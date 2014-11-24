Twitter tüm arşivini kullanıma açtı





Twitter içerisinde hashtag veya kelime arama imkanı olsa da bu aramalar çok eski tarihlere kadar gidemiyordu. Twitter yayına başladığı ilk günden itibaren tüm arşivini arama imkanı sunmaya başladı.





Twitter Index adındaki hizmet sayesinde bugüne kadar atılmış her tweet arama sonuçlarında ortaya çıkacak. Hizmet web, Android ve iOS uygulamalarında kullanıma açıldı ve arama sonuçları Hepsi sekmesi altında görülebilecek.





Hızlı ve çabuk yapılabilen arama özelliği sayesinde Twitter eskisinden çok daha fazla erişilebilir hale geliyor. Yeni özellik önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara yayımlanmış olacak.

http://gizmorati.com/2014/11/23/twitter-introduces-search-service-twitter-index/