Yerçekimsiz ortam insan beynine zarar veriyor

Astronotların Beyin Yapısıyla Birlikte Değerlendirildi
90 günün sonunda çalışmaya katılan kişilerin beyinlerindeki değişimi MRI(manyetik rezonans görüntüleme) cihazı ile inceleyen araştırmacılar; vücuttaki sıvının, vücudun hareketini kontrol eden frontal ve parietal loblarda toplandığını gözlemledi. MRI sonuçlarına göre beyindeki ve omurilikteki sıvı baş aşağı vaziyette yatan katılımcılarda beynin üst kısmına doğru kayarken baş aşağı şekilde yatma süresi arttıkça sıvı değişiminin de arttığı ortaya çıktı. Sonuçları, daha önce uzay yolculuğuna çıkmış olan astronotların beyin yapısıyla birlikte değerlendirmek isteyen araştırmacılar; 18'i Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 2 yıl geçiren, 16'sı ise birkaç haftalık uzay görevlerine çıkan astronotlar olmak üzere 34 astronotun MRI sonuçlarını inceledi.
Sonuçlar, uzun süreli uçuşlara katılan astronotların yüzde 94'ü ve kısa süreli uçuşlarda astronotların yüzde 18.8'inde beynin üstü ile kafatasının iç tabanı arasındaki boşluğun daraldığını doğruladı. Bulgular, beyin yapısındaki 'önemli değişimlerin' uzun süreli uzay uçuşu sırasında ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçlarını daha iyi ortaya koymak ve bu değişikliğin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirlemek isteyen Donna Roberts, astronotların bir sonraki uzay görevinden sonra beyin yapılarını tekrar incelemek istiyor.
NASA VIIP Sendromu Olarak Adlandırıyor
Aslında uzay misyonlarına katılan astronotlarda; görme bozukluğu, migren ve kafatasındaki basıncın artması gibi rahatsızlıklara sıkça rastlanılıyordu. Hatta NASA, astronotlarda gözlemlenen bir dizi sağlık bozukluğunu VIIP Sendromu olarak isimlendirmiş ve bu sendromun nedeninin uzun süre boyunca yerçekimsiz ortamda kalmaktan kaynaklı, vücut sıvısının başa doğru yeniden dağıtılması ile ilişkili olabileceğini açıklamıştı. Doktor Donna Roberts ve ekibinin çalışması NASA'nın bu tespitini doğrular nitelikte.
Tabi bu çalışmanın son ayağı yani beyinde meydana gelen değişimin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunun tespiti oldukça önemli zira bu sorunların kalıcı olması halinde Mars veya Ay'da koloni kurma planlarında değişiklikler yapılması gerekebilir. Araştırmacılar şimdi bir sonraki uzay görevinden sonra 34 astronotun beyin yapısını tekrar inceleyip bu soruya yanıt bulmayı planlıyor.
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5039713/Astronauts-Mars-missions-risk-brain-damage.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aslında yapay yer çekimi mantıklı. Her cismin bir çekim kuvveti vardır. Ama kütle çok düşük olduğu için bu çekim kuvvetide çok düşük kalıyor. Yoğun madde düşük yoğunluktaki maddeyi kendine çekiyor. Eğer yoğun bir maddeyi sıkıştırıp, küçültebilirsek, hem ufak hem de istenildiği oranda çekim sağlayan maddecikler oluşturabiliriz. Burada önemli olan mekiğe sokulabilecek kadar ufaltılabilecek bir madde oluşturmak. Eh orasıda bilim adamlarına kalsın, benden tüyo bu kadar :P
Dediğin gibi yoğun maddenin kendisinden düşük yoğunluktaki maddeyi çektiği öğretilir bizlere ama deneylerde bu konu başarısızlıklarla sonuçlanıyor, bu yüzden bahsi geçen çekim gücünün seviyesi ile ilgili tartışmalar var, yani anlattığın olay deneniyor olmasına rağmen sonuç vermiyor.
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