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    Türksat 6A’nın iyon motoru HALE-1500 ateşlendi

    TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’da bulunan iyon motoru HALE-1500, HALE-1500 başarıyla ateşlendi.
    Türksat 6A’nın iyon motoru HALE-1500 ateşlendi Tam Boyutta Gör
    Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla birlikte 9 Temmuz tarihinde fırlatılmıştı. Kısa bir süre önce ise TÜBİTAK UZAY tarafından TÜRKSAT 6A projesi kapsamında geliştirilen fütüristik HALE-1500 motoru da ateşlendi. Böylelikle elektrikli itki motoru 35.786 km irtifadaki yersabit yörüngede uzay tarihçesi kazanmış oldu.

    HALE 1500 uzayda ateşlendi

    Uzay araçlarında birden fazla tahrik sistemi kullanılıyor. Bunlardan birisi olan Hall etkili itki motoru (HET), itici gazın bir elektrik alanı tarafından hızlandırıldığı iyon itici türünde bir motor. TÜBİTAK UZAY, HALE Projesi kapsamında bir süredir bu tahrik sistemlerinin üzerinde çalışıyordu. TÜBİTAK’ın geliştirmiş olduğu en güçlü elektrik itki motoru olan HALE-1500 ise TÜRKSAT 6A’ya eklenmişti.

    TÜRKSAT 6A’nın yörünge testlerine devam ederken, bir yandan da Dünya, Güneş ve Ay kaynaklı bozucu etkenlere karşın uydunun sabit yörüngede tutulması ve bazı manevralar gerçekleştirmesi gerekiyor. Üzerinde bulunan iki adet elektrik itki motoru ile uydunun bu hamleleri yapması bekleniyor. Yapılan açıklamaya göre TÜRKSAT 6A, bu hedefini de tutturdu ve sahip olduğu HALE 1500 elektrikli itki motorunu 7 dakika boyunca ateşledi.

    HALE 1500 özellikleri neler?

    HALE 1500 özellikleri neler? Tam Boyutta Gör
    HALE-1500, Türksat 6A için asgari olarak 70 milinewton (mN) itki üretebiliyor. Motor, özgül olarak 1.500 saniye itki sağlıyor ve yüzde 45 verimlilikte çalışıyor. Motor, ksenon (xenon), kripton ve argon gazlarıyla çalışabiliyor.
    • 1.500 W a kadar nominal güç
    • Asgari 70 mN itki
    • Asgari 1.500 saniye özgül itki
    • Asgari yüzde 45 verim
    • Azami 35 derece kuyruk gazı açısı (toplam azami 70 derece)
    • 250-300 V anot gerilimi
    • 3-5,5 A anot akımı
    • 4,5 kg kütle
    • Yakıt olarak Xenon, Kripton ve Argon gazları ile çalışabilmekte.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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