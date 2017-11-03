Türksat 6A uydusu 2020'de fırlatılacak

Üretimine TUSAŞ'ın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde başlanan Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimi 2020 yılı sonunda tamamlanacak.
Projenin Bütçesi 546 Milyon Lira
Ertok, ilk aşamada maliyetin yüksek olduğunu ancak daha sonraki üretimlerde düşeceğini söyledi. Türksat 6A projesinin bütçesi 546 milyon lira. Proje, yabancı bir firmaya verilseydi fırlatma bedeli hariç 750 milyon liraya yakın maliyeti olacaktı.
TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Koordinatörü Mustafa Ay, yapımında Aralık 2014’te başlanan Türksat 6A için ayrılan 546 milyon liralık bütçenin 150 milyon liralık kısmının harcandığını bildirdi.
Kullanım Ömrü 16 Yıl
Üretimi TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, Aselsan ve CTech tarafından gerçekleştirilen Türksat 6A’nın ömrü 16 yıl olacak. Üç adet fırlatıcıya uygun üretilen Türksat 6A, Aralık 2020'de hazır hale gelecek ve sonrasında 42 derece doğu yörüngesine fırlatılacak. Türksat-6A'nın hizmete alınmasıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Turksat 6A Tai tesislerinde geliştirilmeye devam ediyor.
Haberini yapmasın mı şimdi?
Bir de bu uyduyu biz yapıyorsak (ki ben inanıyorum yerli olduğuna) o zaman neden yeni iki uyduyu Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını dışarıdan satın alıyoruz? shiftdelete'in haberine göre haftaya imzalanacakmış. Madem yerli imkanlarala uydu yapabilmeyi başarabiliyoruz artık o zaman 5A ve 5B'yi de yerli yapalım. Aklım almıyor...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2988 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
türksat 6a, türksat 6a ne zaman fırlatılacak ve