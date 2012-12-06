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Twitter, 5 şehrimizi gündem konuları listesine dahil etti

6 yıl
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19
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter'ın belirli saatlerde en fazla tweet alan konularını sol kısımda yayınladığı Topic Trends gündem konuları, ister dünyada isterseniz de sadece Türkiye'deki etiketleri içerecek şekilde değiştirilebiliyordu.

Dünyanın farklı ülkelerinde bu gündem konularını şehirlere kadar indirgeyen Twitter, son yaptığı değişiklikle 100 şehri daha listeye dahil etti.

Frankfurt, Guadalajara ve Incheon gibi şehirlerin yanında ülkemizden İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana gündem listesine dahil edilen şehirler.

Kullanıcılar sol kısımdaki TT sekmesinde Değiştir butonunu kullanarak istedikleri şehri seçebilir ve bu şehirlerdeki gündem konularını takip edebilirler. 

Twitter'ın yeni düzenlemesiyle ülke listesinde yer bulamayan ancak şehir için önemli olan gündem konuları da daha fazla öne çıkmış oluyor. 

http://blog.twitter.com/2012/12/see-trends-for-100-more-cities.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Jesse James 6 yıl
Antalya, Mersin olur sırada ki iller.
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yildiray35 6 yıl
DonanimHaber Adana Demir Sporlular gurubu Twitter ı seçiminden dolayı kutlar.
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cengizhan1903 6 yıl
İstanbul İzmir falan zaten vardı ?
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zeona 6 yıl
hmmm adana
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X-FI 6 yıl
ADANA
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Sharelock 6 yıl
''Twitter, 5 şehidimizi gündem konuları dahil etti' diye okudum bir an üzüldüm.
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XPerience 6 yıl
Zenci Forvet
Yine mi ADANA

Adana'ya olan kasıt nedir forumda? En büyük illerimizden 5.si 2 milyondan fazla nüfusu var. Siz hangi şehri bekliyorsunuz ki tabi ki Adana da dahil olacak. Fiber altyapı döşenir: "Niye Adana?",çeşitli firmalar kampanya yapar, indirim yapar: "Yine mi Adana?" Cevap açık: Diğer 4 büyük şehir gibi tabi ki Adana.
2 Yanıt Yanıtla +1
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khanjui 6 yıl XPerience
XPerience

Zenci Forvet

Yine mi ADANA


Adana'ya olan kasıt nedir forumda? En büyük illerimizden 5.si 2 milyondan fazla nüfusu var. Siz hangi şehri bekliyorsunuz ki tabi ki Adana da dahil olacak. Fiber altyapı döşenir: "Niye Adana?",çeşitli firmalar kampanya yapar, indirim yapar: "Yine mi Adana?" Cevap açık: Diğer 4 büyük şehir gibi tabi ki Adana.




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tsukky 6 yıl XPerience
XPerience

Zenci Forvet

Yine mi ADANA


Adana'ya olan kasıt nedir forumda? En büyük illerimizden 5.si 2 milyondan fazla nüfusu var. Siz hangi şehri bekliyorsunuz ki tabi ki Adana da dahil olacak. Fiber altyapı döşenir: "Niye Adana?",çeşitli firmalar kampanya yapar, indirim yapar: "Yine mi Adana?" Cevap açık: Diğer 4 büyük şehir gibi tabi ki Adana.




adam haklı neden adana olmasın ki [>:]
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hayyam_karadenizli 6 yıl
Sıradaki iller Samsun, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli.
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Sproing 6 yıl
Istanbul, Ankara ve Izmir zaten vardi ki?
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Mr.Simitçi 6 yıl Sproing
Sproing

Istanbul, Ankara ve Izmir zaten vardi ki?

Aynen Failler :D
Donanım Haber Fail

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Mr.Simitçi 6 yıl
Ertrknz
İzmir Çok Yanlız :D

off yanlış yazmışım yalnız olacaktı o :)
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Mr.Simitçi 6 yıl
İzmir Çok Yanlız :D
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