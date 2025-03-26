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    Araştırmacılar karbon “negatif” beton geliştirdi

    Karbon emisyonlarını azaltmak için çeşitli endüstriler “nötr” hale gelmeye çalışıyor. Ancak araştırmacılar ciddi bir emisyon kaynağı olan betonu karbon negatif hale getirmeyi başardı.
    Araştırmacılar karbon “negatif” beton geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Beton, yollardan gökdelenlere kadar hemen her şeyde kullanılan modern altyapının omurgalarından birisi konumunda olsa da üretiminin önemli bir çevresel maliyeti bulunuyor. Bu maliyet elbette karbon emisyonları. Aktarılanlara göre beton, küresel karbon emisyonlarının yüzde 5 ile yüzde 10’undan sorumlu. Bu nedenle betonu, daha temiz şekilde üretebilmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Northwestern Üniversitesi'nden bilim insanları ise betonu sadece karbon nötr hale getirmenin ötesine geçerek “karbon negatif beton” geliştirdiklerini duyurdu.

    Nasıl üretiliyor?

    Bilim insanları deniz suyu, elektrik ve karbondioksit (CO2) kombinasyonunu kullanarak emisyonları azaltmanın ötesine geçen yeni bir yapı malzemesi geliştirdiler. Bu yeni yapı malzemesinin sadece emisyonları azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda havadaki mevcut CO2'yi aktif bir şekilde yakaladığı ve kalıcı olarak depoladığı belirtiliyor. Ayıca bu malzeme tıpkı beton gibi davranıyor.

    Araştırmacılar karbon “negatif” beton geliştirdi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları deniz suyunun içine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla düşük elektrik akımı uygulayarak su moleküllerini hidrojen gazı ve hidroksit iyonlarına ayırıyor. Ardından, CO2 gazını deniz suyuna üflüyorlar ve suyun kimyasal bileşimini değiştirerek bikarbonat iyonlarının konsantrasyonunu artırıyorlar. Tüm bu iyonlar doğal olarak deniz suyundaki minerallerle reaksiyona girerek kalsiyum karbonat ve magnezyum hidroksit gibi katı malzemeler oluşturuyor.

    Çimento, boya ve sıvalara uygulanabilir

    Bilim insanları benzer süreçlerin çimento, boya ve sıvalara da uygulanabileceğini iddia ediyor. Beton, çimento, boya ve sıva genellikle kumdan elde edilen kalsiyum ve magnezyum bazlı mineraller içeriyor. Bu kum ise dağlardan, nehir yataklarından, kıyılardan ve okyanus tabanlarından madencilik yoluyla çıkarılıyor. Northwestern ekibinin yöntemiyle kazı işine gerek kalmıyor.

    Bu arada ortaya çıkan kalsiyum karbonat, karbondioksit emme işlevi görürken, magnezyum hidroksit ise CO2 ile daha fazla etkileşerek zararlı karbon emisyonlarını hapsediyor. Bu süreç, doğadaki mercanlar ve kabuklu deniz hayvanlarının kabuklarını yapma biçimine benziyor, ancak burada metabolik enerji yerine elektriksel enerji kullanılıyor. Son olarak çalışmanın hazır beton üreticisi Cemex ile işbirliğinde yapıldığını belirtelim.

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