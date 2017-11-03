Yerçekimsiz ortam insan beynine zarar veriyor

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Mars'ta veya Ay'da koloni kurmak uzay şirketlerinin ve yeni gezegenlerde yaşamak isteyenlerin hayallerini süslüyor olabilir ancak yapılan son araştırmalar, Mars'ta veya Ay'da uzun süre kalmanın beyin sağlığına olumsuz etkileri olabileceğini gösteriyor. Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nden Doktor Donna Roberts öncülüğündeki araştırma ekibi, uzun süreli uzay görevlerinin astronotların beyninde yaptıkları değişiklikleri tespit edebilmek için gönüllü katılımcılardan oluşan araştırma grubunun 90 gün boyunca baş aşağı vaziyette(yerçekimsiz ortamı taklit etmek için) yatmalarını istedi. Çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlar ise oldukça ilginç.





Astronotların Beyin Yapısıyla Birlikte Değerlendirildi

90 günün sonunda çalışmaya katılan kişilerin beyinlerindeki değişimi MRI(manyetik rezonans görüntüleme) cihazı ile inceleyen araştırmacılar; vücuttaki sıvının, vücudun hareketini kontrol eden frontal ve parietal loblarda toplandığını gözlemledi. MRI sonuçlarına göre beyindeki ve omurilikteki sıvı baş aşağı vaziyette yatan katılımcılarda beynin üst kısmına doğru kayarken baş aşağı şekilde yatma süresi arttıkça sıvı değişiminin de arttığı ortaya çıktı. Sonuçları, daha önce uzay yolculuğuna çıkmış olan astronotların beyin yapısıyla birlikte değerlendirmek isteyen araştırmacılar; 18'i Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık 2 yıl geçiren, 16'sı ise birkaç haftalık uzay görevlerine çıkan astronotlar olmak üzere 34 astronotun MRI sonuçlarını inceledi.





Sonuçlar, uzun süreli uçuşlara katılan astronotların yüzde 94'ü ve kısa süreli uçuşlarda astronotların yüzde 18.8'inde beynin üstü ile kafatasının iç tabanı arasındaki boşluğun daraldığını doğruladı. Bulgular, beyin yapısındaki 'önemli değişimlerin' uzun süreli uzay uçuşu sırasında ortaya çıktığını ortaya koyuyor. Araştırmanın sonuçlarını daha iyi ortaya koymak ve bu değişikliğin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu belirlemek isteyen Donna Roberts, astronotların bir sonraki uzay görevinden sonra beyin yapılarını tekrar incelemek istiyor.





NASA VIIP Sendromu Olarak Adlandırıyor

Aslında uzay misyonlarına katılan astronotlarda; görme bozukluğu, migren ve kafatasındaki basıncın artması gibi rahatsızlıklara sıkça rastlanılıyordu. Hatta NASA, astronotlarda gözlemlenen bir dizi sağlık bozukluğunu VIIP Sendromu olarak isimlendirmiş ve bu sendromun nedeninin uzun süre boyunca yerçekimsiz ortamda kalmaktan kaynaklı, vücut sıvısının başa doğru yeniden dağıtılması ile ilişkili olabileceğini açıklamıştı. Doktor Donna Roberts ve ekibinin çalışması NASA'nın bu tespitini doğrular nitelikte.





Tabi bu çalışmanın son ayağı yani beyinde meydana gelen değişimin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunun tespiti oldukça önemli zira bu sorunların kalıcı olması halinde Mars veya Ay'da koloni kurma planlarında değişiklikler yapılması gerekebilir. Araştırmacılar şimdi bir sonraki uzay görevinden sonra 34 astronotun beyin yapısını tekrar inceleyip bu soruya yanıt bulmayı planlıyor.

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-5039713/Astronauts-Mars-missions-risk-brain-damage.html