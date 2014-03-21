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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tweetbot for Mac güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
459
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10
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Tweetbot for Mac güncellendi

Mac platformunun sevilen Twitter istemcilerinden Tweetbot, yeni özelliklerle güncellendi.

Mac’lerde kolay kullanımı, başarılı arayüzü ve sürekli gelişen yapısıyla öne çıkan Mac için Tweetbot, son güncelleme ile mini (thumbnail) resimleri daha büyük gösterebilme (ya da hiç göstermeme) seçeneğine kavuşup; soldan sağa üç parmak hareketiyle zaman akışının kaydırabilmesine izin veriyor. Ayrıca son güncellemede, tweet mesajlarının detaylarına bakarken ortaya çıkan  yerleşim sorunu çözümlenmiş.

Tweetbot for Mac’in Mac App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tweetbot for Twitter - Tapbots
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napijackson 5 yıl en beğenilen Vinewood
Vinewood


matmuhendisi


Vinewood

Twitter kapandı ,

Bu neyin kafası anlamadımki ?

Güncelleme Türkiye ye özel değil ..

Biz Türkiyedeyiz , Dh ofiside Türkiyede . Bu haberin yayınlanmasına ne gerek vardı ?

Saçmaladığınızın farkındasınızdır umarım. Ben Rusya'da yaşıyorum, öğrenciyim burada. Buradaki haberler sadece Türkler için yazılmıyor sadece biraz mantık lütfen.
VinewoodmatmuhendisiVinewoodTwitter kapandı ,Bu neyin...
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DH Misafiri 5 yıl
Artık bunlara hiç ihtiyacımız kalmadı...
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ezimuse 5 yıl
Fiyatı yüksek yerleşik twitter ugulamasıda iş görüyor aslında osx de
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MURATSPLAT 5 yıl
ne yasağıyasağıO hatta kullanımı bugünkü yasağa inat rekorlar kıracak.
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Vinewood 5 yıl
Twitter kapandı ,
Bu neyin kafası anlamadımki ?
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matmuhendisi 5 yıl Vinewood
Vinewood
Twitter kapandı ,
Bu neyin kafası anlamadımki ?

Güncelleme Türkiye ye özel değil ..
1 Yanıt Yanıtla
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Meissner 5 yıl Vinewood
Vinewood

Twitter kapandı ,

Bu neyin kafası anlamadımki ?

Sende ayran kafası yapmış,git ayılda gel.Millet giriyor her türlü.Gelipte burada gerginlik yaratmayın.
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Faunus 5 yıl Vinewood
Vinewood

Twitter kapandı ,

Bu neyin kafası anlamadımki ?

İşte AKTroll.
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