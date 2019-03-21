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E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber]

BTK, e-sim teknolojisi konusunda düğmeye bastı. Katıldığımız bir etkinlikte Ömer Fatih Sayan tarafından resmen duyurulan bu hamleye dair tüm detaylar yazımızda.
2 ay
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Ulaştırma ve Alt Yapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, DonanımHaber editörlerinden Yusuf Akbaş’ın da katıldığı Vodafone sponsorluğunda düzenlenen TEKNO B2B etkinliğinde gerçekleştirdiği konuşmasında e-sim teknolojisinin müjdesini verdi. Apple’ın sim kart destekli Apple Watch modeli gibi bazı cihazların ülkemizde kullanılabilir olmasının önündeki en büyük engel olan bu destek sonunda BTK’nın yürüteceği bir çalışma ile hizmete girecek.

Ömer Fatih Sayan’ın çok yeni bir karar aldık diye duyurduğu çalışma ile sürecin tamamını BTK bizzat yürütüyor olacak. Sonrasında da operatörler gerekli yükümlülükleri yerine getirerek abonelerine bu desteği sağlayabilecek. E-sim teknolojisine sahip akıllı cihazlar, birkaç küçük yazılımsal kurulum adımlarını tamamlayarak sim kart takmaya gerek kalmadan şebeke erişimine kavuşabiliyor.

E-sim teknolojisi sonunda Türkiye’de hizmete giriyor [Özel Haber]
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Fiziksel sim kartları sanallaştıran bu hamlede BTK, teknolojinin alt yapısının yerli olarak hazır hale getirilmesi konusunda süreci yönetecek. Yazılımsal alt yapı için gerekli her şeyin yerli olarak geliştirilmesini önemsediklerini belirten Fatih Sayan, verinin ülkemizde kalmasının da bir zorunluluk olduğunun altını çiziyor.

Ayrıca Bkz. "ÖTV ve KDV indirimlerinin süresi uzatıldı"
Buna göre, tıpkı ödeme sistemleri alt yapılarında olduğu gibi e-sim teknolojisi için de gerekli olacak sunucuların Türkiye’de kurulu olması şart koşulacak. Bu noktada sistemler özelinde markaların konuya nasıl bir yaklaşım göstereceği veya yaptırımların ne ölçüde olacağı şimdilik bilinmezliğini korusa da BTK’nın çok da geç kalmadan bu konuya eğilmesi son derece sevindirici. İlerleyen günlerde operatörler seviyesinde de süreci aydınlatacak açıklamalar gelecektir diye düşünüyoruz.


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ceo-tr 2 ay en beğenilen
eyvah e-sim özel iletişim vergisi ETV yolda.
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B@DO 2 ay yeni yorumcu
Sim kart yuvası arzası diye bir terim tarih sayfalarında kalsın yeterli
1 Yanıt Yanıtla +32
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xmxs 2 ay
E sim hımmm bizim süpersonik teknolojimizi kanıtlıyor

Biride şey yazmış simkart yuvası arızası tarihe karışsın falan yazmış
ben 20 senedir telefon kullanıyorum 1 kere yaşamadım.
E sim hımmm bizim süpersonik teknolojimizi kanıtlıyorBiride şey yazmış simkart yuvası arızası tarihe karışsın falan yazmışben 20 s...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Vega 1 ay
Boşuna sevinmeyin.Bunun altında art niyet var.Amaç milleti kolay takip etmek ve fişlemek.
Alın haberden bir cümle.
Buna göre, tıpkı ödeme sistemleri alt yapılarında olduğu gibi e-sim teknolojisi için de gerekli olacak sunucuların Türkiye’de kurulu olması şart koşulacak.

PayPal sunucusunu Türkiye'ye taşımadı ve yasaklandı.Gizliliği savunan Apple gibi firmalar sizce Türkiye'ye sunucu getirir mi?Hiç sanmıyorum.
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zebvural 1 ay
Operatör sistemleri bir çok telefonu tanımıyor volte'i açtırmak için başka telefona sim takıyorlar. Sanırım 10yil gerekli
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baranel 1 ay
Ne sim ne baz istasyonu kafanızı kaldırın biraz dünya uydular üzerinden internet kullanımına geçiyor. Bırakın direk dikmeyi kaç g olursa olsun bi çok yerde çekmeyecektir. Direklere değil uydulara yatırım yapın
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terimer 1 ay
Bu tip teknolojilerden bahsedilip de ornek verilirken acaba neden ozellikle hep ve sadece apple ornegi verilir ??? Piyasada baska e-Sim destekli cihazlar yok mu ??? Mesela Samsung Galaxy Watch'da da e-Sim destegi var. Bu sekilde at gozlugu takarak sadece apple ve apple urunlerine odaklanarak bu sekilde ornekler vermek donanimhaber gibi herturlu teknolojilerden, markalardan bahsetmesi gereken bir siteye hic yakismiyor! Eger odak hep apple olacaksa o zaman bu sitenin adinin donanimhaber degil de applehaber olmasi daha dogru olur. Zaten son zamanlarda da bu sekilde olmaya basladi.
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Hayaletcasper 1 ay
Yeni telefon alacaklar e-sim özelliğine sahip olanı alsın. Bu teknolojiden faydalansın
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kenan_0 1 ay
Burnuma vergi kokusu geliyor
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Tengrist 1 ay
Vergisiz olmaz darılırım vallahiii Bugün elektrik faturası geldi kullanım 53 lira kalemler vergi harç falan 106 lira o kadar mutluyum ki anlatamam
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sericik 1 ay
Ortada abartıldığı gibi bir alt yapı gereksinimi yok sadece izin verecekler o kadar
yeni teknoloji olduğundan güvenlik endişesi vardı beklediler
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terimer 1 ay sericik
Altyapi gerektirmedigi kanaatine nasil vardiniz acaba ? Her yeni teknoloji gibi e-Sim de operator altyapisinda ciddi degisiklilkler gerektiriyor.
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JESKO 1 ay
Ohh ben sonunda e-sim apple watch kullanabileceğiz
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terimer 1 ay JESKO
Evet, dahili olarak uyku olcumu bile yapamayan oyuncak gorunumlu apple watch'unuzla artik GSM aramasi yapabileceksiniz.
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frostburn 1 ay
umarım ek servis parası almazlar
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