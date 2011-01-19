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Turkcell T10 video inceleme

8 yıl
148,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Turkcell'in Android işletim sistemli cep telefonu T10'u inceledik. Android işletim sistemli T10 ile ilgili merak ettiğiniz herşey bu videoda.

Bu videomuzda Turkcell'in Android işletim sistemli cep telefonu T10'u inceledik. Android işletim sistemli T10 ile ilgili merak ettiğiniz herşey bu videoda.


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Kraven 8 yıl en beğenilen
Arkadaş ben bu işi anlamıyorum. 2500 civarı uygulamaya sahip Samsung Apps'a yetersiz ve eksi olarak denirken 150 basit uygulamaya sahip Turkcell uygulama servisine yeterli denmesi nasıl bir çelişkidir biri bana açıklasın..
Arkadaş ben bu işi anlamıyorum. 2500 civarı uygulamaya sahip Samsung Apps'a yetersiz ve eksi olarak denirken 150 basit uygulamaya sahip Turkcell uygulama servi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 4 yıl
sevgili arkadaşlar ben de vodafonun 954 telefonu var camı kırıldı ama şu an kullanıyorum elinde olan varsa kullanmayan ben alabilirim camı için yardımcı olursanız sevinirim slm ve sayğılarla
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DH Misafiri 7 yıl
ben bir t10 kullanıcısıyım. bir sorunum war hoparlörde ses normal çıkıyor fakat kulaklığı takınca ses bayaa azalıyor.sorun kulaklıkta değil çünkü kulaklık başka telefonlarda gayet yüksek ve düzgün bir ses weriyor. arkadaşlar yardım ederseniz sevinirim..
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vegoo 7 yıl
Bu telefonla ilgili 2 sorum var. Yanıtlayan olursa memnun olurum.
1: Telefondaki görüşme (çağtı) kayıtları tek tek silinebilir mi? Üzerindeki programa göre sadece çağrı kaydını temizle imkanı var, ve bu çağrı kaydının tamamını temizliyor. İçinden istediğimiz kaydın silinmesine imkan vermiyor.
2: Telefon rehberi ya telefonun kendi belleğine, ya da sim karta yazılabiliyor. Bundan önceki telefonum olan Samsung i550w modelinde, herşeyi (rehber dahil) Hafıza Kartına yükleyebiliyordum. Bu telefonda reber ve mesajların hafıza kartına yüklenme imkanı var mı?
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DH Misafiri 7 yıl
Süper ben kullanıyorum samsıng wifilerle aynı fiyat ama b daha güzel bence 3 ay oldu kullanılı ama süper çokta memnunum
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DH Misafiri 8 yıl
ben bu kadar berbat bir tel kullanmadım şimdiye kadar aldığım güne lanet ediyorum... cebimde telefonla beraber sarj aletiyle geziyorum bu nasıl iştir kardeşim...
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DH Misafiri 8 yıl
ben turkcell T10 aldım fakat resim gönderebliyorum ama müzik gönderemiyorum bana yardım cı olurmusunuz??
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wapco 8 yıl
valla güzel telefon,kamerası biraz kötü,room atınca radyoda geldi,markette. süper oldu.
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* KıL 8 yıl
arkadaşım almıstı 1 hafta sonra dokunmatiği bozuldu servise gönderdi
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DH Misafiri 8 yıl
[DHVideo=]arkadaşlar kimisi iyi diyor kimisi kötü almayı düşünüyorum ama gerçekten kararsızım anladığım ve araştırdığıma göre çin malı bir telefon siz tavsiye edermisniz bu telfonu ??
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runo84 8 yıl
Kullandığım kadarıyla cidden iyi telefon.
350 civarı olsada bence 500lük telefonlarla yarışır. Elbette kıyas yaptığınız galaxy s veya iphone ise o kadar iyi değil ancak android her işimi görüyor.
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşımda da aynı telefon var.incelemede bira hata var android market var.
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seas79 8 yıl
Fiyatına göre bencede güzel telefon iş yerinden telefondan pek anlamayan arkadaşlara aldık öğreniyorlar ayda 5 tl farkla 24 ay 120 liraya geliyor kamu hattıda devam...
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Zücvettin 8 yıl
kötü, beğenmedim
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Akbaba89 8 yıl
Fiyatına göre gerçekten iyi bir telefon.
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