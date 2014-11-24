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Twitter tüm arşivini kullanıma açtı

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Twitter tüm arşivini kullanıma açtı

Twitter içerisinde hashtag veya kelime arama imkanı olsa da bu aramalar çok eski tarihlere kadar gidemiyordu. Twitter yayına başladığı ilk günden itibaren tüm arşivini arama imkanı sunmaya başladı. 

Twitter Index adındaki hizmet sayesinde bugüne kadar atılmış her tweet arama sonuçlarında ortaya çıkacak. Hizmet web, Android ve iOS uygulamalarında kullanıma açıldı ve arama sonuçları Hepsi sekmesi altında görülebilecek. 

Hızlı ve çabuk yapılabilen arama özelliği sayesinde Twitter eskisinden çok daha fazla erişilebilir hale geliyor. Yeni özellik önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara yayımlanmış olacak.  

http://gizmorati.com/2014/11/23/twitter-introduces-search-service-twitter-index/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SEO-Uzmanı 4 yıl
yediğiniz iştiğiniz sıçtığınız artık ortaya çıkacak :)
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N0YAN 4 yıl
teşekkürler
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