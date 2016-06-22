UE Roll kablosuz hoparlör inceleme videosu

Ultimate Ears'ın suya toza dayanıklı taşınabilir hoparlörü UE Roll, her yere tutturulabilen özel dizaynı, akıllı telefon üzerinden kontrolünü sağlayan yazılımı ve ses kalitesiyle fark yaratıyor

Kompak bir tasarıma sahip olan ve arkasındaki elastik bant sayesinde bisiklet ve benzeri yerlere tutturabileceğiniz UE Roll, abisi gibi suya toza dayanıklı bir yapıya sahip.



Böylece endişeye gerek olmadan ev dışında kullanabiliyorsunuz. Özellikle de sıcak yaz günleri düşünüldüğünde iyi bir piknik ve havuz arkadaşı olabilir.



Her ne kadar teknik detaylarında 9 saat yazıyor olsa da yaptığımız denemelerde %50 ses seviyesinde 10 saate yakın müzik deneyimi sunan UE Roll, tam şarj için yaklaşık olarak 5 saate ihtiyaç duyuyor.



Şarj ve 3.5mm ses girişi su ve toza dayanıklı yapı nedeniyle plastik bir kapakla koruma altına alınmış. Üzerindeki dev + ve - butonları tahmin edebileceğiniz gibi ses seviyesi ayarı için kullanılıyor fakat bu işaretlerin sadece orta noktalarında buton var. Butonlar tıklama geri bildirimi konusunda daha iyi olabilirdi.



Güç ve bluetooth senkronizasyon tuşları ise arkaya konumlandırılmış. Cihazın pil seviyesini kontrol etmek içinse artı ve eksi tuşlarına aynı anda tıklamanız yeterli. İngilizce olarak şarj durumu hakkında sesli geri bildirim alabiliyorsunuz.



UE Roll’un güzel yanlarından biri de cep telefonu uygulaması sayesinde pil durumu gibi bilgileri takip edebilmeniz yanında ekolayzır ayarı da yapabiliyor oluşunuz.



Uygulama içinde alarm fonksiyonu da yer alıyor. Günlük ve haftalık programlar yapabileceğiniz alarm sizi sevdiğiniz parça ile uyandırabiliyor.



UE Roll’un ses kalitesi ise oldukça iyi. Bas konusunda da boyuna göre iyi iş çıkartan hoparlörün sadece ses seviyesi beklentimin biraz altında kaldı diyebilirim.



Her ne kadar gerçek ses kalitesini anlamanız konusunda yeterli olmayacak olsa da dilerseniz cihazın performansını kamera üzerindeki mikrofondan birlikte dinleyelim.

UE Roll, ev ve ofis dışında müzik dinlemek için taşınabilir bir hoparlöre ihtiyaç duyan kişilere uygun tasarımı ve ses kalitesi ile etkileyici bir ürün olmuş. Uzun giden pil süresi ise prizden uzak kesintisiz müzik deneyimi sağlıyor. Şu sıralar bir kablosuz hoparlör arıyorsanız UE Roll'u denemeden karar vermeyin diyoruz.