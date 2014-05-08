Turkcell T40 Kolay Kullanım Arayüzü Video İnceleme

Haber Editörü
|Yaa bunu bulamiyanda var salaklar siz zenginseniz alin o zaman neden izliyosunuz istemiyosaniz vidyoyu tmm ben de alirim iphone u galaxy yi allah allah yaa mallara bak
|bu telefonu boyle kullanacak adam akıllı telefon mu alır,operatör şirketlerde halkı iyice embesil yerine koydu
|300 lira ederi olan bi tel için 8 dk konusulurmu? ender bey siz o teli 1 ay kullanın size helal olsun kullanmayan bilemez. 1 gb ram olup bu kadar hantal çalışan ilk telefon t40 1 hafta dayanabildim anneme verdim o bile bu ne dedi kadın aramadan baska bısı bılmemesıne ragmen. arkadaşlar 300 tl sıfır verıyorlarsa alınabilir 301 tl etmez ama.
|bunu inceleyeceğinize huawei G610, u inceleseydiniz bin kat daha iyiydi
|T40lar turkcellin elinde kaldı anlaşılan, kimseye kakalayamadılar.
|Yakında belediyeler DH'ye para verip yollardaki logar kapakları için "editörün seçimi" ödülü alacaklar, video inceleme çektirecekler. DH de ballandıra ballandıra anlatacak bu kapakları bize. 2-3 hafta sonra da editörler başka bir yorumda bunların çöp olduğundan bahseder.
|bu arada da Erdi hocamın telefon numarasını deşifre etmişsin Ender Hocam :D
|Advertorial kelimesini gören oldu mu?
Sen GSM operatörüsün. Cep telefon perakendeciliği senin asli işin değil. Bari burdan milleti kazıklama. Ayıp ya, 300TL edecek telefonu 500TL'ye satıyorlar. Bu telefonları da genelde bütçesi en kısıtlı olan insanlar alır. Dişinden tırnağından arttıran adamı tokatlıyorsun.