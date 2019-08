Amerikan polisinin izinsiz DNA topladığı iddia ediliyor

Ünlü The New York Times gazetesinin yaptığı açıklamalara göre The New York Police Department kurumunun elinde; binlerce kişinin genetik profillerinden oluşan devasa bir DNA veri tabanı bulunuyor. Elde edilen DNA veri kütüphanesinin, hükümlüleri içermesinin yanı sıra, basit sorguya giren kişileri bile içerdiği bildiriliyor. Amerikan polisinin elinde toplamda 82.473 kişinin genetik verileri bulunuyor.

2018 yılında toplanan DNA örneği büyük yankı uyandırmıştı

Ayrıca Bkz.

"Sperm ayırma tekniği ile istenilen cinsiyette yavrular üretildi"

https://www.nytimes.com/2019/08/15/nyregion/nypd-dna-database.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Amerikan polisinin yaptığı uygulama ileveihlal edildiği düşünülüyor.Ayrıcayılındabir çocuğun; polisle konuştuktan sonra polisin çocuğun kullandığıörneği toplaması da büyük tartışmalara sebep olmuştu.departman şefi; polislerinverilerini gelişigüzel toplamadığını, eğer bunu yapmış olsalar milyonlarca kişinin'sının ellerinde olacağını açıkladı.Sivil haklarını savunan bir grup avukat ise polisin kişisel hakları ihlal ettiği düşüncesi ilebaşlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.Suç işlememiş olan kişilerinörneklerinin izinsiz alınmasının;ihlal ettiği gerekçesiyletaşımaya hazırlanıyorlar.