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Twitter, sonunda Mac uygulamasını güncelliyor

Twitter sonunda atıl durumdaki Mac uygulamasını güncellemeye karar verdi.
3 yıl
1,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Twitter, sonunda Mac uygulamasını güncelliyor
 
Sosyal medyanın dev isimlerinden Twitter, nedense Mac uygulamasına gerekli önemi vermiyor ve uygulama birçok yeni özelliği desteklemiyor. Ancak yıl sonunda bu durum değişiyor.
Bugün düzenlenen Flight konferansında konuşan Twitter geliştirici departmanın başındaki isim Jeff Seibert, Twitter'ın resmi Mac uygulamasının yıl sonunda güncelleneceği müjdeledi. Güncelleme ile uygulama çok uzun bir zaman sonra Apple'ın OS X Yosemite ile geçtiği tasarım anlayışını benimseyecek ve GIF ile Vine desteği yanında koyu renk seçeneğini de kullanıcılarına sunacak.

http://www.engadget.com/2015/10/21/Twitter-osx/ Yorum Yaz
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