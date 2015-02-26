Twitter'ın resmi WordPress eklentisi kullanıma sunuldu

Popüler mikroblog platformu Twitter, ilk resmi WordPress eklentisini kullanıma sundu.

İnternet sitesi oluşturma platformu WordPress için hazırlanan bu resmi eklenti ile kişilerin internet sitelerine otomatik olarak oluşturulan Twitter kartları (Bir Tweet hakkında birçok içeriğine yer aldığı içerik) eklemesi, Twitter analiz sistemini kullanması ve sayfalara videolar ile tweetler gömebilmesinin önü açıldı. Ayrıca sitelere Tweet atma ile takip etme butonlarının eklenmesine de imkan tanıyan eklenti, Twitter reklam verenleri için de faydalı özellikle sunmaya başladı.

Twitter'ın ücretsiz sunduğu WordPress eklentisine ve konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/twitter/2015/02/25/twitter-now-has-an-official-wordpress-plugin/