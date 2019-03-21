E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber]

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, DonanımHaber editörlerinden Yusuf Akbaş’ın da katıldığı Vodafone sponsorluğunda düzenlenen TEKNO B2B etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında e-sim teknolojisinin müjdesini verdi. Apple’ın sim kart destekli Apple Watch modeli gibi bazı cihazların ülkemizde kullanılabilir olmasının önündeki en büyük engel olan bu destek sonunda BTK’nın yürüteceği bir çalışma ile hizmete girecek.

Ömer Fatih Sayan’ın çok yeni bir karar aldık diye duyurduğu çalışma ile sürecin tamamını BTK bizzat yürütüyor olacak. Sonrasında da operatörler gerekli yükümlülükleri yerine getirerek abonelerine bu desteği sağlayabilecek. E-sim teknolojisine sahip akıllı cihazlar, birkaç küçük yazılımsal kurulum adımlarını tamamlayarak sim kart takmaya gerek kalmadan şebeke erişimine kavuşabiliyor.

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Fiziksel sim kartları sanallaştıran bu hamlede BTK, teknolojinin alt yapısının yerli olarak hazır hale getirilmesi konusunda süreci yönetecek. Yazılımsal alt yapı için gerekli her şeyin yerli olarak geliştirilmesini önemsediklerini belirten Fatih Sayan, verinin ülkemizde kalmasının da bir zorunluluk olduğunun altını çiziyor.

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Buna göre, tıpkı ödeme sistemleri alt yapılarında olduğu gibi e-sim teknolojisi için de gerekli olacak sunucuların Türkiye’de kurulu olması şart koşulacak. Bu noktada sistemler özelinde markaların konuya nasıl bir yaklaşım göstereceği veya yaptırımların ne ölçüde olacağı şimdilik bilinmezliğini korusa da BTK’nın çok da geç kalmadan bu konuya eğilmesi son derece sevindirici. İlerleyen günlerde operatörler seviyesinde de süreci aydınlatacak açıklamalar gelecektir diye düşünüyoruz.