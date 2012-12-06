Twitter, 5 şehrimizi gündem konuları listesine dahil etti





Twitter'ın belirli saatlerde en fazla tweet alan konularını sol kısımda yayınladığı Topic Trends gündem konuları, ister dünyada isterseniz de sadece Türkiye'deki etiketleri içerecek şekilde değiştirilebiliyordu.





Dünyanın farklı ülkelerinde bu gündem konularını şehirlere kadar indirgeyen Twitter, son yaptığı değişiklikle 100 şehri daha listeye dahil etti.





Frankfurt, Guadalajara ve Incheon gibi şehirlerin yanında ülkemizden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gündem listesine dahil edilen şehirler.





Kullanıcılar sol kısımdaki TT sekmesinde Değiştir butonunu kullanarak istedikleri şehri seçebilir ve bu şehirlerdeki gündem konularını takip edebilirler.





Twitter'ın yeni düzenlemesiyle ülke listesinde yer bulamayan ancak şehir için önemli olan gündem konuları da daha fazla öne çıkmış oluyor.

http://blog.twitter.com/2012/12/see-trends-for-100-more-cities.html