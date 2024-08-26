Türksat 6A’nın iyon motoru HALE-1500 ateşlendi

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Tam Boyutta Gör Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla birlikte 9 Temmuz tarihinde fırlatılmıştı. Kısa bir süre önce ise TÜBİTAK UZAY tarafından TÜRKSAT 6A projesi kapsamında geliştirilen fütüristik HALE-1500 motoru da ateşlendi. Böylelikle elektrikli itki motoru 35.786 km irtifadaki yersabit yörüngede uzay tarihçesi kazanmış oldu.

HALE 1500 uzayda ateşlendi

Uzay araçlarında birden fazla tahrik sistemi kullanılıyor. Bunlardan birisi olan Hall etkili itki motoru (HET), itici gazın bir elektrik alanı tarafından hızlandırıldığı iyon itici türünde bir motor. TÜBİTAK UZAY, HALE Projesi kapsamında bir süredir bu tahrik sistemlerinin üzerinde çalışıyordu. TÜBİTAK’ın geliştirmiş olduğu en güçlü elektrik itki motoru olan HALE-1500 ise TÜRKSAT 6A’ya eklenmişti.

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TÜRKSAT 6A’nın yörünge testlerine devam ederken, bir yandan da Dünya, Güneş ve Ay kaynaklı bozucu etkenlere karşın uydunun sabit yörüngede tutulması ve bazı manevralar gerçekleştirmesi gerekiyor. Üzerinde bulunan iki adet elektrik itki motoru ile uydunun bu hamleleri yapması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre TÜRKSAT 6A, bu hedefini de tutturdu ve sahip olduğu HALE 1500 elektrikli itki motorunu 7 dakika boyunca ateşledi.

HALE 1500 özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör HALE-1500, Türksat 6A için asgari olarak 70 milinewton (mN) itki üretebiliyor. Motor, özgül olarak 1.500 saniye itki sağlıyor ve yüzde 45 verimlilikte çalışıyor. Motor, ksenon (xenon), kripton ve argon gazlarıyla çalışabiliyor.

1.500 W a kadar nominal güç

Asgari 70 mN itki

Asgari 1.500 saniye özgül itki

Asgari yüzde 45 verim

Azami 35 derece kuyruk gazı açısı (toplam azami 70 derece)

250-300 V anot gerilimi

3-5,5 A anot akımı

4,5 kg kütle

Yakıt olarak Xenon, Kripton ve Argon gazları ile çalışabilmekte.

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