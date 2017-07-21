Turkcell'den otomatik döner anten teknolojisi

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Altyapı yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek denizlerdeki kapsamayı kesintisiz hale getiren Turkcell, bu geliştirmeye tamamen kendi mühendisleri ile imza attı. Türkiye’de bir ilk olan projeyle Turkcell müşterileri denizlerdeki coğrafi koşullardan bağımsız olarak eşsiz bir 4.5G deneyimi yaşayacak.

İlk olarak Marmara Denizi’nde hareket eden deniz araçları içindeki kapsama kesintisini ortadan kaldırmak amacıyla yola çıkılan proje sonucu ortaya çıkan keşif sayesinde, Turkcell müşterileri denizin ortasında bile eşsiz bir 4.5G deneyimi yaşayacak. Deniz otobüsü, feribot, vapur gibi deniz araçlarına uygulanabilen “Otomatik Döner Anten”, deniz aracının hareketine göre kendi yönünü değiştirerek karadaki iletişim ünitesinden en güçlü sinyali almaya devam ediyor ve bu sinyali deniz aracının içine yönlendirerek içeride kaliteli bir kapsama sağlıyor. Antenin en önemli özelliği ise deniz aracı hareket ettiğinde otomatik olarak devreye girerek karadaki en güçlü sinyale otomatik olarak yönelmesi ve kesintisiz 4.5G’ye olanak tanıması.

Daha önce bir örneği olmayan Turkcell mühendislerinin bu akılcı çözümü patent ile de koruma altına alındı. Şu ana kadar Yenikapı-Mudanya ve Yenikapı - Bandırma rotasında hizmet veren hızlı feribotlara kurulan sistem sayesinde yolculuk boyunca kesintisiz 4.5G kapsaması sağlandı.

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