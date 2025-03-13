Kripto para borsalarına yeni düzenleme: Kaldıraçlı işlemler yasaklandı!

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Tam Boyutta Gör Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto para platformlarına yönelik ikinci düzenlemesini yayımladı. Yeni yönetmelik ile kripto para borsaları ve kripto para saklama kuruluşlarının uyması gereken yeni yükümlülükler ve gereksinimler belirlendi.

Sermaye gereksinimi ne kadar?

SPK'nın yeni düzenlemesiyle kripto varlık platformları için 150 milyon TL, saklama kuruluşları için 500 milyon TL sermaye şartı getirildi. Bu miktarların altında sermayesi bulunan şirketler faaliyet gösteremeyecek.

Müşteri varlıkları ve nakitleri korunacak

Kripto para borsaları bundan sonra müşterilerin nakitlerini bankada, kripto varlıklarını ise saklama kuruluşlarında saklamak zorunda olacak. Müşterilerin kendi cüzdanları dışında saklamayı tercih ettikleri kripto varlıkların en az yüzde 95’i saklama kuruluşlarında tutulacak. Borsalar yalnızca yüzde 5’ini saklayabilecek. Her platform en az bir kripto varlık saklama kuruluşu ile sözleşme imzalayacak. Bu sayede borsaların müşteri varlıklarını ele geçirip kayıplara karışması önlenecek.

Buna ek olarak platformlar, müşteri nakit varlıklarını bankalarda tutmak zorunda olacak. Müşteri nakitleri için bankada özel bir hesap açılacak. Bu hesaptaki paralar kredi teminatı olarak gösterilemeyecek ve blokaj, rehin gibi kısıtlamalar uygulanamayacak.

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Kaldıraçlı işlemlere yasak!

Türkiye’de faaliyet gösteren kripto para borsaları kaldıraçlı işlem hizmeti sunamayacak. Kaldıraçlı işlemler yüksek risk içerdiği için SPK tarafından yasaklandı. Artık Türkiye'de faaliyet gösteren hiçbir kripto borsası, kullanıcılara kaldıraçlı işlem sunamayacak.

Kripto para borsalarının yeni listeleyecekleri kripto para birimleri için çeşitli gereksinimler getiriliyor. Kripto varlıkların cüzdan adresleri gizleme özelliğine sahip olmaması, proje sahibinin tek taraflı olağanüstü hak sağlayacak şekilde oluşturulmaması ve soğuk cüzdanlarda saklanabilir özellikte olması gerekiyor.

Müşterilere, çerçeve sözleşme imzalamadan önce kripto varlıkların risklerini açıklayan bir risk bildirim formu sunulacak. Bu formu doldurmayan müşteriler kripto para alım satımı yapamayacak. Mevcut müşterilerin de bu forma onay vermesi gerekecek.

Platformların ticaret unvanlarında, sunacakları hizmetleri göstermesi amacıyla “kripto varlık alım satım platformu” ibaresinin yer alması şartı aranacak. Kripto varlık saklama hizmeti sunacak kuruluşların ticaret unvanlarında, sunacakları hizmetleri göstermesi amacıyla “kripto varlık saklama kuruluşu” ibaresinin yer alması şart olacak.

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Kripto para borsalarına yeni düzenleme: Kaldıraçlı işleme yasakk