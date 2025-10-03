DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikte kademeli tarife için belirlenen limitin 2026 yılı için güncelleneceğini ve doğal gazda kademeli tarife için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

EPDK tarafından 1 Şubat 2025’te uygulamaya giren düzenleme ile yıllık tüketimi 5 bin kWh (aylık ortalama 417 kWh) üzerinde elektrik tüketen hanelerin devlet desteğinden yararlanamıyor ve yüksek ücretli tarifeye geçiyor.

Wi-Fi sinyalleriyle bir odanın gerçek görüntüleri oluşturuldu 15 sa. önce eklendi

CNN Türk’e katıldığı canlı yayında 2026 yılında bu oranın güncelleneceğini açıklayan Bakan Bayraktar, “Şimdi bu yıl Ekim ayının sonuna kadar yeni bir limit belirlemeyi planlıyoruz" dedi.

Doğal gaz faturalarında ise tıpkı elektrik faturalarında olduğu gibi tüketim esaslı bir model geliştirilecek. Bakan Bayraktar, doğal gaz faturalarındaki bu kademenin şehirlere ve aylara göre değişeceğini söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Elektrik faturalarındaki kademe limiti 2026'da güncelleniyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: