Vivo Y serisinin en ince kavisli AMOLED ekranlı telefonu geliyor

Segmentin ilk 3D kavisli AMOLED ekranlı telefonu olabilir
Henüz resmi adı açıklanmayan Vivo Y serisi telefonun, yalnızca estetik açıdan değil, teknik anlamda da segmentine iddialı bir giriş yapması öngörülüyor. Yeni modelin 3D kavisli AMOLED ekranı, bu segmentte bir ilk olacak. Cihazın yalnızca 7.49 mm kalınlığında olacağı ve yekpare bir çerçeveye sahip olarak premium bir his vereceği belirtiliyor. Bu tasarım detayları, özellikle ince ve hafif telefon tercih eden kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturacak.
Renk seçenekleri açısından da geniş bir yelpaze sunması beklenen model, Freestyle White, Festive Gold ve Nebula Purple gibi dikkat çekici tonlarda piyasaya sürülecek. Son olarak Freestyle White rengindeki her cihazın arka yüzeyinde benzersiz bir desen bulunacak ve bu sayede her telefon kişisel ve farklı bir görünüme sahip olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
Bu ne 2001 de f16 üretiyoduk şimdi f35 modernizasyonu için abd onayını bekliyorlar, nerden nereye
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.