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Türkiye’de hidrolik çatlatma yöntemi ile ilk kuyu açıldı, günde 200 varil petrol

Ülkemizde karada ve denizde petrol arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Akdeniz’deki süreçler devam ederken karadan güzel bir haber geldi. İşte detaylar:
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’de hidrolik çatlatma yöntemi ile ilk kuyu açıldı, günde 200 varil petrol
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir toplantı için bir araya geldiği basın mensuplarına yaptığı açıklamada Diyarbakır’daki Mermer-1 isimli sahada yerin 3 bin 500 metre altında petrol keşfi yapıldığını aktardı. Bu keşfin asıl önemli tarafı ise ülkemizde ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol keşfi yapılması oldu.

Özellikle ABD’nin petrol üretimi noktasında çağ atlamasında büyük katkısı olan bu yöntem, kayaların arasında kalmış doğal gazı veya petrolü, basınç ile kayaları delerek veya kırarak açığa çıkarmayı amaçlıyor. Kaya gazı, petrol gazı diye de bilinen bu yöntemle ile ülkemizde açılan kuyudan günde 200 varillik bir üretim kapasitesi tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber]"
Ülkemizin üretim yapılacak en derin kuyusu olan bu çalışmaya ek olarak kısa bir süre içinde 50 kuyuda daha aynı yöntemle petrole ulaşılması hedefleniyor. İlk örnekler, çıkan petrolün kalite bakımından da dünyada kabul görmüş standartların üzerinde bir değerde olduğu ifade edilmiş. Yapılan fizibilite çalışmalarında sahada 5,26 milyon varillik bir rezerv olduğuna işaret ediliyor.

Tüm dünyada hızla yayınlık kazanan ancak gerek açma maliyeti gerekse teknolojik alt yapısı nedeni ile birçok ülkenin başarılı olamadığı kaya petrolü veya kaya gazı arama çalışmaları, çevresel etkileri nedeniyle de çok eleştirilen bir yöntem. Bilimsel bir dayanağı olmasa da iddialar arasında depremleri tetiklediği, su kaynaklarını kirlettiği gibi iddialar var. Ayrıca aynı yöntem ile açılacak tek bir kuyunun ortalama 5 ile 7 milyon dolar arasında bir maliyeti olduğu biliniyor. Tabi bu rakam çoğunlukla ABD’de yapılan çalışmalara dayanıyor. Ülkemizde durumun ne olduğu bilgisi şu an için ulaşılabilir değil.


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the_dedektif 2 ay en beğenilen
Ulan A haber yine patlattın bombayı :D
Seçim is Loading.....
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WILDBOYS 2 ay
Oooooo seçim üstü güzel haberler,keşke her hafta seçim olsa

Bide bunu katara versek değme keyfimize
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kuruwa 2 ay
Benzin 7.20 muhalefet yapmayın diyen var neyin kafasıdır bu anlatın hele.
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denizmir02 1 ay
Veer mehteri veeer... !
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goki85 1 ay
secim ??
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DH Misafiri 2 ay
Kendi ürettiğimiz rakıyı, dünyada en pahalıya içen biziz, %75'ini ürettiğimiz fındığı, dünyada en pahalıya yiyen biziz, kendi topraklarımızda petrol çıkınca ucuzlayacağını sanıyorlar :::)
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arda-tt 2 ay

Esas Türkiye'nin üzerinde hidrolik çatlatma uyguluyor 15 yıldır durmaksızın zatı muhterem.
Bu ve sonraki seçimler Türkiye'nin kaderini belirleyecek. Ülkeyi bu hale getirenlere destek veren arkadaşlara artık çok zor süreçlerin içine girmek üzere olduğumuzu hatırlatmak istiyorum ve oylarını duygusal değil, akılcı bir şekilde kullanmalarını rica ediyorum.
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SEO-Uzmanı 2 ay
seçim yalanları başlamış !
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Dj_Gençkan 2 ay
Günlük 200 varil Reis'in güvenlik araç filosuna bile yetmez.
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Rockstar1907 2 ay
yönetici kardeş dh nin a haber kanadısın galiba
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DH Misafiri 2 ay
hah bende seçim öncesi bir şey eksik diyordum şimdi tamam oldu .bu haberden sonra yarın benzine zam gelir kesin
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DH Misafiri 2 ay
Ülkede yasan bir durum haber yapilinca hemen altinda siyasi yorum, tartisma vb ortami olusuyor bu nedir ya.
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DH Misafiri 2 ay
palet fabrikası satılmadı kiralandı ethem sancak milli motor dahil savunma sanayimize büyük katkıları var ve olacak boş beleş fabrikayı adam edecek daha ne olsun hala satıldı geyigi sanarsın israil'e satıldı
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