Turkcell T10 video inceleme

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bu videomuzda Turkcell'in Android işletim sistemli cep telefonu T10'u inceledik. Android işletim sistemli T10 ile ilgili merak ettiğiniz herşey bu videoda.
Bu videomuzda Turkcell'in Android işletim sistemli cep telefonu T10'u inceledik. Android işletim sistemli T10 ile ilgili merak ettiğiniz herşey bu videoda.
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1: Telefondaki görüşme (çağtı) kayıtları tek tek silinebilir mi? Üzerindeki programa göre sadece çağrı kaydını temizle imkanı var, ve bu çağrı kaydının tamamını temizliyor. İçinden istediğimiz kaydın silinmesine imkan vermiyor.
2: Telefon rehberi ya telefonun kendi belleğine, ya da sim karta yazılabiliyor. Bundan önceki telefonum olan Samsung i550w modelinde, herşeyi (rehber dahil) Hafıza Kartına yükleyebiliyordum. Bu telefonda reber ve mesajların hafıza kartına yüklenme imkanı var mı?
350 civarı olsada bence 500lük telefonlarla yarışır. Elbette kıyas yaptığınız galaxy s veya iphone ise o kadar iyi değil ancak android her işimi görüyor.