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Turkcell T40 Kolay Kullanım Arayüzü Video İnceleme

5 yıl
60,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Turkcell'in T40 akıllı telefonu için dizayn ettiği ve kullanım deneyimini basitleştirerek herkes için kolay kullanım sunan yeni arayüzünü değerlendiriyoruz.

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diplomalıamele 5 yıl en beğenilen
siteye reklam alabilirsiniz ama para karşılığı ürün inceleyip ''bu telefon süper kullanışlı on kullanımı var o kadar kolay ki hemen 'ANNENİZE' alabilirsiniz'' diyemezsiniz, etik değil bence...
siteye reklam alabilirsiniz ama para karşılığı ürün inceleyip ''bu telefon süper kullanışlı on kullanımı var o kadar kolay ki hemen 'ANNENİZE' alabilirsiniz'' ...
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3 Yanıt Yanıtla +179
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General. 5 yıl
Türkcell'den kaç para aldıysanız geri verin biz aramızda toplayıp verelim videoyu kaldırınki bizi enayi sanmasın.
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Guaire 5 yıl
Bu T40'ı nerde görsem beni sinirlendiriyor.

Sen GSM operatörüsün. Cep telefon perakendeciliği senin asli işin değil. Bari burdan milleti kazıklama. Ayıp ya, 300TL edecek telefonu 500TL'ye satıyorlar. Bu telefonları da genelde bütçesi en kısıtlı olan insanlar alır. Dişinden tırnağından arttıran adamı tokatlıyorsun.
Bu T40'ı nerde görsem beni sinirlendiriyor.Sen GSM operatörüsün. Cep telefon perakendeciliği senin asli işin değil. Bari burdan milleti kazıklama. Ay...
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DH Misafiri 4 yıl
Yaa bunu bulamiyanda var salaklar siz zenginseniz alin o zaman neden izliyosunuz istemiyosaniz vidyoyu tmm ben de alirim iphone u galaxy yi allah allah yaa mallara bak
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Hck34 5 yıl
Olmamış çöp
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Melike Y. 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cübbesiz gandalf 5 yıl
bu telefonu boyle kullanacak adam akıllı telefon mu alır,operatör şirketlerde halkı iyice embesil yerine koydu
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mipa90 5 yıl
300 lira ederi olan bi tel için 8 dk konusulurmu? ender bey siz o teli 1 ay kullanın size helal olsun kullanmayan bilemez. 1 gb ram olup bu kadar hantal çalışan ilk telefon t40 1 hafta dayanabildim anneme verdim o bile bu ne dedi kadın aramadan baska bısı bılmemesıne ragmen. arkadaşlar 300 tl sıfır verıyorlarsa alınabilir 301 tl etmez ama.
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endülüs_faruki 5 yıl
bunu inceleyeceğinize huawei G610, u inceleseydiniz bin kat daha iyiydi
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bafbaf 5 yıl
T40lar turkcellin elinde kaldı anlaşılan, kimseye kakalayamadılar.
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Tesla 5 yıl
Yakında belediyeler DH'ye para verip yollardaki logar kapakları için "editörün seçimi" ödülü alacaklar, video inceleme çektirecekler. DH de ballandıra ballandıra anlatacak bu kapakları bize. 2-3 hafta sonra da editörler başka bir yorumda bunların çöp olduğundan bahseder.
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xSerkanxw 5 yıl
bu arada da Erdi hocamın telefon numarasını deşifre etmişsin Ender Hocam :D
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PowerPC 5 yıl
Advertorial kelimesini gören oldu mu?
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