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Türksat 6A uydusu 2020'de fırlatılacak

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimi 2020 yılında tamamlanacak. Türksat-6A'nın hizmete alınmasıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türksat 6A uydusu 2020'de fırlatılacak
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TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından düzenlenen Yük Sertifikasyonu Testleri Sempozyumu'nda Türksat 6A paneli düzenlendi. Üretimine devam edilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A ile ilgili detaylı açıklamalar yapıldı.

Üretimine TUSAŞ'ın Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde başlanan Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretimi 2020 yılı sonunda tamamlanacak.

Türksat Genel Müdür Yardımcısı Hasan Hüseyin Ertok, yaptığı açıklamada Türksat 6A uydusunun tasarımı ve üretiminin büyük bir bölümün, testlerinin ise tamamının Türkiye'de gerçekleştirileceğini vurguladı.

Projenin Bütçesi 546 Milyon Lira

Ertok, ilk aşamada maliyetin yüksek olduğunu ancak daha sonraki üretimlerde düşeceğini söyledi. Türksat 6A projesinin bütçesi 546 milyon lira. Proje, yabancı bir firmaya verilseydi fırlatma bedeli hariç 750 milyon liraya yakın maliyeti olacaktı.

TÜBİTAK Kamu Araştırmaları Destek Grubu (KAMAG) Koordinatörü Mustafa Ay, yapımında Aralık 2014’te başlanan Türksat 6A için ayrılan 546 milyon liralık bütçenin 150 milyon liralık kısmının harcandığını bildirdi.


Kullanım Ömrü 16 Yıl 

Üretimi TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, Aselsan ve CTech tarafından gerçekleştirilen Türksat 6A’nın ömrü 16 yıl olacak. Üç adet fırlatıcıya uygun üretilen Türksat 6A, Aralık 2020'de hazır hale gelecek ve sonrasında 42 derece doğu yörüngesine fırlatılacak. Türksat-6A'nın hizmete alınmasıyla Türkiye, haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer alacak.


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diemcizone 1 yıl en beğenilen
2021 olmasın o? 2020 aralık ayı nedir ya? nasıl 2020 diyebiliyorsunuz? utanmıyor musunuz?
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emre1393 1 yıl
donanimhaber resmen sabah/takvim gazetesine benzedi, her gün benzer haberler, utanmasalar her gün roket fırlatıyoruz haberi de yapacaklar.
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redoracle 1 yıl
O değilde dvb-t2 karasal yayın gelmeyecek bu gidişle galiba.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Ülkenin gelişmesi bayağı rahatsız ediyor bazılarını anlaşılan ;)
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mladenbmv 1 yıl
2021 olsun da bizim olsun en azından kendimizi geliştiririz.bunlar gelişme aşamasında ileriye yatırım yapmak güzel.
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10ff 1 yıl
Nedense secimlerden sonra... Bak sen su allahin isine...


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emre1393 1 yıl
donanimhaber resmen sabah/takvim gazetesine benzedi, her gün benzer haberler, utanmasalar her gün roket fırlatıyoruz haberi de yapacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +8
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emre_virüs 1 yıl emre1393
Adam var olanı yazmış, neresi suc bunun?
Turksat 6A Tai tesislerinde geliştirilmeye devam ediyor.
Haberini yapmasın mı şimdi?
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alemburda34 1 yıl
Bir GPS uydusu gönderemedik.
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DH Misafiri 1 yıl
2019 yılında fırlatılacaktı. Ne oldu ki 2020'ye alındı? Bu konuda bir bilgilendirme var mı acaba?
Bir de bu uyduyu biz yapıyorsak (ki ben inanıyorum yerli olduğuna) o zaman neden yeni iki uyduyu Türksat 5A ve Türksat 5B uydularını dışarıdan satın alıyoruz? shiftdelete'in haberine göre haftaya imzalanacakmış. Madem yerli imkanlarala uydu yapabilmeyi başarabiliyoruz artık o zaman 5A ve 5B'yi de yerli yapalım. Aklım almıyor...
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entropy_tr 1 yıl DH Misafiri
Belli takvimde/dönemde uydu gönderebilmek için olabilir. %100 yerli diye bir şey yok zaten. Önemli olan "know how" sahibi olma ve yapabilme yeterliliği. Gerisi maliyet hesabı.
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huseyincarnege 1 yıl
belki 4k yayın artar ozman :)
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mokinto 1 yıl
Bir ay sonra 100 milyon dolar. Bir şey değil. Türk lirası bütçe konulması iyi olmuş.
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ONY86 1 yıl
hayırlısı.filosu olan ülkelerdeniz.
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