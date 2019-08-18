Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

UCLA mühendisleri, çevre dostu ve 3D baskılı beton üretmek için çalışıyor

University of California Los Angeles’ta (UCLA) görevli mühendisler, çevre dostu beton üretebilmek için çalışıyor. Bu kapsamda ekip, bir buçuk milyon dolarlık bir yardım da almış durumda.
2 sa.
310
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

UCLA mühendisleri, çevre dostu ve 3D baskılı beton üretmek için çalışıyor
Tam Boyutta Gör

Dünya’nın en çok üretilen malzemesi olarak değerlendirilen beton, üretim şekli nedeniyle insan kaynaklı karbon ayak izine hatırı sayılır bir katkı yapıyor. Suyla birlikte girdiği kimyasal reaksiyon neticesinde betonun oluşmasını sağlayan çimento malzemesi karbon salınımına tam %8 oranında katkı yapıyor.

Karbon ayak izinin düşürülmesi konusunda yapılan çalışmalar kapsamında bir ekip kuran University of California Los Angeles’ta (UCLA) görevli mühendisler, çevre dostu beton üretebilmek için kolları sıvamışlar. Ulusal Bilim Kurumu’ndan (National Science Foundation-NSF) tamı tamına bir buçuk milyon dolarlık bir yardım da alan ekip, çimento bağlayıcısı olarak karbondioksitin de kullanıldığı 3D baskılı beton üretmek için çalışmalara başlamış.

UCLA ekibinin araştırma sırasında aslında yapmak istediği çimento üretiminde farklı alternatifler ortaya çıkararak karbondioksiti de üretim sürecine dahil edebilmek. Bu sayede günümüz ürünlerine kıyasla karbon ayak izinde %60’a varan düşüşe neden olabilecek bir malzeme ortaya çıkarılabilecek.

Ekibe liderlik edecek inşaat ve çevre mühendisliği bölümü üyelerinden Mathieu Bauchy bu konuda yaptığı açıklamada, “Sağlanan bu yardım sonrasında sürdürülebilir bir ürün tasarlamak için yapay zekâ ve makine öğrenme alanındaki son gelişmelerden de istifade etme fırsatı bulacağız. Bu sayede klasik bir anlayışa sahip günümüz inşaat sektörünü, bilgi ve yoğun bir şekilde verilere itibar eden bir 21. yüzyıl endüstrisine dönüştüreceğiz.” ifadelerini kullanmış. 

Çevreye olan olumlu katkıları dışında 3D baskılı beton kullanımı sayesinde zaman tasarrufu sağlanacağı, kaza risklerinin ciddi oranda azalacağı ve çok daha az malzeme kullanılacağı için üretim maliyetlerinin de aynı oranda düşeceği ifade ediliyor. Tüm bu yararlara ilave olarak mimarlara çok daha fazla özgürlük sunacak yöntem ile çok daha havalı tasarımlar ortaya çıkarılabileceği belirtiliyor.



https://interestingengineering.com/ucla-engineers-awarded-15-million-to-create-eco-friendly-3d-printed-concrete Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN UCLA mühendisleri, çevre dostu ve 3D baskılı beton üretmek için çalışıyor Sonraki Garmin’den askeri temalı akıllı saat: Instinct Tactical Edition 6 sa. Milyonlarca cihazı etkileyen yeni bir Bluetooth güvenlik açığı tespit edildi 7 sa. iPhone 11, Note 10 ile aynı OLED ekrana sahip olabilir 8 sa. Twitter özel mesajlara filtre özelliği getiriyor 9 sa. Samsung Galaxy Note 10 Plus'ın Aura Mavisi rengi Avrupa'ya geliyor 10 sa. Huawei'in giriş seviyesi bir akıllı telefon modeli TENAA'da listelendi 10 sa. Oppo Reno 2'nin ilk resmi teaser videoları yayınlandı 11 sa. Amerikan polisinin izinsiz DNA topladığı iddia ediliyor 11 sa. Porsche Taycan'ın 0-200 km/s hızlanma süresi 10 saniyenin altında 12 sa. Samsung Galaxy M serisinin 3 farklı modelinin teknik özellikleri sızdırıldı 12 sa. Logitech iki yeni performans odaklı mekanik klavye duyurdu 13 sa. 2020'de Dünya'ya bir asteroit mi çarpacak? Hayır, endişelenmenize gerek yok 13 sa. Haftaya A101 marketlerde Honor 7S akıllı telefonu var 14 sa. Büyücüyü Kurtar mobil oyunu free-to-play oldu 15 sa. Redmi de televizyon pazarına girmeye hazırlanıyor 16 sa. Nintendo, yakın zamanda Switch alanlara yeni modelle değiştirme imkanı sunuyor 17 sa. Segway-Ninebot kendi kendine şarj istasyonuna giden scooter tanıttı 18 sa. 2si1 | AMD'den Nvidia'yı bitirecek hamle 18 sa. Gizemli bir Redmi modelinin görselleri ortaya çıktı 1 gün Xbox Game Pass ve Xbox Live Gold ücretlerine büyük indirim! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Toplam değeri 120TL olan iki oyun Epic Games mağazasında ücret...
DonanımHaber
Redmi Note 8’den ilk detaylar geldi
DonanımHaber
Realme 5’in fiyatı firma yöneticisi tarafından doğrulandı
DonanımHaber
Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Abonelik Fiyatları 15 Eylül İ...
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicilere Volkswagen sözü
DH Forum
God of War'un En Zorlandığımız Savaşları
Bölüm Sonu Canavarı
Bir Oyuncu, Resident Evil 4'teki Bela Düşman Chainsaw Guy'ı Sa...
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma ve Transfer Konusu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim