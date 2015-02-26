Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Twitter'ın resmi WordPress eklentisi kullanıma sunuldu

4 yıl
1,2b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Twitter'ın resmi WordPress eklentisi kullanıma sunuldu
Popüler mikroblog platformu Twitter, ilk resmi WordPress eklentisini kullanıma sundu.
İnternet sitesi oluşturma platformu WordPress için hazırlanan bu resmi eklenti ile kişilerin internet sitelerine otomatik olarak oluşturulan Twitter kartları (Bir Tweet hakkında birçok içeriğine yer aldığı içerik) eklemesi, Twitter analiz sistemini kullanması ve sayfalara videolar ile tweetler gömebilmesinin önü açıldı. Ayrıca sitelere Tweet atma ile takip etme butonlarının eklenmesine de imkan tanıyan eklenti, Twitter reklam verenleri için de faydalı özellikle sunmaya başladı.
Twitter'ın ücretsiz sunduğu WordPress eklentisine ve konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://thenextweb.com/twitter/2015/02/25/twitter-now-has-an-official-wordpress-plugin/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Donanım Haber: Yeni ekran kartları, işlemciler, depolama ürünleri kısacası sektöre ait herşey! 4 yıl Asus Essence STX II 7.1 Test Masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim