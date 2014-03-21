Tweetbot for Mac güncellendi

Mac platformunun sevilen Twitter istemcilerinden Tweetbot, yeni özelliklerle güncellendi.

Mac’lerde kolay kullanımı, başarılı arayüzü ve sürekli gelişen yapısıyla öne çıkan Mac için Tweetbot, son güncelleme ile mini (thumbnail) resimleri daha büyük gösterebilme (ya da hiç göstermeme) seçeneğine kavuşup; soldan sağa üç parmak hareketiyle zaman akışının kaydırabilmesine izin veriyor. Ayrıca son güncellemede, tweet mesajlarının detaylarına bakarken ortaya çıkan yerleşim sorunu çözümlenmiş.

Tweetbot for Mac’in Mac App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.