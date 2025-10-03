Elektrik faturalarındaki kademe limiti 2026'da güncelleniyor

EPDK tarafından 1 Şubat 2025’te uygulamaya giren düzenleme ile yıllık tüketimi 5 bin kWh (aylık ortalama 417 kWh) üzerinde elektrik tüketen hanelerin devlet desteğinden yararlanamıyor ve yüksek ücretli tarifeye geçiyor.
CNN Türk’e katıldığı canlı yayında 2026 yılında bu oranın güncelleneceğini açıklayan Bakan Bayraktar, “Şimdi bu yıl Ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" dedi.
Doğal gaz faturalarında ise tıpkı elektrik faturalarında olduğu gibi tüketim esaslı bir model geliştirilecek. Bakan Bayraktar, doğal gaz faturalarındaki bu kademenin şehirlere ve aylara göre değişeceğini söyledi.
