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    Anlık Bildirim

    Yerli kaynaklarla enerji faturası 5,5 milyar dolar azaldı

    Enerji Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin doğal gaz ve petrol üretimi ithalat faturasının 5,5 milyar dolar azaldığını açıkladı. Günlük doğal gaz üretim kapasitesi 8 milyon metreküpe çıktı.
    Yerli kaynaklarla enerji faturası 5,5 milyar dolar azaldı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de ve Türkiye tarafında yurt dışında doğal gaz ve petrol üretimi gerçekleşiyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin ürettiği enerji kaynaklarının ithalata etkisini açıkladı.

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar, parasal karşılık olarak petrol üretiminin 3,4 milyar dolar, yerli doğal gazın ise 2,1 milyar doları bulduğunu söyledi. Bayraktar, “Toplamda ülkemizin doğal gaz ve petrol faturası 5,5 milyar dolar aşağıya çekildi” dedi.

    Türkiye’de ne kadar doğal gaz üretiliyor?

    Sakarya Gaz Sahası’nın devreye girmesiyle birlikte Türkiye’de günlük doğal gaz üretimi 8 milyon metreküpe ulaştı. Üretim kapasitesinin 2025 yılının ilk çeyreğinde 10 milyon metreküpe ulaşması hedefleniyor. Türkiye, yüzer doğal gaz üretim tesisi satın aldı. 2026’da üretime başlayacak yüzer tesisin devreye girmesiyle birlikte günlük üretim kapasitesi 20 milyon metreküpe ulaşacak.

    Bayraktar, “Bugün biz Türkiye içinde günlük 8 milyon metreküp gaz üretimi yapıyoruz. Ama yurt dışındaki, Azerbaycan’daki varlığımızla toplam 20 milyon metreküpün üzerinde üretim yapıyoruz. İhtiyacımızın yüzde 15’ini karşılar vaziyetteyiz. Dolayısıyla bunu daha da artırmamız lazım” diye konuştu.

    Bayraktar, Yeniköy ve Ke­merköy Termik santralleri­ne ilişkin ise şunları kaydetti: “Bu şirket yılda 7,9 teravatsaat elektrik üretiyor. Türkiye’deki toplam elektrik üretiminin yüz­de 2,5’ini bu iki santralden kar­şılıyoruz. Bu enerjiyi doğal gaz­dan üretsek, ithal kaynaktan üretsek yaklaşık 6 milyar met­reküplük doğal gaz ithal etme­miz gerekiyor. Bir cari açık kay­nağı daha oluşmuş oluyor ve bu­nun yaklaşık bedeli yıllık 700 milyon dolar.”
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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