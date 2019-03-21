E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber]

Ömer Fatih Sayan’ın çok yeni bir karar aldık diye duyurduğu çalışma ile sürecin tamamını BTK bizzat yürütüyor olacak. Sonrasında da operatörler gerekli yükümlülükleri yerine getirerek abonelerine bu desteği sağlayabilecek. E-sim teknolojisine sahip akıllı cihazlar, birkaç küçük yazılımsal kurulum adımlarını tamamlayarak sim kart takmaya gerek kalmadan şebeke erişimine kavuşabiliyor.
Ayrıca Bkz. "ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı"
Buna göre, tıpkı ödeme sistemleri alt yapılarında olduğu gibi e-sim teknolojisi için de gerekli olacak sunucuların Türkiye’de kurulu olması şart koşulacak. Bu noktada sistemler özelinde markaların konuya nasıl bir yaklaşım göstereceği veya yaptırımların ne ölçüde olacağı şimdilik bilinmezliğini korusa da BTK’nın çok da geç kalmadan bu konuya eğilmesi son derece sevindirici. İlerleyen günlerde operatörler seviyesinde de süreci aydınlatacak açıklamalar gelecektir diye düşünüyoruz.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biride şey yazmış simkart yuvası arızası tarihe karışsın falan yazmış ben 20 senedir telefon kullanıyorum 1 kere yaşamadım.