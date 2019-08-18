UCLA mühendisleri, çevre dostu ve 3D baskılı beton üretmek için çalışıyor

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Dünya’nın en çok üretilen malzemesi olarak değerlendirilen beton, üretim şekli nedeniyle insan kaynaklı karbon ayak izine hatırı sayılır bir katkı yapıyor. Suyla birlikte girdiği kimyasal reaksiyon neticesinde betonun oluşmasını sağlayan çimento malzemesi karbon salınımına tam %8 oranında katkı yapıyor.

Karbon ayak izinin düşürülmesi konusunda yapılan çalışmalar kapsamında bir ekip kuran University of California Los Angeles’ta (UCLA) görevli mühendisler, çevre dostu beton üretebilmek için kolları sıvamışlar. Ulusal Bilim Kurumu’ndan (National Science Foundation-NSF) tamı tamına bir buçuk milyon dolarlık bir yardım da alan ekip, çimento bağlayıcısı olarak karbondioksitin de kullanıldığı 3D baskılı beton üretmek için çalışmalara başlamış.

UCLA ekibinin araştırma sırasında aslında yapmak istediği çimento üretiminde farklı alternatifler ortaya çıkararak karbondioksiti de üretim sürecine dahil edebilmek. Bu sayede günümüz ürünlerine kıyasla karbon ayak izinde %60’a varan düşüşe neden olabilecek bir malzeme ortaya çıkarılabilecek.

Ekibe liderlik edecek inşaat ve çevre mühendisliği bölümü üyelerinden Mathieu Bauchy bu konuda yaptığı açıklamada, “Sağlanan bu yardım sonrasında sürdürülebilir bir ürün tasarlamak için yapay zekâ ve makine öğrenme alanındaki son gelişmelerden de istifade etme fırsatı bulacağız. Bu sayede klasik bir anlayışa sahip günümüz inşaat sektörünü, bilgi ve yoğun bir şekilde verilere itibar eden bir 21. yüzyıl endüstrisine dönüştüreceğiz.” ifadelerini kullanmış.

Çevreye olan olumlu katkıları dışında 3D baskılı beton kullanımı sayesinde zaman tasarrufu sağlanacağı, kaza risklerinin ciddi oranda azalacağı ve çok daha az malzeme kullanılacağı için üretim maliyetlerinin de aynı oranda düşeceği ifade ediliyor. Tüm bu yararlara ilave olarak mimarlara çok daha fazla özgürlük sunacak yöntem ile çok daha havalı tasarımlar ortaya çıkarılabileceği belirtiliyor.

https://interestingengineering.com/ucla-engineers-awarded-15-million-to-create-eco-friendly-3d-printed-concrete