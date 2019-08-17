Amerikan polisinin izinsiz DNA topladığı iddia ediliyor

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Ünlü The New York Times gazetesinin yaptığı açıklamalara göre The New York Police Department kurumunun elinde; binlerce kişinin genetik profillerinden oluşan devasa bir DNA veri tabanı bulunuyor. Elde edilen DNA veri kütüphanesinin, hükümlüleri içermesinin yanı sıra, basit sorguya giren kişileri bile içerdiği bildiriliyor. Amerikan polisinin elinde toplamda 82.473 kişinin genetik verileri bulunuyor.
Amerikan polisinin yaptığı uygulama ile şahıs mahremiyetinin ve özgürlüklerinin ihlal edildiği düşünülüyor. Amerikan polisinin DNA örneklerini şahıslara sormadan; şahısların kullandığı kahve fincanları, sigara ve su şişeleri gibi nesnelerden topladığı bildiriliyor.
2018 yılında toplanan DNA örneği büyük yankı uyandırmıştı
Ayrıca 2018 yılında 12 yaşındaki bir çocuğun; polisle konuştuktan sonra polisin çocuğun kullandığı pipetten DNA örneği toplaması da büyük tartışmalara sebep olmuştu. Amerikan polisi önce çocuğa McDonald's'dan soda ısmarlamış, çocuk gittikten sonra ise çocuğun kullandığı pipetten çocuğun DNA örneğini gizlice almıştı.
NYPD departman şefi Dermot F. Shea; polislerin DNA verilerini gelişigüzel toplamadığını, eğer bunu yapmış olsalar milyonlarca kişinin DNA'sının ellerinde olacağını açıkladı.
Sivil haklarını savunan bir grup avukat ise polisin kişisel hakları ihlal ettiği düşüncesi ile hukuksal süreç başlatmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Ayrıca Bkz. "Sperm ayırma tekniği ile istenilen cinsiyette yavrular üretildi"
Suç işlememiş olan kişilerin DNA örneklerinin izinsiz alınmasının; kişisel hak ve özgürlükleri ihlal ettiği gerekçesiyle uygulamayı yargıya taşımaya hazırlanıyorlar.
https://www.nytimes.com/2019/08/15/nyregion/nypd-dna-database.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DNA ile internet sitelerinde aile bireyleri buluyordu. Ancestry.com gibi siteler bu yüzden topa tutulmuştu.