X (Twitter) yeni bir döneme giriyor; İçerik akışını algoritma değil Grok belirleyecek

Tam Boyutta Gör xAI adlı yapay zeka şirketinin geliştirdiği Grok'u, X (Twitter) üzerinden kullanıcılara sunan Elon Musk, şimdi bu yapay zekayı X'in çok daha önemli bir parçası hâline getirmeye hazırlanıyor. Musk, bu hafta bir açıklama yaparak X algoritmasının yerini Grok'un alacağını açıkladı. Yani bundan sonra kullanıcıların önüne hangi içeriklerin çıkacağını X'ın algoritması değil, Grok'un yapay zekası belirleyecek.

Musk, X'teki akışı önemli ölçüde değiştirmesi beklenen bu değişikliğin önümüzdeki altı hafta içinde gerçekleşeceğini açıkladı. Bundan daha net bir tarih vermektense kaçındı.

Algoritmadan Yapay Zekaya Geçiş X'te Neyi Değiştirecek?

Bu değişim ile birlilte X’in mevcut kural tabanlı (sezgisel) algoritmaları tamamen kaldırılacak. Uzun süredir sosyal medya platformlarının bel kemiğini oluşturan bu algoritmalar, kullanıcı etkileşimlerine göre belirlenen önceden tanımlı kurallardan besleniyorlar. Örneğin bir kullanıcı bir gönderiyi beğenirse sistem benzer hesapları öne çıkarıyor; yüksek etkileşim alan içeriklere daha fazla görünürlük tanıyor ya da takip ettiğiniz hesaplardan gelen gönderilere öncelik veriyor. Ancak bu tür kural tabanlı sistemler, kullanıcı davranışlarını yalnızca yüzeysel istatistiklerle yorumlayabiliyor ve karmaşık ilgi alanlarını ya da davranış kalıplarını anlamakta sınırlı kalıyor.

Musk’ın açıklaması, X’in bugüne kadar kullandığı kural temelli yaklaşımı bırakıp, doğrudan kendi kendine öğrenen modeller üzerine kurulu bir altyapıya geçeceğini gösteriyor. Grok’un arkasında, devasa miktarda kullanıcı verisini işleyebilen bir derin öğrenme mimarisi bulunuyor. Bu sistem, kullanıcıların beğenileri, içeriklerle etkileşim süreleri, yazı dili ve ilgi alanları gibi çok sayıda değişkeni analiz ederek kendi ağırlıklarını sürekli güncelliyor. Musk’ın açıklamasına göre Grok, her gün 100 milyondan fazla gönderi ve videoyu tarayarak, kullanıcıları ilgi alanlarına en uygun içeriklerle eşleştirecek. Böylece artık hangi gönderilerin öne çıkacağı, mühendisler tarafından tanımlanmış sabit kurallarla değil, Grok’un gerçek zamanlı olarak öğrendiği davranış kalıplarıyla belirlenecek.

Bilgi akışı yapay zekaya kaydıkça Wikipedia kan kaybediyor 1 gün önce eklendi

X Kullanıcıları, Kendi Akışlarını Kişiselleştirebilecek

Grok’un X’e getireceği bir diğer yenilik, kullanıcıların akışlarını doğrudan yazılı komutlarla yönetebilmesi olacak. Kullanıcılar Grok'a verecekleri “teknoloji haberlerini daha çok göster” ya da “siyaseti azalt” gibi basit komutlarla akışlarını kişiselleştirebilecek. Bu adım, Musk’ın X’i yalnızca bir sosyal medya platformu değil, aynı zamanda yapay zekâ destekli etkileşimli bir dijital ortam hâline getirme hedefinin de bir parçası.

Musk, bu yeni sistemin özellikle yeni kullanıcı ve küçük hesap sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtiyor. Yani az takipçili hesaplardan gelen ilgi çekici içerikler, Grok'un değerlendirmesiyle daha geniş kitlelere ulaşabilecek.

Bu geçiş, teoride X’in akışını çok daha “kişiselleştirilmiş” hâle getirebilir; çünkü sistem her kullanıcının etkileşim modeline göre kendini sürekli yeniden eğitecek. Ancak bu aynı zamanda algoritmanın nasıl çalıştığını anlamayı zorlaştıracak bir “kara kutu” etkisi de yaratabilir. Grok’un kendi kendine öğrenen yapısı, kullanıcı deneyimini daha dinamik kılarken, içerik görünürlüğü ve tarafsızlık konularında da yeni tartışmaların kapısını aralayabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

X algoritmasının yerini yakında Grok alacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: