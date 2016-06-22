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UE Roll kablosuz hoparlör inceleme videosu

2 yıl
36,9b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ultimate Ears'ın suya toza dayanıklı taşınabilir hoparlörü UE Roll, her yere tutturulabilen özel dizaynı, akıllı telefon üzerinden kontrolünü sağlayan yazılımı ve ses kalitesiyle fark yaratıyor
Kompak bir tasarıma sahip olan ve arkasındaki elastik bant sayesinde bisiklet ve benzeri yerlere tutturabileceğiniz UE Roll, abisi gibi suya toza dayanıklı bir yapıya sahip.
 

Böylece endişeye gerek olmadan ev dışında kullanabiliyorsunuz. Özellikle de sıcak yaz günleri düşünüldüğünde iyi bir piknik ve havuz arkadaşı olabilir.

Her ne kadar teknik detaylarında 9 saat yazıyor olsa da yaptığımız denemelerde %50 ses seviyesinde 10 saate yakın müzik deneyimi sunan UE Roll, tam şarj için yaklaşık olarak 5 saate ihtiyaç duyuyor.

Şarj ve 3.5mm ses girişi su ve toza dayanıklı yapı nedeniyle plastik bir kapakla koruma altına alınmış. Üzerindeki dev + ve - butonları tahmin edebileceğiniz gibi ses seviyesi ayarı için kullanılıyor fakat bu işaretlerin sadece orta noktalarında buton var. Butonlar tıklama geri bildirimi konusunda daha iyi olabilirdi.

Güç ve bluetooth senkronizasyon tuşları ise arkaya konumlandırılmış. Cihazın pil seviyesini kontrol etmek içinse artı ve eksi tuşlarına aynı anda tıklamanız yeterli. İngilizce olarak şarj durumu hakkında sesli geri bildirim alabiliyorsunuz.

UE Roll’un güzel yanlarından biri de cep telefonu uygulaması sayesinde pil durumu gibi bilgileri takip edebilmeniz yanında ekolayzır ayarı da yapabiliyor oluşunuz.

Uygulama içinde alarm fonksiyonu da yer alıyor. Günlük ve haftalık programlar yapabileceğiniz alarm sizi sevdiğiniz parça ile uyandırabiliyor.

UE Roll’un ses kalitesi ise oldukça iyi. Bas konusunda da boyuna göre iyi iş çıkartan hoparlörün sadece ses seviyesi beklentimin biraz altında kaldı diyebilirim.

Her ne kadar gerçek ses kalitesini anlamanız konusunda yeterli olmayacak olsa da dilerseniz  cihazın performansını kamera üzerindeki mikrofondan birlikte dinleyelim.
 UE Roll, ev ve ofis dışında müzik dinlemek için taşınabilir bir hoparlöre ihtiyaç duyan kişilere uygun tasarımı ve ses kalitesi ile etkileyici bir ürün olmuş. Uzun giden pil süresi ise prizden uzak kesintisiz müzik deneyimi sağlıyor. Şu sıralar bir kablosuz hoparlör arıyorsanız UE Roll'u denemeden karar vermeyin diyoruz.

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addidas_85 2 yıl en beğenilen
Sonunda ad*block için de çözüm buldular
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eyoruk 1 ay
3 yıl geçmiş pek alan yok sanırım
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medverdev 1 ay
ue roll'un önceki versiyonunu deneyimlemiştim. Memnun kalmamıştım bu iyi gibi duruyor
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kenbu 1 ay


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eyoruk 1 ay
Kullanan varsa eğer yazabilir mi farklı cihazlarda geçişleri nasıl ? 3 farklı cihaza tanımladığım zaman aktif olarak geçişler rahat oluyor mu yoksa kapatıp açmak mı gerekiyor ?
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faydin9 2 yıl
hocam fiyatı nedir
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Xtrud 2 yıl
Xperia X'deki LDAC desteğini kullanabiliyor mu?
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metinolmetin 2 yıl
Ürün resmen haç işareti taşıyor. Sırf bu yüzden almama sebebidir. Web sayfasına özel engelleme seçenekleri sayesinde uBlock Origin, ABP'den de daha iyidir..
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TriNeO 2 yıl
Keşke UE Roll2 çıkmışken onu inceleseydiniz.. İnceleme yayınlanmadan eskimiş..
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Extreme Victory 2 yıl TriNeO
TriNeO

Keşke UE Roll2 çıkmışken onu inceleseydiniz.. İnceleme yayınlanmadan eskimiş..

Ne yapacaksın işte burası DH amatörlerle anca o kadar.
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djvietnam 2 yıl
artı ve eksi tuşları misyonerlik sergiliyor 10 numara olsa bile almam haç işareti gibi o nedir öyle
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addidas_85 2 yıl en beğenilen
Sonunda ad*block için de çözüm buldular
3 Yanıt Yanıtla +4
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Desider Specialist 2 yıl addidas_85
addidas_85
Sonunda ad*block için de çözüm buldular


vurdu gol oldu
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Extreme Victory 2 yıl addidas_85
addidas_85

Sonunda ad*block için de çözüm buldular


ad*guard akar, şu forumda gına gelmişti reklamdan şimdi gram reklam izlemiyorum. Herkese şiddetle tavsiye ederim.
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