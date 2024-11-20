Yerli kaynaklarla enerji faturası 5,5 milyar dolar azaldı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, parasal karşılık olarak petrol üretiminin 3,4 milyar dolar, yerli doğal gazın ise 2,1 milyar doları bulduğunu söyledi. Bayraktar, “Toplamda ülkemizin doğal gaz ve petrol faturası 5,5 milyar dolar aşağıya çekildi” dedi.
Türkiye’de ne kadar doğal gaz üretiliyor?
Sakarya Gaz Sahası’nın devreye girmesiyle birlikte Türkiye’de günlük doğal gaz üretimi 8 milyon metreküpe ulaştı. Üretim kapasitesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. Türkiye, yüzer doğal gaz üretim tesisi satın aldı. 2026’da üretime başlayacak yüzer tesisin devreye girmesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 20 milyon metreküpe ulaşacak.
Bayraktar, “Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dışındaki, Azerbaycan’daki varlığımızla toplam 20 milyon metreküpün üzerinde üretim yapıyoruz. İhtiyacımızın yüzde 15’ini karşılar vaziyetteyiz. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız lazım” diye konuştu.
Bayraktar, Yeniköy ve Kemerköy Termik santrallerine ilişkin ise şunları kaydetti: “Bu şirket yılda 7,9 teravatsaat elektrik üretiyor. Türkiye’deki toplam elektrik üretiminin yüzde 2,5’ini bu iki santralden karşılıyoruz. Bu enerjiyi doğal gazdan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar metreküplük doğal gaz ithal etmemiz gerekiyor. Bir cari açık kaynağı daha oluşmuş oluyor ve bunun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar.”
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..