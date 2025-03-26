Araştırmacılar karbon “negatif” beton geliştirdi

Nasıl üretiliyor?
Bilim insanları deniz suyu, elektrik ve karbondioksit (CO2) kombinasyonunu kullanarak emisyonları azaltmanın ötesine geçen yeni bir yapı malzemesi geliştirdiler. Bu yeni yapı malzemesinin sadece emisyonları azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda havadaki mevcut CO2'yi aktif bir şekilde yakaladığı ve kalıcı olarak depoladığı belirtiliyor. Ayıca bu malzeme tıpkı beton gibi davranıyor.
Çimento, boya ve sıvalara uygulanabilir
Bilim insanları benzer süreçlerin çimento, boya ve sıvalara da uygulanabileceğini iddia ediyor. Beton, çimento, boya ve sıva genellikle kumdan elde edilen kalsiyum ve magnezyum bazlı mineraller içeriyor. Bu kum ise dağlardan, nehir yataklarından, kıyılardan ve okyanus tabanlarından madencilik yoluyla çıkarılıyor. Northwestern ekibinin yöntemiyle kazı işine gerek kalmıyor.
Bu arada ortaya çıkan kalsiyum karbonat, karbondioksit emme işlevi görürken, magnezyum hidroksit ise CO2 ile daha fazla etkileşerek zararlı karbon emisyonlarını hapsediyor. Bu süreç, doğadaki mercanlar ve kabuklu deniz hayvanlarının kabuklarını yapma biçimine benziyor, ancak burada metabolik enerji yerine elektriksel enerji kullanılıyor. Son olarak çalışmanın hazır beton üreticisi Cemex ile işbirliğinde yapıldığını belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: