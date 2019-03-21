Türkiye’de hidrolik çatlatma yöntemi ile ilk kuyu açıldı, günde 200 varil petrol

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir toplantı için bir araya geldiği basın mensuplarına yaptığı açıklamada Diyarbakır’daki Mermer-1 isimli sahada yerin 3 bin 500 metre altında petrol keşfi yapıldığını aktardı. Bu keşfin asıl önemli tarafı ise ülkemizde ilk defa hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol keşfi yapılması oldu.

Özellikle ABD’nin petrol üretimi noktasında çağ atlamasında büyük katkısı olan bu yöntem, kayaların arasında kalmış doğal gazı veya petrolü, basınç ile kayaları delerek veya kırarak açığa çıkarmayı amaçlıyor. Kaya gazı, petrol gazı diye de bilinen bu yöntemle ile ülkemizde açılan kuyudan günde 200 varillik bir üretim kapasitesi tahmin ediliyor.

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Ülkemizin üretim yapılacak en derin kuyusu olan bu çalışmaya ek olarak kısa bir süre içinde 50 kuyuda daha aynı yöntemle petrole ulaşılması hedefleniyor. İlk örnekler, çıkan petrolün kalite bakımından da dünyada kabul görmüş standartların üzerinde bir değerde olduğu ifade edilmiş. Yapılan fizibilite çalışmalarında sahada 5,26 milyon varillik bir rezerv olduğuna işaret ediliyor.

Tüm dünyada hızla yayınlık kazanan ancak gerek açma maliyeti gerekse teknolojik alt yapısı nedeni ile birçok ülkenin başarılı olamadığı kaya petrolü veya kaya gazı arama çalışmaları, çevresel etkileri nedeniyle de çok eleştirilen bir yöntem. Bilimsel bir dayanağı olmasa da iddialar arasında depremleri tetiklediği, su kaynaklarını kirlettiği gibi iddialar var. Ayrıca aynı yöntem ile açılacak tek bir kuyunun ortalama 5 ile 7 milyon dolar arasında bir maliyeti olduğu biliniyor. Tabi bu rakam çoğunlukla ABD’de yapılan çalışmalara dayanıyor. Ülkemizde durumun ne olduğu bilgisi şu an için ulaşılabilir değil.