Vivo, şık tasarımı ve güçlü teknik özellikleriyle dikkat çeken Y serisi akıllı telefon ailesine yeni bir model daha eklemeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, bu yeni cihaz segmentinin en ince kavisli AMOLED ekranına sahip olacak ve Hindistan pazarında satışa sunulacak.

Segmentin ilk 3D kavisli AMOLED ekranlı telefonu olabilir

Henüz resmi adı açıklanmayan Vivo Y serisi telefonun, yalnızca estetik açıdan değil, teknik anlamda da segmentine iddialı bir giriş yapması öngörülüyor. Yeni modelin 3D kavisli AMOLED ekranı, bu segmentte bir ilk olacak. Cihazın yalnızca 7.49 mm kalınlığında olacağı ve yekpare bir çerçeveye sahip olarak premium bir his vereceği belirtiliyor. Bu tasarım detayları, özellikle ince ve hafif telefon tercih eden kullanıcılar için cazip bir seçenek oluşturacak.

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Renk seçenekleri açısından da geniş bir yelpaze sunması beklenen model, Freestyle White, Festive Gold ve Nebula Purple gibi dikkat çekici tonlarda piyasaya sürülecek. Son olarak Freestyle White rengindeki her cihazın arka yüzeyinde benzersiz bir desen bulunacak ve bu sayede her telefon kişisel ve farklı bir görünüme sahip olacak.

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Vivo Y serisinin en ince kavisli AMOLED ekranlı telefonu geliyor

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