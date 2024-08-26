Türksat 6A’nın iyon motoru HALE-1500 ateşlendi

HALE 1500 uzayda ateşlendi
Uzay araçlarında birden fazla tahrik sistemi kullanılıyor. Bunlardan birisi olan Hall etkili itki motoru (HET), itici gazın bir elektrik alanı tarafından hızlandırıldığı iyon itici türünde bir motor. TÜBİTAK UZAY, HALE Projesi kapsamında bir süredir bu tahrik sistemlerinin üzerinde çalışıyordu. TÜBİTAK’ın geliştirmiş olduğu en güçlü elektrik itki motoru olan HALE-1500 ise TÜRKSAT 6A’ya eklenmişti.
TÜRKSAT 6A’nın yörünge testlerine devam ederken, bir yandan da Dünya, Güneş ve Ay kaynaklı bozucu etkenlere karşın uydunun sabit yörüngede tutulması ve bazı manevralar gerçekleştirmesi gerekiyor. Üzerinde bulunan iki adet elektrik itki motoru ile uydunun bu hamleleri yapması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre TÜRKSAT 6A, bu hedefini de tutturdu ve sahip olduğu HALE 1500 elektrikli itki motorunu 7 dakika boyunca ateşledi.
HALE 1500 özellikleri neler?
- 1.500 W a kadar nominal güç
- Asgari 70 mN itki
- Asgari 1.500 saniye özgül itki
- Asgari yüzde 45 verim
- Azami 35 derece kuyruk gazı açısı (toplam azami 70 derece)
- 250-300 V anot gerilimi
- 3-5,5 A anot akımı
- 4,5 kg kütle
- Yakıt olarak Xenon, Kripton ve Argon gazları ile çalışabilmekte.
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.