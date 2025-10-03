Giriş
    Elektrik faturalarındaki kademe limiti 2026'da güncelleniyor

    Elektrik faturaları için uygulanan yıllık 5 bin kWh limiti 2026 yılında güncellenecek. Gelecek ayın sonuna kadar 2026 için uygulanacak limit belirlenecek.         

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte kademeli tarife için belirlenen limitin 2026 yılı için güncelleneceğini ve doğal gazda kademeli tarife için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

    EPDK tarafından 1 Şubat 2025’te uygulamaya giren düzenleme ile yıllık tüketimi 5 bin kWh (aylık ortalama 417 kWh) üzerinde elektrik tüketen hanelerin devlet desteğinden yararlanamıyor ve yüksek ücretli tarifeye geçiyor.

    CNN Türk’e katıldığı canlı yayında 2026 yılında bu oranın güncelleneceğini açıklayan Bakan Bayraktar, “Şimdi bu yıl Ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

    Doğal gaz faturalarında ise tıpkı elektrik faturalarında olduğu gibi tüketim esaslı bir model geliştirilecek. Bakan Bayraktar, doğal gaz faturalarındaki bu kademenin şehirlere ve aylara göre değişeceğini söyledi.

