Türksat 6A uydusu 2020'de fırlatılacak

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TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından düzenlenen Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu'nda Türksat 6A paneli düzenlendi. Üretimine devam edilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili detaylı açıklamalar yapıldı.

Üretimine TUSAŞ'ın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde başlanan Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimi 2020 yılı sonunda tamamlanacak.

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, yaptığı açıklamada Türksat 6A uydusunun tasarımı ve üretiminin büyük bir bölümün, testlerinin ise tamamının Türkiye'de gerçekleştirileceğini vurguladı.

Projenin Bütçesi 546 Milyon Lira

Ertok, ilk aşamada maliyetin yüksek olduğunu ancak daha sonraki üretimlerde düşeceğini söyledi. Türksat 6A projesinin bütçesi 546 milyon lira. Proje, yabancı bir firmaya verilseydi fırlatma bedeli hariç 750 milyon liraya yakın maliyeti olacaktı.

TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Koordinatörü Mustafa Ay, yapımında Aralık 2014’te başlanan Türksat 6A için ayrılan 546 milyon liralık bütçenin 150 milyon liralık kısmının harcandığını bildirdi.





Kullanım Ömrü 16 Yıl

Üretimi TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, Aselsan ve CTech tarafından gerçekleştirilen Türksat 6A’nın ömrü 16 yıl olacak. Üç adet fırlatıcıya uygun üretilen Türksat 6A, Aralık 2020'de hazır hale gelecek ve sonrasında 42 derece doğu yörüngesine fırlatılacak. Türksat-6A'nın hizmete alınmasıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak.