (89 mm) optik zumu, 10x'e (240 mm) ve etkileyici 20x'e ulaşan hibrit zumu sergileyen bir modelin çok odaklı uzunluk sistemine yakınlaşıyor. Bu, 50 MP 1/1,28 inç sensörle donatıldığı söylenen güçlendirilmiş bir periskop telefoto kameraya işaret ediyor. Uzak nesneler ve makro çekimler için net ayrıntılar vaat ediyor.

Söylentiler ayrıca Pura 80 Pro ve Ultra'nın düşük ışıkta mükemmel performans için değişken diyafram açıklığına sahip 1 inçlik bir ana sensör ve RYYB renk filtresine sahip olacağını öne sürüyor. Muhtemelen 50 MP'lik bir ultra geniş lensle eşleştirilecek. Tahmin edilen çift periskop kurulumu, P40 Pro+'da son görülen bir tasarımı yeniden canlandırarak gelişmiş yakınlaştırma esnekliği sunabilir.

Son olarak HarmonyOS 5 ile çalışacak serinin Pura 80, Pro, Pro+ ve Ultra olmak üzere dört modelden oluşması bekleniyor. Ultra modelinin ise gelişmiş dinamik aralık için özel bir SmartSens 1 inç LOFIC CMOS sensörüne sahip olması kuvvetle muhtemel.

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Huawei Pura 80 serisi, mobil fotoğrafçılığın sınırlarını zorluyor

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