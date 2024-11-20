Yerli kaynaklarla enerji faturası 5,5 milyar dolar azaldı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’de ve Türkiye tarafında yurt dışında doğal gaz ve petrol üretimi gerçekleşiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ürettiği enerji kaynaklarının ithalata etkisini açıkladı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, parasal karşılık olarak petrol üretiminin 3,4 milyar dolar, yerli doğal gazın ise 2,1 milyar doları bulduğunu söyledi. Bayraktar, “Toplamda ülkemizin doğal gaz ve petrol faturası 5,5 milyar dolar aşağıya çekildi” dedi.

Türkiye’de ne kadar doğal gaz üretiliyor?

Sakarya Gaz Sahası’nın devreye girmesiyle birlikte Türkiye’de günlük doğal gaz üretimi 8 milyon metreküpe ulaştı. Üretim kapasitesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. Türkiye, yüzer doğal gaz üretim tesisi satın aldı. 2026’da üretime başlayacak yüzer tesisin devreye girmesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 20 milyon metreküpe ulaşacak.

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Bayraktar, “Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dışındaki, Azerbaycan’daki varlığımızla toplam 20 milyon metreküpün üzerinde üretim yapıyoruz. İhtiyacımızın yüzde 15’ini karşılar vaziyetteyiz. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız lazım” diye konuştu.

Bayraktar, Yeniköy ve Ke­merköy Termik santralleri­ne ilişkin ise şunları kaydetti: “Bu şirket yılda 7,9 teravatsaat elektrik üretiyor. Türkiye’deki toplam elektrik üretiminin yüz­de 2,5’ini bu iki santralden kar­şılıyoruz. Bu enerjiyi doğal gaz­dan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar met­reküplük doğal gaz ithal etme­miz gerekiyor. Bir cari açık kay­nağı daha oluşmuş oluyor ve bu­nun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar.”



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