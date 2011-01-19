Turkcell T10 video inceleme

Bu videomuzda Turkcell'in Android işletim sistemli cep telefonu T10'u inceledik. Android işletim sistemli T10 ile ilgili merak ettiğiniz herşey bu videoda.

Bu videomuzda Turkcell'in Android işletim sistemli cep telefonu T10'u inceledik. Android işletim sistemli T10 ile ilgili merak ettiğiniz herşey bu videoda.