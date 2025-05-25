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    Türksat 6A uydusundan ilk ihracat başarısı

    Yüzde 80 yerlilikle geliştirilen Türksat 6A uydusu için Dubai merkezli bir şirkete kapasite satışı gerçekleşti. Bu şirket Asya'da Türksat 6A ile yayın yapacak.   

    Türksat 6A uydusundan ilk ihracat başarısı Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A’nın yurt dışına ilk kapasite satışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Batı Asya ve Güney Asya’da çeşitli izleyicilere Türksat 6A uydusu üzerinden yayın yapılacak.

    Bakan Uraloğlu, Dubai'de düzenlenen "CABSAT 2025 Fuarı" kapsamında, Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin açıklama yaptı. Dubai merkezli bir şirketle imzalanan anlaşmanın, teknik kabiliyet ve ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu vurgulayarak, Türksat uydularının Batı Avrupa'dan Hindistan'a, Orta Asya'dan Güney Afrika'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet verdiğini ifade etti.

    Uraloğlu, "Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla Türksat, Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil, aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

    Yüzde 80'in üzerinde yerli uydu

    Yüzde 80’nin üzerinde yerlilikle üretilen Türksat 6A, geniş kapsama alanı sayesinde 4 yeni ülkeye daha sinyal iletebiliyor. 42 Derece Doğu yörüngesinde hizmet veren uydu, mevcut uyduların kapsama alanına ek olarak Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya’ya sinyal iletiyor. Türksat uyduları şu anda 3,5 milyar nüfusa erişebilirken Türksat 6A ile birlikte 4,5 milyar nüfusa yayın yapacak.

    Türksat 6A’da TV yayıncılığı için 20 adet Ku-Bant aktarıcı hizmet verecek. Türksat 6A ile birlikte Türkiye’nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve toplam kapasite 6 bin 668 Mhz’e ulaşacak. - Kaynak: donanimhaber.com

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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